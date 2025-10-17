Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 17 de octubre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes de luz que realizará este viernes 17 de octubre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios Centro, La Gruta, Cementerio, El Verjel, Miradores Del Bosque, Luis Carlos Galán, Villa Del Rosario, Industrial, San Antonio, Rojas Pinilla, Villas de Mochuelo, Altos de Gallineral, Cerros del Moral, Cacique Tamacara, Alameda Real, Carlos Martinez, La Victoria, Villas de San Gil, Villa Carola, Ciudadela del Fonce, San Carlos, Ciudad Blanca y algunos sectores de Almendros II, Protabaco, Maria Auxiliadora, San Juan De Dios y las veredas Egidos y Pericos, La Flora y Montecitos Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bucare.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: California.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Ursula.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Acueducto motobombas EMPREVEL, barrios Aquíleo Parra, Kennedy, America India, Palenque, Martín Galeano y sectores del Centro, José Antonio Galán y la vereda El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borrero, El Centro y algunos sectores de El Chopo, La Chorrera, El Salado y Ortegón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Los Colorados, Pinchote, La Loma, Santa Rita, El Polo, La Cuchilla, El Guamo, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas, El Recreo, Las Amarillas, Granadillo, Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Luanco, Los Llanitos, El Volador, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, El Fiscal y Sevilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Cabecera Del Llano II Etapa, Hacienda San Miguel, Condominio Bélgica, Corregimientos Los Curos, Sevilla, Paramito y Ciudad Teyuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas El Centro y El Roble.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Volcanes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Barro Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Silos.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Silos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Tejaditos, Mirador De Tejaditos, Comuneros, Portal Del Valle, Los Cisnes, Portal De Belén, Conjuntos residenciales Terrazas De Miraflores, Villa Marcela II, Torres Del Campo, Villa Marcela, Villa Paraíso, Miraflores, Miraflores del Valle, Real Isabela, Palco De Barroblanco, Senderos De Miraflores, Ciudadela Valle De Barroblanco y algunos sectores de las Veredas Guatiguará, Los Colorados y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Sotomayor sectores de las calles 48 y 49 con carreras 32 y 33.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sectores de la carrera 20 con calle 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 15 19 29 Edificio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Centro Comercial Acropolis- Baguer,Royal Films S.A.S, Metro Company S.A.S.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la calle 50 con carrera 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Jardín de Limoncito sectores de las carreras 15, 15A y 15B con calles 2 y 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 4N y 5N con carreras 1B,1C y 1D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Carrera 3 3 76 Quintas de Floridablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Ragonessi sectores de las calles 4,4a,5 y 5a con carreras 5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Carrera 3 2 126 Conjunto Residencial Villa Italia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Hoyo y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Altamira sectores de las calles 6a, 7 y 7a con carreras 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la calle 3N con carreras 1B,1C y 1D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Pablo VI sectores de las carreras 5,5A y 7 con calles 5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Centro Comercial Acropolis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 33 47 52 Altamonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de la calle 21 con carrera 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización El Recreo sectores de la calle 48 con carrera 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sectores de las calles 52B y 53 con carreras 20 y 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 8 6 19 Edificio Vanguardia Liberal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Peña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Juan XXIII sectores de la calle 69 con carrera 7B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Fátima sectores de la carrera 6 con calles 8 y 8A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la calle 6 con carreras 6 y 6a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa de San Francisco sectores de las calles 197a y 198 con carreras 29 y 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Altamira sectores de las calles 14 y 15 con carreras 5a, 6 y 6a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio La Industrial sectores de las calles 20ª,21 y 21ª con carreras 9,10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios Centro, La Gruta, Cementerio, El Verjel, Miradores Del Bosque, Luis Carlos Galán, Villa Del Rosario, Industrial, San Antonio, Rojas Pinilla, Villas de Mochuelo, Altos de Gallineral, Cerros del Moral, Cacique Tamacara, Alameda Real, Carlos Martinez, La Victoria, Villas de San Gil, Villa Carola, Ciudadela del Fonce, San Carlos, Ciudad Blanca y algunos sectores de Almendros II, Protabaco, Maria Auxiliadora, San Juan De Dios y las veredas Egidos y Pericos, La Flora y Montecitos Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 60 9 81 Banco BBVA.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 01:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bravo Paez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de la carrera 16 con calle 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Sotomayor sectores de la calle 45 con carrera 29.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 58 17 59 Conjunto Residencial Cavipetrol II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores del Centro Poblado Berlin y la vereda Ucata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Papayo y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de las calles 50A y 51 con carrera 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Colorada y La Venta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Venta de Coles y La Venta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 5 13 45 Conjunto Residencial Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Palmera y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa de San Francisco sectores de las calles 196A y 197 con carreras 29 y 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 19,20,21,22,23,24, 25,26 y 27 con calles 6ª,6b,6c,6d,6e, 7,8, 8ª,9, 9ª y 10, Veredas Cantarranas y algunos sectores de Santa Inés, Palestina, Mérida y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro, Motoso, Santo Domingo, Piedras Negras y La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Veredas Cuesta Boba, Parra y Juan Rodriguez, Saladito y algunos sectores de Alizal, Pirigua, Ucata y Tembladal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borrero, El Centro y algunos sectores de El Chopo, La Chorrera, El Salado y Ortegón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas El Centro y El Roble.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Pueblo Nuevo sectores de la carrera 13 con calle 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la calle 3 con carrera 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Silos.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Silos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Calle 8 7 8 Antenas de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bucare.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Cincuentenario sectores de las calles 34 y 35 con carreras 31 y 31a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tagual.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caribe.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Locación.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Raya, Palmichal, Las Vegas, Vega de León, La Arenosa y Berlín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carpintero y Badillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Nuevo Girón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Avenida los Samanes 9 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granada sectores de la carrera 10 con calles 24 y 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Moral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Naranjito y Campo Hermoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Salitre Seco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Rincón del Lago.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización 01 de abril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Tejaditos, Mirador De Tejaditos, Comuneros, Portal Del Valle, Los Cisnes, Portal De Belén, Conjuntos residenciales Terrazas De Miraflores, Villa Marcela II, Torres Del Campo, Villa Marcela, Villa Paraíso, Miraflores, Miraflores del Valle, Real Isabela, Palco De Barroblanco, Senderos De Miraflores, Ciudadela Valle De Barroblanco y algunos sectores de las Veredas Guatiguará, Los Colorados y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barroblanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Los Colorados, Pinchote, La Loma, Santa Rita, El Polo, La Cuchilla, El Guamo, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas, El Recreo, Las Amarillas, Granadillo, Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Luanco, Los Llanitos, El Volador, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, El Fiscal y Sevilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Cabecera Del Llano II Etapa, Hacienda San Miguel, Condominio Bélgica, Corregimientos Los Curos, Sevilla, Paramito y Ciudad Teyuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Barro Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Salado y Ovejera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de las carreras 25,26,27 y 28 con calles 50 y 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gómez sectores de la carrera 22 con calle 55B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Pueblo Nuevo sectores de la calle 59 con carrera 15B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:15 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Acueducto motobombas EMPREVEL, barrios Aquíleo Parra, Kennedy, America India, Palenque, Martín Galeano y sectores del Centro, José Antonio Galán y la vereda El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Hospital Regional de Vélez, barrios La Esperanza, Los Cerezos, Villa Campestre, San Luis, El Amarillo, Mal Paso, Vélez, Las Nieves, Santorial de Agustina y sectores de Kennedy, así como de las veredas Tubavita y La Palmera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas, Tebaida, Ture, Mochiliro, El Palmar y Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.