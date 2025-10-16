Colombia

Video: la brutal golpiza que recibió operario de empresa de aseo en Rionegro por parte de tres hombres por hacerles un reclamo

La Policía logró la captura de los tres agresores, que tendrán que responder por el ataque que provocó la pérdida de varios dientes y fracturas en el rostro de la víctima

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El caso ocurrió cerca a
El caso ocurrió cerca a la zona céntrica de Rionegro - crédito @ColombiaOscura/X

Repudio, indignación y un deseo de justicia son algunas de las sensaciones que transmiten los comentarios de los usuarios en redes sociales luego de la difusión de un video en el que se ve cómo dos uniformados de la Policía en el municipio de Rionegro (Antioquia), cerca a Medellín, encuentran tendido en la calle a un operario de aseo, que recibió una terrible golpiza.

La víctima trabaja en la empresa Verde Limpio Colombia S.A.S. E.S.P., y minutos antes se observa caminar con su escoba en la mano y portando su uniforme (aún estaba en turno laboral), se dirige hacia un punto en donde segundos después fue abordado por los tres hombres que lo dejaron en el hospital, debido a que fue tal la cantidad de puños y patadas, que perdió varios dientes, además de sufrir fracturas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el plano de la cámara que registró los hechos la noche del lunes 14 de octubre de 2025, se puede apreciar cómo los agentes, luego de revisar cómo estaba el operario de la empresa de aseo, de una emprenden la búsqueda de los agresores.

Los responsables de enviar al empleado a un hospital fueron detenidos, tras los hechos que se presentaron cerca al centro del municipio de Rionegro - crédito @ColombiaOscura/X

Al final el resultado fue exitoso, porque se confirmó por parte de las autoridades que los tres sujetos fueron arrestados en inmediaciones al punto donde se presentó la violenta reacción, y que se dio por un reclamo que les habría hecho minutos antes la víctima a los hoy detenidos.

Y es que todo apunta a que, y según la versión que se repite tanto en redes como por parte de medios como El Colombiano, MiOriente y Alerta Paisa, por haber interpelado a los jóvenes por tirar la basura donde no se debía estos lo habrían seguido, y justo cuando lo encontraron, lo abordaron. De hecho, uno de los capturados se baja de la bicicleta luego de que otro de los presentes le hace señas, dándole a entender (y señalando al trabajador) que ese era el hombre que los había confrontado.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los daños que le ocasionaron al empleado, de quien se compartió una foto recibiendo atención hospitalaria en un centro de salud.

Desde la Alcaldía de Rionegro rechazaron ataque a operario de empresa de aseo

Por medio de un comunicado de prensa, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas Urrea, lamentó lo sucedido en medio de las tareas de limpieza y mantenimiento del espacio público por parte de la víctima.

“No podemos permitir que la violencia y la falta de respeto se conviertan en respuestas frente a quienes trabajan por el bienestar colectivo. Desde la Alcaldía de Rionegro condenamos con firmeza estos hechos, hacemos el llamado a las autoridades para que actúen con determinación y de manera ejemplar, además acompañamos a nuestro trabajador agredido, exigiendo justicia y respeto por la vida”, precisó el mandatario local.

Producto del salvaje ataque el
Producto del salvaje ataque el operario de la empresa de aseo sufrió fracturas en su rostro y la pérdida de varios dientes - crédito @ColombiaOscura/X

En tanto que la secretaria de Gobierno de Rionegro, Carolina Tejada, compartió un video en el que afirmó que “ni la violencia ni la intolerancia tienen cabida en la ciudad del bienestar”.

“Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el médico Jorge Rivas, rechazamos los actos de violencia causados a un funcionario de la empresa de aseo de nuestro municipio, el cual, al requerir a tres ciudadanos por la disposición inadecuada de residuos, es atacado brutalmente, generándole fracturas y pérdida de piezas dentales”, agregó la funcionaria.

“Gracias al accionar inmediato de nuestra fuerza pública, de nuestra Policía Nacional y en articulación con nuestras cámaras del Centro de Monitoreo y Control, logramos la ubicación, la captura de estos tres ciudadanos, quienes hoy están a disposición de las autoridades correspondientes. Reiteramos nuestra solidaridad con el funcionario y su familia y hacemos un llamado a toda la comunidad rionegrera, a la cultura ciudadana, a la empatía y al respeto por el otro”, concluyó Tejada.

Declaraciones de Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro - crédito @AlcRionegro/X

Temas Relacionados

Ataque a operario de empresa de aseoRionegroAntioquiaVerde Limpio ColombiaCaptura de los agresoresColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella aseguró que si llega a ser presidente no viajará fuera de Colombia: “Tengo una obsesión por la seguridad”

El precandidato presidencial anunció que permanecerá en el país durante su mandato, para priorizar la atención de los problemas de seguridad, con puestos de mando en cada departamento

Abelardo de la Espriella aseguró

Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

La SIC impuso más de ocho mil millones de pesos en multas a cinco clubes, dirigentes y a la Dimayor por pactos y conductas que restringieron la movilidad laboral de los jugadores entre diferentes equipos

Siete equipos del fútbol profesional

Gustavo Bolívar sacó ‘pecho’ por Gustavo Petro y afirmó que tiene mayores índices de aprobación que Santos y Duque: “Volveremos a ganar”

El exsenador destacó los avances del Gobierno en la entrega de tierras y en la implementación de las reformas sociales, afirmando que el proyecto del Pacto Histórico sigue fuerte

Gustavo Bolívar sacó ‘pecho’ por

Polémica de las pruebas Saber Pro de Juliana Guerrero: presidente Petro cuestionó el desarrollo del caso “¿Es así el resumen de este escándalo?”

El jefe de Estado debatió por la cronología de la inscripción y presentación de pruebas académicas por parte de la candidata a la Vicepresidencia de Juventud

Polémica de las pruebas Saber

Ministerio de Hacienda prevé deuda de Colombia cierre el 2025 por debajo del 60% del PIB

Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, anunció que la estrategia oficial apunta a estabilizar el endeudamiento y mejorar la confianza de los mercados, para recuperar el grado de inversión

Ministerio de Hacienda prevé deuda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así le respondió Valentina Lizcano

Así le respondió Valentina Lizcano a Yina Calderón tras ataques recibidos por defender a La Jesuu: “No apoyo ninguna forma de odio, el racismo es un delito”

Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

El país político también reaccionó a la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret: “¡Qué orgullo!”

Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón, quien la llamó ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

Deportes

Siete equipos del fútbol profesional

Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en el Mundial de Chile: “La ignorancia es muy atrevida”

Periodista deportivo se enojó por la eliminación de la selección Colombia Sub-20 de la final del Mundial: “Nunca tuvimos proceso ganador”

Esta fue la declaración de jugador de la selección Colombia que los argentinos tomaron como una provocación