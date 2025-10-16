Retiro de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico desató cruce entre Vicky Dávila y Gustavo Petro: “Cínico”

Vicky Dávila señaló al presidente Petro de construir un Gobierno corrupto - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

La decisión que tomó el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero de retirarse de la consulta del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre ha generado una intensa controversia en el escenario político colombiano. Algunos políticos de la oposición han advertido la ejecución de una estrategia política detrás de la determinación de Quintero.

Así lo expuso la periodista y también aspirante a la Presidencia Vicky Dávila. En un mensaje publicado en su cuenta de X, la comunicadora calificó la decisión del precandidato como un espectáculo de motivaciones poco claras. Asimismo, recordó que esta se produce en un contexto en el que Quintero enfrenta una investigación por hechos de corrupción (delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos) y en el que su hermano, Miguel Quintero, también está bajo la lupa de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lo del acusado Daniel Quintero y su renuncia a la consulta, es un show que quién sabe qué pretende. En todo caso, se da en un momento en el que está acorralado por las acusaciones de corrupción en su contra y contra su hermano. Lo de Ricardo Calderón y Noticias Caracol, uffff!!!”, señaló la periodista en la red social.

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de X, el mandatario planteó una incógnita alrededor del hecho de responsabilizar a una persona por los actos de corrupción de sus familiares. “Si es válido acusar a una persona por corrupción de sus familiares, ¿qué pasaría contigo?”, cuestionó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro cuestionó a Vicky Dávila por comentario sobre el retiro de Daniel Quintero de la consulta - crédito @petrogustavo/X

Ante este señalamiento, Vicky Dávila respondió negando cualquier implicación personal en hechos de corrupción y diferenciando su situación de la de Quintero. “Nada. Nunca he sido funcionaria, no me he robado la plata de los colombianos, tampoco estoy acusada por corrupción como su pupilo Daniel Quintero”, precisó.

Asimismo, hizo señalamientos contra el mismo presidente de la República, advirtiendo sobre la composición de su Gobierno. Aseguró que involucra a personas que han cometido actos de corrupción y que, pese a las dudas que recaen sobre ellas y su accionar, el primer mandatario ha optado por incluirlas sin problema.

“En cambio, a usted le encanta tener aliados corruptos, así es su Gobierno, corrupto. Y usted con tal de que hagan lo que usted dice, sin asco ha aceptado a todos los bandidos juntos. CÍNICO!!!!”, aseveró.

Vicky Dávila respondió a cuestionamiento de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Además de Dávila, se pronunciaron otras figuras políticas que se oponen a la administración de Gustavo Petro y que pretenden que en las elecciones presidenciales de 2026 no prospere ningún aspirante de la izquierda progresista. Entre ellas está la representante a la Cámara de Cambio Radical Lina María Garrido, que aseguró que el plan del Pacto Histórico sería apuntarle a una reposición de votos.

“La renuncia de @QuinteroCalle no es un movimiento casual: es la confirmación de la estrategia. Son unos ‘Bandidos Electorales’ que se van a tragar 200 MIL MILLONES de los colombianos en una consulta inútil. ¿El objetivo? FINANCIAR SU CAMPAÑA con el dinero de la reposición de votos. ¡Hoy su juramento les vale 💩! Para ellos la plata está por encima de cualquier principio”, precisó la congresista opositora.

Lina Garrido calificó de "estrategia" la renuncia de Daniel Quintero - crédito @linamariagarri1/X

El precandidato presidencial Daniel Palacios se unió a las críticas que surgieron, indicando que la salida de Daniel Quintero de la consulta del 26 de octubre dejaría en evidencia el posible fracaso del Pacto Histórico y su proceso de consulta. A su juicio, esta no tendrá los votos esperados.

“El imputado le hace el mandado a @petrogustavo para desmontar una Consulta que le cuesta a los colombianos miles de millones. ¡Corruptos!”, señaló el aspirante a la Presidencia.

El exministro Daniel Palacios también opinó de la renuncia de Daniel Quintero - crédito @DanielPalam/X

El exalcalde de Medellín, por su parte, aclaró que, aunque da un paso al costado en la consulta del Pacto, no desistirá de su deseo de participar en las elecciones presidenciales de 2026.