“Yo voy a estar del lado siempre de Israel”: María Fernanda Cabal sobre la que sería su relación con ese país

María Fernanda Cabal afirmó que el momento que atraviesa el país es "crítico" - crédito prensa María Fernanda Cabal

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, en conversación con Caracol Radio, en el debate de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, fue contundente al expresar la postura sobre la situación que vive Israel y la forma en la que llevaría las relaciones con ese país en caso de llegar a ocupar la Casa de Nariño.

La senadora dijo que es una situación que no tiene justificación, y que no es una cuestión radical de tomar o no partido a favor de las acciones de este país de Medio Oriente.

“Justificar la agresión o justificar la respuesta es moralmente injustificable, entonces lo ponen a uno: ‘¿usted apoya o no apoya, es genocida o no?’ No es blanco y negro, esto es mucho más complejo, que haya sido excesivo el ataque de Israel”.

Sin embargo, reconoció la capacidad de despliegue territorial y tecnológico que cuentan las fuerzas de ese país para ejecutar sus ataques terroristas: “Pero también creo que sí, fue un ataque con toda la fuerza de despliegue del mejor, creo, ejército en tecnología del mundo”.

Uno de los puntos en los que Cabal decidió ser corta y concisa fue al momento de responder la pregunta sobre un posible apoyo a Israel y las relaciones bilaterales ante un presunto gobierno a su cargo: “como analizo yo esto, cuál es la consecuencia, yo voy a estar del lado siempre de Israel”.

Sobre el tema, finalmente, expuso su postura religiosa y aseveró que toda la humanidad debería regirse por una biblia, sin caer en el fanatismo.

“Yo soy civilización judio-cristiana, yo creo que esta sociedad tiene el privilegio de tener una Biblia como hoja de ruta, y no hablo de fanatismo, porque creo que el fanatismo religioso es un gran problema hoy, en una humanidad que debería vivir el mundo moderno contemporáneo y no la locura religiosa”.

María Fernanda Cabal sobre la relación con Israel en un posible Gobierno suyo - crédito captura de pantalla Caracol Radio

En medio del debate sobre la legitimidad de las encuestas electorales y las posibles injerencias que afectan la candidatura de derecha en Colombia, la senadora expresó su desconfianza en los sondeos, señalando que las encuestas nacionales resultan “muy mentirosas” y se utilizan como un “arma de guerra en campaña”. De acuerdo con lo expuesto por la congresista, esta manipulación mediática impacta directamente en la percepción de la opinión pública y obstaculiza la capacidad de los candidatos para asegurar financiamiento.

En declaraciones recientes, Cabal resaltó las dificultades adicionales que enfrentan durante la campaña, enfatizando que las amenazas restringen el trabajo en la calle. No obstante, la senadora enfatizó que, pese a estos obstáculos, percibe “reconocimiento, identidad y recordación del ‘amor por Uribe’” entre la ciudadanía, lo cual considera un factor determinante en la contienda.

María Fernanda Cabal pidió respuestas inmediatas por el secuestro de 33 militares en el Guaviare - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora también abordó el fenómeno de las tensiones dentro del panorama político actual, observando que incluso sectores tradicionalmente opuestos buscan entablar diálogo con el expresidente. “Ellos quieren dar codo para que no seamos nosotros, pero por supuesto, es natural, en el deseo de poder avasallan a muchas personas”, mencionó Cabal refiriéndose a las dinámicas de competencia dentro de la arena política.

Sobre la selección de la empresa encargada de las encuestas internas del partido, Cabal explicó que Álvaro Uribe Vélez, como líder natural, optó por delegar esta decisión a los miembros del partido. La elegida, Intel Atlas, fue seleccionada por “su metodología y asertividad”.

La senadora María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

Según detalló la senadora, “confiamos por la metodología que es distinta y porque fue la única que acertó con Trump y con mi ley y con el gobernador de Antioquia. Es una asertividad superior porque mezcla, entiendo que es calle con toda la conversación de redes hasta llegar a una precisión milimétrica”.

Por último, la senadora expresó satisfacción al destacar que ella, junto a las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, representan un ejemplo positivo en el Congreso. Cabal subrayó la trayectoria de estas legisladoras como mujeres que, según sus palabras, “son estudiosas, preparadas y aman su país”, insistiendo en que este reconocimiento no implica desmeritar el papel del género masculino.