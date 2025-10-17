Administrador del taxi en el que mataron a una conductora en Bogotá reveló por qué la contrató

La mujer fue asesinada por un sicario que se encontraba al interior del vehículo - crédito Redes sociales

El asesinato de Claudia Marcela Segura Portilla, mujer de 47 años que conducía un taxi en Bogotá, sigue dejando muchas preguntas sobre lo que sucedió, y las formas de contratación que persisten en este tipo de oficios.

Según los relatos que ya son de conocimiento público, la víctima fue atacada cerca de las 4:40 p. m., del 15 de octubre en las inmediaciones del centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un hombre que se hacía pasar por pasajero le disparó a quemarropa dentro del vehículo y huyó en una motocicleta conducida por un cómplice.

Las primeras hipótesis de las autoridades descartaron la posibilidad de un robo como móvil principal del homicidio. Las investigaciones apuntan a un caso de sicariato, debido a la forma en que los responsables identificaron a su objetivo y ejecutaron el ataque.

La taxista llevaba apenas una jornada de contratada - crédito redes sociales

El hecho causó una fuerte impresión en Bogotá, especialmente porque el vehículo involucrado, un Hyundai New Grand modelo 2026, está a nombre de un oficial del Gaula de la Policía Nacional que aseguró que no tiene

Habló el padre del dueño del taxi

Jhon Jairo, padre del propietario del taxi y administrador del automóvil, habló por primera vez de la relación laboral que tenía con Claudia Marcela Segura.

“Contraté a la señora por una publicación en Facebook donde buscaba conductores para taxis. Envió la hoja de vida donde se veía que había manejado taxi toda su vida”, afirmó el administrador en declaraciones recogidas por Semana.

También explicó que el vehículo había sido adquirido recientemente, por lo que registraba apenas 10 kilómetros al momento del crimen.

Según el relato de Jhon Jairo, Segura Portilla estaba acompañada por otra conductora poco antes del ataque.

Ambas esperaban pasajeros cuando un hombre abordó de manera deliberada el taxi que conducía la víctima.

El hombre ingresó en el taxi y disparó a quemarropa contra la mujer - crédito AFP

“Ellas dos estaban esperando pasajeros cuando un señor decidió subirse específicamente a su taxi. Se montó en la parte de atrás y se fueron. A los seis minutos, taxistas del sector nos contaron que la habían asesinado y su amiga fue la que nos avisó”, relató el administrador, citado por el medio.

Un detalle que conoció a su vez El Tiempo agregó que la víctima tenía relación con la industria textil y que residía en Bogotá. Hasta ahora, no hay indicios claros que vinculen el asesinato con amenazas previas, según la familia de la víctima.

“Desconocía por completo si la conductora recibía alguna amenaza, por lo que no sé cuáles fueron los motivos de su asesinato”, manifestó el administrador.

En el momento, las autoridades acudieron rápidamente al lugar, acordonaron la zona y comenzaron las labores de inspección técnica y recolección de pruebas. Vecinos del sector se acercaron al sitio tras escuchar los disparos, lo que permitió que la escena fuera preservada para el trabajo de los investigadores.

Las autoridades mantienen en curso la investigación sobre el crimen para esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato, que ha expuesto las vulnerabilidades del gremio taxista en Bogotá.

En redes sociales el hecho despertó duras críticas sobre la crisis de inseguridad que se vive en Bogotá.

Heidy Sánchez criticó a Galán por la muerte de una mujer taxista en Suba- crédito X

Heidy Sánchez, concejal de Bogotá, escribió: “Bogotá se desangra mientras la política de seguridad de @CarlosFGalan sigue sin rumbo. Ayer un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en Ciudad Alsacia, Kennedy; antier una mujer taxista fue baleada en Suba. Ya son 109 homicidios en Kennedy y 873 en toda la ciudad entre enero y septiembre del presente año", dijo.

Y agregó: “La ciudadanía vive con miedo y zozobra, mientras el crimen se toma las calles y el Distrito se muestra incapaz de garantizar seguridad. Un gobierno consentido por los medios, pero con pocos resultados reales frente a la inseguridad y otras problemáticas”-