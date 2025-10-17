Colombia

Esta es la reseña oficial de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, imputado por tortura y secuestro en Cali: es considerado como un peligro para la sociedad

Rendón enfrenta una medida de detención domiciliaria por hechos ocurridos en su finca de Cali, donde dos trabajadores supuestamente fueron acusados y torturados por ser sospechosos de un robo en la vivienda

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Ya se había buscado capturar
Ya se había buscado capturar a Luis Alberto Rendón, pero un juez negó la petición debido a la fama de su hija - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram y @Greeicy/Instagram

La reciente imputación de cargos por tortura y secuestro contra Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, ha generado un intenso debate en Colombia sobre la justicia.

Según información obtenida por Semana, Rendón enfrenta una medida de detención domiciliaria tras ser señalado por hechos ocurridos en mayo de 2023 en su finca de Cali, donde dos trabajadores resultaron víctimas de secuestro y tortura.

La decisión judicial de concederle casa por cárcel, pese a la gravedad de los delitos imputados, ha suscitado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las medidas de aseguramiento en casos de alto impacto.

De acuerdo con los detalles del informe del caso, la Fiscalía considera a Rendón un peligro tanto para la sociedad como para el desarrollo del proceso judicial.

El juez de control de garantías, atendiendo la solicitud del ente acusador, impuso una medida restrictiva de la libertad, aunque esta se materializó en detención domiciliaria.

El padre de la artista
El padre de la artista fue capturado el 11 de octubre - crédito Redes Sociales / Suministrada

Los hechos que motivaron la investigación se remontan a mayo de 2023, cuando dos empleados de la finca donde reside Rendón junto a Greeicy Rendón y Mike Bahía denunciaron haber sido privados de la libertad y sometidos a torturas.

El relato de una de las víctimas, recogido por Semana, aporta detalles sobre lo sucedido: “Luego de un rato, me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greeicy, y me dice que suba, que los señores necesitan hablar conmigo, y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente; y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”.

Este testimonio forma parte de las pruebas que sustentan la acusación y da cuenta de la dinámica de los hechos investigados.

La captura de Rendón se produjo en un puesto de control en Cali, cuando dos agentes de la Policía Metropolitana detuvieron el vehículo en el que se desplazaba.

Al verificar sus antecedentes, los uniformados confirmaron la existencia de una orden de captura vigente por los delitos mencionados.

La imputación de graves delitos
La imputación de graves delitos contra el padre de Greeicy Rendón reaviva cuestionamientos sobre la equidad y la eficacia de las decisiones judiciales en situaciones de alto perfil social - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram

Tras su detención, Rendón fue trasladado a la sala de detenidos de la Policía Metropolitana de Cali y posteriormente presentado ante el juez de control de garantías. Durante la audiencia, el imputado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Como parte del procedimiento habitual, Rendón fue conducido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde la estación de Policía hasta su residencia, donde permanece bajo detención domiciliaria mientras avanza la investigación. En este proceso, se cumplió con el protocolo de reseña correspondiente.

En el desarrollo del caso, la Fiscalía ha sostenido que Rendón representa un riesgo para la sociedad y para el adecuado curso del proceso judicial. El ente acusador ha recalcado la gravedad de los hechos y la necesidad de mantener medidas restrictivas de la libertad.

Además, la fiscal del caso relató a Semana que, tras la captura de cinco personas relacionadas con los hechos, Rendón acudió a denunciar un robo en la finca. Según la funcionaria, “después de que capturan a estas cinco personas y salen de allí como alrededor del mediodía, pasadas dos horas, va el señor Luis Alberto Rendón a supuestamente denunciar que en esta finca donde vive él con Greeicy Rendón y Mike Bahía, encontraron que se robaron la caja fuerte y que allí había dinero en efectivo, relojes y que todo tiene un valor de más de 1.000 millones de pesos aproximadamente”.

El proceso judicial continúa en curso, con la Fiscalía afirmando que cuenta con los elementos probatorios necesarios para llevar a Rendón a juicio y buscar una condena por los delitos imputados, según reiteró Semana en su cobertura.

