Colombia

Karina García llegaría al ring de Stream Fighters 4 junto a Anuel AA: esto reveló la modelo

A pocos días del combate, Karina avivó las especulaciones en una transmisión, lo que incrementó los rumores sobre la presencia del artista boricua en su entrada al evento

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Karina estaría acompañada por Anuel
Karina estaría acompañada por Anuel AA en su llegada el ring de Stream Fighters - crédito @karinagarciaoficiall @stream_fighters / Instagram - José Jorge Carreón, OCESA

Bogotá será escenario este sábado 18 de octubre de uno de los eventos digitales más esperados del año: Stream Fighters 4, organizado por Westcol. El espectáculo tendrá lugar en el Coliseo Medplus, con apertura de puertas a las 1:00 p.m. y el inicio de los combates a las 4:00 p.m.

El evento, con transmisión gratuita a través de la plataforma Kick, reunirá a algunas de las figuras más influyentes de las redes sociales de Colombia y Latinoamérica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los duelos más anticipados se encuentra el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz, una contienda que ha despertado un fuerte respaldo por parte de los seguidores de la colombiana, quienes confían en su preparación y fortaleza frente a la reconocida rival mexicana.

Además, la cartelera incluye el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, otro de los atractivos de la jornada. La expectativa se centra, tanto en la calidad de los combates como en todo el despliegue de entretenimiento que rodea al show.

En este contexto de alta expectativa, crece el misterio sobre la identidad del cantante que acompañará a Karina García durante su entrada al ring.

La propia influencer alimentó las conjeturas dejando una pista en una reciente transmisión, cuando mencionó la palabra “Brrr”, lo que llevó a panelistas y fanáticos a preguntarse si se trata de Anuel o de algún otro artista boricua, pues es uno de los sonidos que hace el cantante en sus canciones.

La modelo dio una pista y despertó rumores en redes sociales - crédito Dimelo King

“Amiga, ¿ya nos vas a contar quién es el artista que va a entrar contigo?“, le preguntó Valentino Lazaro, a lo que Karina respondió: ”Mi amor, eso es sorpresa Brrr, ya te di una pista", lo que levantó rumores sobre la presencia del cantante en el evneto de boxeo junto a la modelo.

Durante una edición reciente del programa ‘Dímelo King’, Karina García dejó claro que la identidad del cantante será una sorpresa para el público. Consultada directamente por Valentino, la influencer solo reveló: “Será una sorpresa”, manteniendo la incógnita hasta el último momento.

La reacción de los panelistas Yaya Muñoz, King y Valentino fue inmediata; coincidieron en que la pista podría referirse a Anuel o a otro artista de Puerto Rico, pero ninguna teoría ha sido confirmada ni desmentida por Karina García.

La preparación de Karina García se ha reflejado con intensidad en sus redes sociales, donde ha documentado rutinas de entrenamiento y hábitos alimenticios, evidenciando disciplina en su preparación física y mental. Aunque admitió sentir cierto temor ante el duelo con Karely Ruiz, la paisa reiteró su objetivo de demostrar fortaleza en el ring y el apoyo que continúa recibiendo de figuras cercanas. Yaya Muñoz, por ejemplo, confesó haber apostado 5 millones de pesos colombianos por su victoria ante el mexicano Rod Contreras, quien apoya a Karely Ruiz.

Anuel AA estaría junto a
Anuel AA estaría junto a Karina en la entrada para su pelea con Karely Ruiz - crédito @anuel / Instagram

A medida que se acerca la fecha del evento, la revelación de esta incógnita se convierte en uno de los elementos más comentados en redes sociales, sumando interés extra al esperado combate entre la influencer colombiana y la creadora de contenido mexicana.

Estos son todos los influencers y celebridades que pelearán en Stream Fighters 4

El evento será transmitido gratuitamente por la plataforma Kick, se perfila como el mayor espectáculo de boxeo digital del año en la región, combinando combates, interacción en redes sociales y presentaciones musicales de artistas destacados como Farruko y Cosculluela.

La pelea estelar enfrentará a la popular modelo e influencer mexicana Karely Ruiz, quien debuta oficialmente como boxeadora amateur, contra la empresaria y generadora de contenido colombiana Karina García. Ambas figuras, con millones de seguidores y una intensa preparación, protagonizan el duelo principal de la noche, que representa no solo un choque deportivo, sino también un encuentro icónico entre las audiencias de México y Colombia.

Esta es la cartelera completa
Esta es la cartelera completa de los creadores de contenido que se enfrentaran en el ring - crédito @stream_fighters/IG

La jornada incluirá seis combates previos que recorrerán distintas categorías y estilos dentro del boxeo de influencers:

  • The Nino vs Byking
  • JH vs Cristorata
  • Milica vs May Osorio
  • Shelao vs Belosmaki
  • Yina Calderón vs Andrea Valdiri

Temas Relacionados

Karina GarcíaKarina García y Anuel AAKarina García Stream FightersStream Fighters 4Stream Fighters 4 KarinaAnuel AAColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

El actor explicó por qué rechazó entrar a ‘La casa de los famosos’ y le dará un vuelco a su trabajo en las pantallas dando prioridad a su familia: “Dios quiere que yo sea luz en la oscuridad”

Sebastián Caicedo habló de su

Día Nacional del Motociclista en Colombia: conozca la fecha donde se conmemorará la jornada

El país oficializará una fecha anual para reconocer el impacto de las motocicletas en la movilidad y economía

Día Nacional del Motociclista en

Hollman Morris dice que pondrá a disposición de Petro los medios públicos después de la negativa de la CRC a autorizar una alocución presidencial

El gerente de Rtvc aseguró que Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia estarán disponibles para que el presidente se comunique con la ciudadanía, cumpliendo con su misión constitucional

Hollman Morris dice que pondrá

Luis Díaz en el top 5 de los mejores definidores del mundo: supera a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo

En apenas diez partidos jugados con el Bayern Múnich, el atacante ha marcado seis goles, mientras que con la selección Colombia en 2025 ha marcado cuatro goles en siete partidos jugados

Luis Díaz en el top

Daniel Briceño criticó encuestas del Celag y a Rtvc: “Pura propaganda de izquierda para la izquierda”

El concejal del Centro Democrático cuestionó la imparcialidad de los sondeos porque “ambos medios actúan como herramientas de promoción” para sectores afines al Gobierno de Gustavo Petro

Daniel Briceño criticó encuestas del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Karina García deja pistas sobre

Karina García deja pistas sobre Anuel como su posible acompañante al ring en Stream Fighters 4: esto reveló la modelo

Sebastián Caicedo confesó cuánto tiempo le costó superar su ruptura con Carmen Villalobos y cómo se conoció con Juliana Diez

La historia de Valentina Castro, la modelo colombiana que debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La Liendra mostró su gigantesca colección de zapatos y reveló por qué la comenzó: “El trauma del pobre”

Jhonny Rivera compartió emotivas palabras por el concierto de Andy Rivera en Bogotá: habló sobre el proceso de recuperación en la salud de su hijo

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 5 de los mejores definidores del mundo: supera a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo

Este es el lujoso carro que recibió Luis Díaz en el Bayern Múnich: cuesta una millonada

La teoría de Luquitas Rodríguez, el ‘streamer argentino’, tras la caída de la Selección Colombia, sobre la mentalidad del jugador cafetero: “Hasta en un Mundial Sub-20”

Iván Mejía le echa flores a la hinchada de Millonarios y ataca a sus dirigentes: “Demasiada afición para tan paupérrima dirigencia”

Daniel Muñoz podría salir del Crystal Palace: gigante del fútbol mundial estaría detrás de la figura de la selección Colombia