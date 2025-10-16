Colombia

Dorado Mañana resultados del último sorteo hoy 16 de octubre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Por Armando Montes

Guardar
Si quiere participar en la lotería Dorado Mañana, sólo hay que seguir estos sencillos pasos (Infobae)

La lotería El Dorado Mañana ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, gracias a su atractivo sistema de premios y sus sorteos diarios. Cada mañana, de lunes a sábado, se celebra el sorteo matutino a las 11:00 a.m., un evento lleno de expectativa para los participantes.

Los resultados son transmitidos en vivo por las plataformas oficiales de la lotería y por Canal 1, garantizando transparencia y emoción en cada jugada. Esta lotería se destaca por la flexibilidad en sus premios, que varían según los números acertados y el tipo de apuesta realizada.

Recuerda siempre conservar tu boleto, ya que sin él no podrás reclamar el premio en caso de ganar. ¡Aquí tienes los números ganadores de hoy!

Números ganadores El Dorado Mañana

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 16 de octubre de 2025 en la Lotería El Dorado Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Fecha: 16 Octubre 2025

Resultados: 2412

Quinta: 9

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Fiscalía anunció investigación a cuentas en redes sociales que difundieron información falsa sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

La noticia criminal responde a una denuncia por presunto delito de calumnia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del fallecido congresista del Centro Democrático

Fiscalía anunció investigación a cuentas

Gustavo Petro respalda sanción de la SIC a la Dimayor y equipos por prácticas anticompetitivas: “No debe haber carteles ni monopolios empresariales”

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a varios clubes, como Boyacá Chicó y el Deportivo Pasto, y a la Dimayor, por acuerdos que limitaban la libre competencia en el mercado de transferencias

Gustavo Petro respalda sanción de

Decana rechaza ingreso del ministro de Educación a la universidad Nacional, luego de orden de desalojo: “somos académicos”

Gabriela Delgado cuestionó la presencia del funcionario de la cartera de educación durante una orden de desalojo, porque el campus universitario debe ser espacio exclusivo para el debate académico

Decana rechaza ingreso del ministro

Las cuentas de Millonarios para clasificar a las finales del fútbol colombiano tras perder contra Deportivo Pereira

El equipo capitalino no tiene margen de error, por lo que no se puede dar el lujo de perder ninguno de los cinco partidos que restan para terminar la fase todos contra todos de la Liga Betplay II-2025

Las cuentas de Millonarios para

Corficolombiana afirmó que Colombia: “Por sexto año, no logrará cumplir con la meta de inflación del Banco de la República”

Las finanzas públicas muestran señales de insostenibilidad, con un déficit que podría superar el 8% del PIB en 2025 y una deuda que ya rebasa el 60%, según estimaciones de Corficolombian

Corficolombiana afirmó que Colombia: “Por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Valentina Castro reveló nuevos detalles

Valentina Castro reveló nuevos detalles de su proceso para desfilar en Victoria’s Secret y cómo fue conocer a Karol G

Valentina Taguado relató incómodo examen médico por un supuesto embarazo: “Me dio tanta rabia”

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Presentadora de Caracol Televisión reveló que fue víctima de malos tratos de un jefe, que la llevaron a la depresión: “Quería que se cayera el avión”

La mamá de Valentina Castro habla sobre el sueño cumplido: el primer desfile de su hija para Victoria’s Secret

Deportes

Las cuentas de Millonarios para

Las cuentas de Millonarios para clasificar a las finales del fútbol colombiano tras perder contra Deportivo Pereira

Esta es la estrella de la selección Colombia Sub-20 que Carlos Antonio Vélez pidió para el Mundial 2026: “Quiero ver si lo llevan”

Alfredo Morelos se pronunció luego de conocer la sanción que lo deja varios partidos afuera de las canchas por simular un penalti

José Pekerman, extécnico de la selección Colombia, celebró que Argentina eliminara a la “Tricolor” del Mundial Sub-20: “Es muy merecido”

Estos son los siete equipos del fútbol profesional colombiano que se salvaron de ser sancionados por la SIC: esta fue la razón