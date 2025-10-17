Colombia

Andrea Valdiri le envió contundente advertencia a Yina Calderón a horas de su enfrentamiento de boxeo: “Qué prefieres”

La creadora de contenido barranquillera no se guardó nada y lanzó una frase que encendió las redes, asegurando que su rival sigue cada detalle de su vida y anticipando un duelo lleno de tensión

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La Valdiri envió contundente mensaje
La Valdiri envió contundente mensaje a Yina Calderón previo a su pelea en Stream Fighters - crédito @andreavaldirisos - captura de pantalla El Escándalo TV

La expectativa en torno al enfrentamiento de boxeo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón ha alcanzado su punto máximo tras las recientes declaraciones de la barranquillera, que en una transmisión en vivo junto a Westcol a través de la plataforma Kick, aseguró que su contrincante es, en realidad, “una fanática más”.

Esta afirmación, que rápidamente generó debate en redes sociales, se suma a una serie de mensajes y advertencias cruzadas que ambas influenciadoras han compartido en los días previos al evento.

Durante la conversación, Andrea Valdiri explicó que la atención constante que Yina Calderón presta a su vida personal la llevó a concluir que su rival es una de sus seguidoras más dedicadas.

Me tiene rayada, no es que te descontrole, es que cómo es que un ser humano puede ser tan fan tuyo; porque a la final termina siendo fan. Ve lo que haces, si tengo marido, habla del marido, mi hermana está gorda, se mete con mis hijas… Ella es una fanática más”, afirmó Valdiri en diálogo con Kick.

La creadora de contenido subrayó que Yina Calderón conoce detalles minuciosos de su día a día, como los cambios de peso de su hermana o el inicio de nuevas relaciones sentimentales, lo que, según su perspectiva, evidencia un seguimiento exhaustivo.

La tensión entre ambas figuras ha sido alimentada por una serie de indirectas y mensajes en redes sociales, donde sus seguidores han sido testigos de un intercambio constante de provocaciones.

El 16 de octubre, Andrea Valdiri publicó un carrusel de fotografías en el que exhibió su estado físico y lanzó una advertencia a Yina Calderón, utilizando una frase emblemática de la huilense en La casa de los famosos Colombia: “¿Qué prefieres, una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír?”. En su mensaje, Valdiri ironizó sobre la relación entre belleza y fortaleza, afirmando que su sensualidad no implica debilidad y adaptando la frase original para desafiar a su oponente: “La sensualidad no es sinónimo de debilidad. ¿Qué prefieres, una muñequera que te haga llorar o una ga-yina que te haga reír? Faltan dos días machi”.

El combate, que forma parte del evento Stream Fighters 4 organizado por Westcol, se celebrará el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El formato contempla tres rounds para definir a la ganadora, y tanto Andrea Valdiri como Yina Calderón han contado con más de cuatro meses de preparación física intensiva. El evento permitirá la presencia de público en vivo y será transmitido a través de la plataforma de streaming Kick, ampliando el alcance para quienes no puedan asistir presencialmente.

En el pasado, Andrea Valdiri ya había mostrado confianza respecto al enfrentamiento, llegando incluso a retar a Yina Calderón a combatir sin protección, propuesta que la huilense rechazó. La rivalidad ha mantenido a sus seguidores atentos a cada movimiento y declaración, intensificando la expectativa de cara al encuentro.

El cartel de Stream Fighters 4 incluye otros duelos destacados, como el de Karina García frente a la mexicana Karely Ruiz, pero el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se perfila como el plato fuerte de la jornada, con cientos de asistentes previstos en el recinto y una audiencia virtual que sigue de cerca cada desarrollo.

