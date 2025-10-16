Valentina Taguado relató incómodo examen médico por un supuesto embarazo: “Me dio tanta rabia”

Valentina Taguado habló en una reciente entrevista de su compleja relación con su padre - crédito @valentinataguado/Instagram

Durante la emisión del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, la locutora Valentina Taguado compartió una experiencia personal que vivió años atrás durante una consulta médica, la cual la dejó marcada por el trato recibido por parte de una profesional de la salud.

La historia fue contada durante una conversación al aire con Johana Velandia, en la que Taguado relató el episodio que vivió siendo adolescente.

Según explicó, en su juventud fue citada para realizarse una ecografía, procedimiento que hasta ese momento solo asociaba con embarazos. “Fui a una ecografía y yo pensaba que esto era solo para mujeres embarazadas”, contó en el programa.

Taguado aclaró que el examen le fue solicitado porque padece de síndrome de ovario poliquístico, una condición médica que puede causar menstruaciones irregulares, niveles elevados de andrógenos y la presencia de múltiples quistes en los ovarios.

Lo que más sorprendió a Valentina Taguado durante la cita no fue el diagnóstico, sino la actitud de la médica que la atendió.

Según su testimonio, la profesional asumió que estaba embarazada antes de conocer los resultados del examen. “Ya de por sí es incómodo estar en bola ahí, cuando me acuesto me mira y dice: ‘usted por qué vino’, y yo le dije: ‘si hubieras preguntado antes, es por ovario poliquístico’”, relató la locutora.

Taguado afirmó que la postura de la médica cambió completamente cuando observó los resultados de la ecografía y comprobó el verdadero motivo de la consulta. “Cuando vio el diagnóstico, se volvió amable de un momento a otro, porque pensó que era una de esas peladitas que quedan embarazadas jóvenes y van y las tratan feo, solo pensaba en eso”, detalló, destacando el contraste en el trato recibido.

Durante la conversación, Valentina Taguado aprovechó para cuestionar el juicio previo de algunos profesionales de la salud. Sostuvo que es necesario que los médicos y demás especialistas prioricen una atención empática y libre de prejuicios, especialmente con jóvenes que enfrentan diagnósticos delicados.

Johana Velandia complementó la reflexión señalando que el ritmo de trabajo y los extensos turnos pueden influir en la actitud del personal médico, pero subrayó la importancia de no trasladar ese desgaste emocional a los pacientes.

Valentina Taguado explicó la razón de su salida de ‘Impresentables’

Hace un par de semanas, Valentina Taguado aclaró públicamente las razones detrás de su salida del programa radial Impresentables de Los 40 Colombia, poniendo fin a las especulaciones sobre su relación con los exintegrantes del espacio, especialmente con Roberto Cardona.

La locutora y comediante abordó el tema durante una entrevista en Qué hay pa’ dañar, donde fue consultada por Yina Calderón acerca de su marcha y el impacto que provocó en el equipo.

Taguado explicó que, aunque en Impresentables se compartían momentos agradables y había buen ambiente laboral, la naturaleza del vínculo siempre fue profesional. “Lo que pasa es que a veces pueden ser amigos o simplemente compañeros de trabajo que se llevan muy bien. Pipe es mi amigo, pero el resto tenían sus vidas aparte; Roberto está casado, no había más allá. Nosotros hacíamos el programa, viajábamos y la pasábamos bien, pero yo no le escribía a nadie del trabajo para contarle mis cosas. Éramos buenos compañeros, pero no amigos”, precisó.

De esta manera, desmintió cualquier conflicto personal o distanciamiento que no estuviera estrictamente ligado al entorno de trabajo, aunque reconoció que algunos seguidores percibieron sus palabras como tajantes.

Durante la conversación, Taguado también recordó una muestra de solidaridad tras el fallecimiento de su abuela, recibiendo flores tanto del equipo de “Impresentables” como de Prisa Media. “Me pareció muy lindo, pero es compañerismo, pero ya llega otra parte que es la individual donde yo digo: ‘¿En qué momento voy a cumplir sueños, y voy a lograr algo que yo quiero?’”, compartió. Sobre su decisión de avanzar, señaló la importancia de buscar nuevos desafíos.

“Es que yo no soy un programa, yo no puedo ser un programa, ni yo ni nadie, entonces no es que yo les haya faltado al respeto. No los he dejado de querer y siempre voy a estar agradecida”, agregó.

Su salida se oficializó a comienzos de 2025, tras su paso por MasterChef Celebrity, y aunque algunos usuarios esperaban su regreso al espacio, la propia Taguado anunció su decisión de no reincorporarse y continuar su crecimiento profesional en nuevos formatos televisivos y digitales.