Karina García llegaría al ring de Stream Fighters 4 junto a Anuel AA: esto reveló la modelo

Bogotá será escenario este sábado 18 de octubre de uno de los eventos digitales más esperados del año: Stream Fighters 4, organizado por Westcol. El espectáculo tendrá lugar en el Coliseo Medplus, con apertura de puertas a las 1:00 p.m. y el inicio de los combates a las 4:00 p.m.

El evento, con transmisión gratuita a través de la plataforma Kick, reunirá a algunas de las figuras más influyentes de las redes sociales de Colombia y Latinoamérica.

Entre los duelos más anticipados se encuentra el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz, una contienda que ha despertado un fuerte respaldo por parte de los seguidores de la colombiana, quienes confían en su preparación y fortaleza frente a la reconocida rival mexicana.

Además, la cartelera incluye el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, otro de los atractivos de la jornada. La expectativa se centra, tanto en la calidad de los combates como en todo el despliegue de entretenimiento que rodea al show.

En este contexto de alta expectativa, crece el misterio sobre la identidad del cantante que acompañará a Karina García durante su entrada al ring.

La propia influencer alimentó las conjeturas dejando una pista en una reciente transmisión, cuando mencionó la palabra “Brrr”, lo que llevó a panelistas y fanáticos a preguntarse si se trata de Anuel o de algún otro artista boricua, pues es uno de los sonidos que hace el cantante en sus canciones.

“Amiga, ¿ya nos vas a contar quién es el artista que va a entrar contigo?“, le preguntó Valentino Lazaro, a lo que Karina respondió: ”Mi amor, eso es sorpresa Brrr, ya te di una pista", lo que levantó rumores sobre la presencia del cantante en el evneto de boxeo junto a la modelo.

Durante una edición reciente del programa ‘Dímelo King’, Karina García dejó claro que la identidad del cantante será una sorpresa para el público. Consultada directamente por Valentino, la influencer solo reveló: “Será una sorpresa”, manteniendo la incógnita hasta el último momento.

La reacción de los panelistas Yaya Muñoz, King y Valentino fue inmediata; coincidieron en que la pista podría referirse a Anuel o a otro artista de Puerto Rico, pero ninguna teoría ha sido confirmada ni desmentida por Karina García.

La preparación de Karina García se ha reflejado con intensidad en sus redes sociales, donde ha documentado rutinas de entrenamiento y hábitos alimenticios, evidenciando disciplina en su preparación física y mental. Aunque admitió sentir cierto temor ante el duelo con Karely Ruiz, la paisa reiteró su objetivo de demostrar fortaleza en el ring y el apoyo que continúa recibiendo de figuras cercanas. Yaya Muñoz, por ejemplo, confesó haber apostado 5 millones de pesos colombianos por su victoria ante el mexicano Rod Contreras, quien apoya a Karely Ruiz.

A medida que se acerca la fecha del evento, la revelación de esta incógnita se convierte en uno de los elementos más comentados en redes sociales, sumando interés extra al esperado combate entre la influencer colombiana y la creadora de contenido mexicana.

Estos son todos los influencers y celebridades que pelearán en Stream Fighters 4

El evento será transmitido gratuitamente por la plataforma Kick, se perfila como el mayor espectáculo de boxeo digital del año en la región, combinando combates, interacción en redes sociales y presentaciones musicales de artistas destacados como Farruko y Cosculluela.

La pelea estelar enfrentará a la popular modelo e influencer mexicana Karely Ruiz, quien debuta oficialmente como boxeadora amateur, contra la empresaria y generadora de contenido colombiana Karina García. Ambas figuras, con millones de seguidores y una intensa preparación, protagonizan el duelo principal de la noche, que representa no solo un choque deportivo, sino también un encuentro icónico entre las audiencias de México y Colombia.

La jornada incluirá seis combates previos que recorrerán distintas categorías y estilos dentro del boxeo de influencers:

The Nino vs Byking

JH vs Cristorata

Milica vs May Osorio

Shelao vs Belosmaki

Yina Calderón vs Andrea Valdiri