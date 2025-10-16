Video: la brutal golpiza que recibió operario de empresa de aseo en Rionegro por parte de tres hombres por hacerles un reclamo

El caso ocurrió cerca a la zona céntrica de Rionegro - crédito @ColombiaOscura/X

Repudio, indignación y un deseo de justicia son algunas de las sensaciones que transmiten los comentarios de los usuarios en redes sociales luego de la difusión de un video en el que se ve cómo dos uniformados de la Policía en el municipio de Rionegro (Antioquia), cerca a Medellín, encuentran tendido en la calle a un operario de aseo, que recibió una terrible golpiza.

La víctima trabaja en la empresa Verde Limpio Colombia S.A.S. E.S.P., y minutos antes se observa caminar con su escoba en la mano y portando su uniforme (aún estaba en turno laboral), se dirige hacia un punto en donde segundos después fue abordado por los tres hombres que lo dejaron en el hospital, debido a que fue tal la cantidad de puños y patadas, que perdió varios dientes, además de sufrir fracturas.

En el plano de la cámara que registró los hechos la noche del lunes 14 de octubre de 2025, se puede apreciar cómo los agentes, luego de revisar cómo estaba el operario de la empresa de aseo, de una emprenden la búsqueda de los agresores.

Los responsables de enviar al empleado a un hospital fueron detenidos, tras los hechos que se presentaron cerca al centro del municipio de Rionegro

Al final el resultado fue exitoso, porque se confirmó por parte de las autoridades que los tres sujetos fueron arrestados en inmediaciones al punto donde se presentó la violenta reacción, y que se dio por un reclamo que les habría hecho minutos antes la víctima a los hoy detenidos.

Y es que todo apunta a que, y según la versión que se repite tanto en redes como por parte de medios como El Colombiano, MiOriente y Alerta Paisa, por haber interpelado a los jóvenes por tirar la basura donde no se debía estos lo habrían seguido, y justo cuando lo encontraron, lo abordaron. De hecho, uno de los capturados se baja de la bicicleta luego de que otro de los presentes le hace señas, dándole a entender (y señalando al trabajador) que ese era el hombre que los había confrontado.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los daños que le ocasionaron al empleado, de quien se compartió una foto recibiendo atención hospitalaria en un centro de salud.

Desde la Alcaldía de Rionegro rechazaron ataque a operario de empresa de aseo

Por medio de un comunicado de prensa, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas Urrea, lamentó lo sucedido en medio de las tareas de limpieza y mantenimiento del espacio público por parte de la víctima.

“No podemos permitir que la violencia y la falta de respeto se conviertan en respuestas frente a quienes trabajan por el bienestar colectivo. Desde la Alcaldía de Rionegro condenamos con firmeza estos hechos, hacemos el llamado a las autoridades para que actúen con determinación y de manera ejemplar, además acompañamos a nuestro trabajador agredido, exigiendo justicia y respeto por la vida”, precisó el mandatario local.

Producto del salvaje ataque el operario de la empresa de aseo sufrió fracturas en su rostro y la pérdida de varios dientes

En tanto que la secretaria de Gobierno de Rionegro, Carolina Tejada, compartió un video en el que afirmó que “ni la violencia ni la intolerancia tienen cabida en la ciudad del bienestar”.

“Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el médico Jorge Rivas, rechazamos los actos de violencia causados a un funcionario de la empresa de aseo de nuestro municipio, el cual, al requerir a tres ciudadanos por la disposición inadecuada de residuos, es atacado brutalmente, generándole fracturas y pérdida de piezas dentales”, agregó la funcionaria.

“Gracias al accionar inmediato de nuestra fuerza pública, de nuestra Policía Nacional y en articulación con nuestras cámaras del Centro de Monitoreo y Control, logramos la ubicación, la captura de estos tres ciudadanos, quienes hoy están a disposición de las autoridades correspondientes. Reiteramos nuestra solidaridad con el funcionario y su familia y hacemos un llamado a toda la comunidad rionegrera, a la cultura ciudadana, a la empatía y al respeto por el otro”, concluyó Tejada.

Declaraciones de Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro