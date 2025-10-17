María Corina Machado envió contundente mensaje a Petro por su cercanía con el régimen venezolano: “Tiene que elegir entre el crimen y la justicia”

María Corina Machado habló sobre el vínculo de Petro con el régimen de Maduro- crédito Presidencia - Gaby Oraa/Reuters

El debate sobre el futuro político de Venezuela se intensificó tras la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que manifestó su rechazo a la designación de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano no solo cuestionó la idoneidad de la líder opositora venezolana para recibir este reconocimiento, sino que también puso en tela de juicio sus alianzas internacionales, especialmente con figuras consideradas polémicas en el escenario global.

La postura de Petro se centró en advertir sobre los posibles riesgos que, en su opinión, implican los vínculos de Machado con líderes extranjeros. El presidente colombiano dirigió sus críticas hacia la relación de la opositora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros actores a quienes calificó como “amigos nazis”. Según su mensaje, estos lazos podrían representar una amenaza para la soberanía y la estabilidad no solo de Venezuela, sino de toda América Latina.

“Solo le pregunto a María Corina Machado si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos”, escribió Petro.

En respuesta a la postura del mandatario colombiano, la líder política venezolana aseguró que entregaron pruebas contundentes a organismos internacionales que demuestran la victoria legítima de la oposición al chavismo en las elecciones presidenciales.

De igual manera, Machado sostuvo que no existe un punto medio para enfrentar la crisis política que experimenta Venezuela, por lo que Gustavo Petro y los demás jefes de Estado deben tomar partido entre apoyar a una narco-dictadura o fomentar el retorno a la democracia en el país vecino.

“Cada jefe de Estado, cada ciudadano, tiene que elegir. Pero no hay un punto medio, no hay equidistancia entre el crimen y la justicia, entre la opresión y la libertad, entre la muerte y la vida. La lucha que estamos dando los venezolanos es por la vida”, aseveró en entrevista con NTN24.

Incluso, afirmó que para alcanzar la paz en Colombia es necesario que Venezuela recupere su estabilidad, pues históricamente ambos países han estado ligados.

“No puede haber paz en Colombia si no hay libertad en Venezuela. Esta lucha que estamos dando es por la vida, por culpa de las políticas del régimen que han llevado a la migración de miles y miles de venezolanos”, expuso la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

A la par, señaló que es fundamental que todos los países del mundo se unan con el fin de crear un frente que le haga entender a Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles que la mejor opción para ellos y el pueblo venezolano es que cedan el poder para empezar una transición a la democracia.

“Les pedimos a los demás países que se sumen a esta coalición, para qué Maduro finalmente entienda y toda esta estructura criminal, que el tiempo se acabó y que por su propio bien debe aceptar los términos de esta negociación”.

Machado también dijo que el régimen tiene como aliados a los enemigos más fuertes de occidente, citando a Rusia, Irán o China, además de que tiene vínculos con grupos terroristas como Hezbolá a nivel internacional y en el ámbito local con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

“Que esto es una estructura criminal que ha entregado el territorio de Venezuela, nuestros recursos naturales, nuestras instituciones, a los peores enemigos de Occidente y de Estados Unidos. Te estoy hablando de agentes del régimen ruso, iraní, chino, cubano, Hezbolá, Hamás, los carteles desde México, Colombia, Brasil, la guerrilla del ELN, de las Farc, todos libremente operando y en asociación con Nicolás Maduro y su régimen”, dijo al medio citado.