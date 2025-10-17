Lotería del Quindío resultados 16 de octubre: quién ganó el premio mayor de $2.000 millones

El premio mayor de la Lotería del Quindío es de mil 800 millones de pesos (Infobae)

La Lotería del Quindío difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo realizado este jueves 16 de octubre de 2025.

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman $9.600 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 16 de octubre de 2025.

Número del sorteo: 2985

Números ganadores: 3264-127.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

Esta lotería solo lleva a cabo un juegoa la semana, todos los jueves después de las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Plan de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Quindío?

Los premios de la Lotería del Quindío están sujetos a dos impuestos principales que se retienen automáticamente al momento del pago. El primero es un impuesto del 17% sobre el valor del premio, que corresponde a un gravamen especial para ganadores de sorteos de lotería.

El segundo es una retención en la fuente del 20%, la cual se aplica a los premios que superan un monto mínimo establecido por la Dian (alrededor de 48 UVT o unos 2.259.120 pesos para 2024). Esto significa que el ganador no recibe el valor total anunciado, sino el neto después de estas deducciones.

Además de estos dos descuentos principales, puede aplicar también el impuesto conocido como 4x1000, el cual afecta las transacciones financieras cuando el premio es depositado o transferido, aunque está próximo a ser eliminado para ciertos ingresos bajo ciertos límites.

También es importante que el premio ganado se declare en la declaración de renta anual como una ganancia ocasional, lo cual puede influir en la carga tributaria total del ganador según su situación fiscal personal.

¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

Para poder ganar a la Lotería del Quindío necesita al menos 2 mil pesos para hacerte una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es escogersu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.