Colombia

Guardianes del Inpec en Barranquilla afirman estar “marcados” por bandas criminales para morir asesinados: piden mayor seguridad

Los ataques en contra de los funcionarios de la entidad se han repetido de manera constante en los últimos meses

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Funcionarios del Inpec han sido
Funcionarios del Inpec han sido víctimas de varios ataques en las últimas semanas - crédito Inpec

Mientras las autoridades siguen investigando el origen de los ataques que han recibido diferentes guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los trabajadores permanecen con cautela ante el riesgo que representa cumplir con su labor.

En el Atlántico, una de las zonas en las que se han registrado estos ataques, se anunció una tregua entre las bandas criminales más importantes de la región; sin embargo, esto no ha provocado que la situación mejore para los guardianes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, durante octubre el panorama sigue siendo negativo y varios funcionarios han denunciado haber recibido amenazas de muerte por parte de estructuras delincuenciales.

En medio de la situación, los guardianes indican que han sentido una falta de respaldo por parte del Estado, por lo que piden mayor protección para ellos y sus familiares.

La Dirección General del Inpec
La Dirección General del Inpec se une a los sindicatos para expresar solidaridad con las familias de los dragoneantes víctimas de atentados. - crédito Inpec

13 guardianes denuncian estar en peligro en Barranquilla

En diálogo con Noticias RCN, 13 funcionarios del Inpec en la capital del Atlántico denunciaron ser víctimas de amenazas constantes, principalmente desde la cárcel La Modelo y la penitenciaría El Bosque.

Los primeros mensajes fueron recibidos por los guardianes, que alertaron de manera inmediata a sus superiores y expusieron la situación ante el sindicato y la dirección regional del Inpec; sin embargo, hasta la fecha siguen sin recibir alguna respuesta.

Los funcionarios indicaron que tiene claridad de que las amenazas son provenientes de grupos armados y bandas delincuenciales que exigen un mejor trato para sus socios en prisión.

Guardianes indican que han sido
Guardianes indican que han sido abandonados por el Estado - crédito Colprensa

De la misma forma, indicaron que se sienten solos por no existir presencia de la Policía Nacional ni el Ejército Nacional en los espacios señalados, puesto que la mayoría de ataques se han registrado en las afueras de las cárceles.

Para los guardianes, se está incumpliendo con la obligación de mantener tres anillos de seguridad para proteger las instalaciones de reclusión del país. Al respecto, el guardián Hernando Vitola, en diálogo con el medio citado, señaló las irregularidades para cuestionar la labor de las autoridades.

“Como segundo anillo de seguridad debería estar aquí en este momento la Policía Nacional, el Ejército Nacional como tercer anillo de seguridad. Eso tampoco está pasando”.

Los denunciantes indicaron que la falta de vigilancia en los centros de reclusión ha permitido que los criminales tengan una percepción de poder y operen con libertad, poniendo en riesgo su vida en todo momento.

Guardianes han recibido amenazas por
Guardianes han recibido amenazas por parte de estructuras criminales - crédito Cspp

Vitola expuso que algunos de sus colegas han recibido mensajes de superiores en el Inpec y por parte de las autoridades, que han indicado que lo mejor para contrarrestar las amenazas es tener una mejor “autoprotección”.

“En contra de algunos de nuestros compañeros que lamentablemente no tienen una protección del Estado. Lamentablemente, lo único que las directrices que vienen desde el ente nacional es autoprotección, el autocuidado, pero hasta ahí”.

En ese sentido, el guardián indicó que las críticas que reciben por su trabajo, principalmente por la libertad que tienen algunos reclusos en las prisiones, son consecuencia directa de un abandono total por parte del Estado.

Desafortunadamente, las cárceles, como ustedes se dan cuenta, tienen un abandono total del Estado y es este el momento coyuntural en donde nuestra seguridad se está viendo vulnerada para que se tomen las pautas”.

Por último, reafirmó que junto a doce guardianes más del Inpec en Barranquilla, piden que se tomen medidas urgentes para proteger su vida, puesto que llevan varias semanas esperando una respuesta que no ha llegado.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Defensa o la seccional del Inpec en Barranquilla no se ha registrado ningún tipo de respuesta a las denuncias realizadas por los funcionarios.

Temas Relacionados

InpecAtaques a dragoneantesBarranquillaAtaquesAmenazasSeguridadColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Desde fantasía hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Las series más populares de

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Ranking Netflix: las películas favoritas

La fiesta le puede costar más de $20 millones: así castiga la Ley Antirruido en Colombia a los vecinos ruidosos

Con sanciones que llegan a 16 salarios mínimos, la norma busca proteger el descanso y la convivencia en hogares, conjuntos residenciales y espacios públicos

La fiesta le puede costar

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

Durante una reciente entrevista, la actriz y empresaria se refirió a uno de los productos emblemáticos de la marca multinacional

Sofía Vergara lanzó ácido comentario
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

“Las guerreras k-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor: la revelación sorprendió a sus seguidores

Deportes

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin

Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión

Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe