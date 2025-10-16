Colombia

Hallaron restos óseos, en el Tolima, y familia confirmó que son de Eileen Páez, menor de dos años desaparecida en 2024

El hallazgo de restos del cuerpo en zona rural del municipio de Roncesvalles termina con la búsqueda de la niña, desaparecida hace más de una año: la familia exige que su muerte no quede impune

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

La menor fue hallada cerca
La menor fue hallada cerca de un años después de su desaparición - crédito redes sociales/X y Misión de Verificación de la ONU en Colombia

El hallazgo de restos óseos en una zona rural del municipio de Roncesvalles, región sur del Tolima, significaría una repuesta en todo el proceso de búsqueda de la niña Eileen Páez, una pequeña de 2 años de edad, que desapareció y fue vista por última vez en abril de 2024.

La familia paterna dice que Medicina Legal, a través de la fiscal encargada, les notificó oficialmente que los restos hallados corresponden a la menor desaparecida, según confirmaron a confirmó a Caracol Radio

La abuela paterna, Sonia Rodríguez, relató al medio radial que la información llegó luego de meses de incertidumbre y de insistentes llamados a las autoridades.

Explicó que, según la Fiscalía, los huesos encontrados a finales de octubre de 2024 en el sector donde se perdió el rastro de Eileen pertenecen a la niña, quien al momento de desaparecer tenía solo 2 años de edad.

Este fue el cartel de
Este fue el cartel de búsqueda con la recompensa de $10 millones que se ofreció a quien diera información que pudiera dar con el paradero de la niña de dos años, y que días después, ascendería a $20 millones - crédito Gobernación del Tolima

“Estamos esperando que nos entreguen los restos de la niña, eso es lo que necesitamos y que se haga justicia”, reclamó Rodríguez en la conversación.

Los reportes que se emitieron luego de la denuncia de la desaparición de la menor detallan que, antes de que estuvo expuesta a situaciones de violencia y maltrato intrafamiliar.

Detalles del estremecedor caso: en 2014 habían hallado un cráneo en la finca en la vivía la niña

De hecho, la hipótesis que se manejó es que hechos de violencia física fueron determinantes para desembocaron finalmente en la privación de su vida, según reveló la familia y confirmó la investigación.

La menor, según confirmó la Gobernación del Tolima en octubre del 2024, desapareció en el mes de abril del año anterior. En octubre seguía su búsqueda que, al parecer, estuvo motivada por familiares cercanos, no por sus padres.

De hecho, tanto la madre de la pequeña Eileen, como el padrastro, están en manos de la justicia.

La gobernadora Adriana Matiz aseguró que “el caso de la desaparición de Eileen se ha desarrollado en un contexto familiar complejo, marcado por situaciones legales difíciles”, según se leyó en un comunicado oficial.

La gobernadora Adriana Matiz ha
La gobernadora Adriana Matiz ha mostrado su compromiso con la búsqueda de la menor - crédito Gobernación de Cundinamarca

Se supo, incluso, que “el padrastro de la niña fue condenado por violencia intrafamiliar, mientras que su madre se encuentra en detención domiciliaria debido a que estaba en estado de embarazo al momento de ser privada de su libertad”.

Durante la entrevista mencionada con Caracol Radio, la abuela reiteró que en múltiples ocasiones solicitó a la Fiscalía y al Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) que intervinieran para proteger a la niña, pero esas advertencias, según ella, no fueron atendidas.

“Siempre a ella —a la madre de la menor— se le pidió que dejara la niña y mire las consecuencias. Yo pedí ayuda a la Fiscalía y al ICBF para evitar que se llevaran la niña y mire lo que sucedió”, relató Sonia Rodríguez a Caracol Radio.

Debido a este caso, el
Debido a este caso, el Ejército Nacional envió un equipo de búsqueda con agentes caninos, quienes encontraron los restos óseos que podrían corresponder a la pequeña de dos años - crédito Ejército Nacional

El caso ha generado conmoción y nuevas exigencias de justicia a las autoridades departamentales y judiciales. La familia afirma que la muerte de Eileen podría haberse evitado y responsabiliza a las instituciones por no haber actuado a tiempo para protegerla.

Los padres serían culpables

Actualmente, el padrastro de la menor, Bryan Stiven Lozano, permanece detenido en un centro carcelario, mientras que la madre, Adriana Paz, cumple medida de prisión domiciliaria, ambos procesados por la desaparición forzada de Eileen Páez.

La abuela paterna instó a las autoridades a que el proceso penal avance y no se archiven las investigaciones. “Que esto no quede impune, que se resuelva pronto, yo les pido que no quede en el olvido, que paguen los culpables de lo que pasó”, reclamó enfáticamente Rodríguez en sus declaraciones a Caracol Radio.

Este caso se suma a varias denuncias sobre el tratamiento de menores en situación de riesgo en el departamento del Tolima, que dejan en un plano mayor la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta institucional cuando existen reportes de violencia intrafamiliar

