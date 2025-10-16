Gustavo Bolívar acusa al CNE de “entrampar” la consulta del Pacto Histórico y advierte riesgo de división en la izquierda

El exsenador Gustavo Bolívar acusa al CNE de obstaculizar la consulta interna del Pacto Histórico, advierte sobre una posible ruptura en la izquierda y pide medidas para evitar la división de cara a las elecciones de 2026.

El exsenador Gustavo Bolívar arremetió con dureza contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusó de “sabotear” y “entrampar” la consulta interna del Pacto Histórico programada para el próximo 26 de octubre, asegurando que las decisiones del organismo ponen en riesgo la unidad del progresismo colombiano y podrían derivar en una derrota electoral en 2026.

En un video de 12 minutos y 54 segundos, difundido a través de su canal oficial de YouTube, Bolívar ofreció una extensa explicación sobre lo que calificó como un “caos jurídico y político inducido” por el CNE.

Según él, la raíz del problema se remonta a hace tres años, cuando el presidente Gustavo Petro, como líder natural de la Colombia Humana, propuso unificar a todos los partidos del Pacto Histórico en una sola colectividad legalmente reconocida. Sin embargo, esa personería jurídica se solicitó tarde, el 16 de junio de 2025, y el CNE la otorgó solo dos días antes del cierre de inscripciones de candidatos, bajo una resolución condicionada y fraccionada que excluyó a Colombia Humana y a Progresistas.

Bolívar sostuvo que esa decisión impidió una inscripción normal de aspirantes a la consulta y calificó la actuación del CNE como “sucia y contraria a la Constitución”. “Nos dieron una personería envenenada. No sirve para nada porque en dos días era imposible cumplir con todos los condicionamientos y sanciones. Fue una jugada diseñada para impedir la participación del Pacto Histórico”, denunció.

Tutela, medidas cautelares y “trampas jurídicas”

El exsenador relató que, ante esta situación, junto con Carolina Corcho, exministra de Salud, presentó una acción de tutela con apoyo del exmagistrado Luis Guillermo Pérez, buscando proteger el derecho fundamental a la participación política. Esa tutela otorgó medidas cautelares de urgencia que les permitieron inscribir sus candidaturas.

Sin embargo, el CNE desconoció los efectos de esa medida, al decidir posteriormente que el logo del Pacto Histórico no aparecería en el tarjetón electoral, lo que convirtió la consulta en interpartidista, es decir, como si los aspirantes provinieran de movimientos distintos.

Bolívar explicó que la revocatoria de la medida cautelar fue inconstitucional, citando varias sentencias de la Corte Constitucional (T-225 de 1993, T-1006 de 2002, T-304 de 2012 y SU-1219 de 2021), que establecen que las medidas cautelares de urgencia son vinculantes y no pueden ser desconocidas una vez surtidos sus efectos. “El CNE violó la Constitución y la jurisprudencia. Desconoció una orden judicial que ya había protegido un derecho. Eso es gravísimo para la democracia”, sostuvo.

“El CNE está al servicio de intereses políticos”

Durante su intervención, Bolívar afirmó que el CNE está actuando con sesgo político, pues de los nueve magistrados que lo integran, solo tres representan al Pacto Histórico. “Ahí están los intereses de los demás partidos que no quieren que el Pacto siga avanzando. Nos han torpedeado en cada paso: demorando la personería, entregándola tarde, condicionándola y ahora negando el logo”, dijo.

El exsenador comparó la situación con un “entramado institucional” para impedir la unidad del movimiento progresista. “Lo que quieren es dividirnos, debilitar al Pacto y evitar que lleguemos fuertes al 2026. Saben que si estamos unidos, somos imbatibles”, afirmó, al tiempo que denunció que el CNE estaría “torpedeando la apertura democrática” que el Acuerdo de Paz de 2016, en su punto dos, obliga a garantizar.

Daniel Quintero se retira y crece la incertidumbre

Bolívar también explicó las consecuencias políticas del fallo del CNE: al no reconocerse la consulta como partidista, el ganador de la jornada del 26 de octubre no podría participar en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026, ya que la ley prohíbe participar en dos consultas interpartidistas. Esa situación llevó al exalcalde Daniel Quintero a retirarse de la contienda, dejando a Iván Cepeda y Carolina Corcho en un escenario de incertidumbre jurídica.

“Cepeda y Corcho están cayendo en una trampa. Si ganan, no podrán participar en la consulta del Frente Amplio, y eso dividirá la izquierda”, advirtió Bolívar. El exsenador reconoció que Cepeda pidió una certificación escrita al CNE que garantice que el ganador podrá competir en marzo, pero aseguró que “esa constancia nunca se la van a dar, porque el objetivo del CNE es entrampamos”.

“Si llegamos divididos, perdemos; si llegamos unidos, ganamos”

Bolívar insistió en que lo que está en juego no es solo una disputa legal, sino el futuro del proyecto político del cambio. “Si el Pacto Histórico llega dividido a las elecciones de 2026, perderá. Si llega unido, es imbatible. Esa es la verdad que todos debemos entender”, enfatizó.

Además, anunció que impulsará acciones ante instancias internacionales, argumentando que el CNE está vulnerando derechos políticos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. “Tenemos que acudir a la comunidad internacional. No pueden seguir metiéndole palos a la rueda cada vez que el pueblo quiere participar. Es una violación sistemática al derecho de elegir y ser elegido”, afirmó.

Crítica a la falta de garantías y llamado a la base del Pacto

Bolívar también cuestionó a la Registraduría Nacional, a la que acusó de no garantizar igualdad de condiciones. “Por encima del CNE y la Registraduría está la Constitución Nacional, que protege la participación política. Y también el Acuerdo de Paz, que ordena facilitar la entrada de nuevos sectores al escenario político. Aquí están haciendo exactamente lo contrario: cerrando la puerta del cambio”, dijo.

En su mensaje final, Bolívar hizo un llamado a las bases del movimiento y a los militantes del progresismo: “No podemos rendirnos ni dividirnos. Si lo hacemos, volverán los de siempre. Si nos mantenemos unidos, ninguna maniobra podrá detenernos”.

El exsenador pidió “circular el video” y alertó que el Pacto Histórico debe prepararse para una defensa jurídica y política de su derecho a participar. “Esto no termina aquí. Si el CNE insiste en desconocer nuestros derechos, tendremos que responder con organización, movilización y unidad. Nos quieren dividir para vencernos, pero vamos a mantenernos juntos para ganar”, concluyó.

Por ahora, el futuro de la consulta del Pacto Histórico sigue en vilo. Mientras Cepeda y Corcho analizan los próximos pasos, las tensiones internas crecen, y el movimiento enfrenta el mayor desafío desde su fundación: preservar la unidad en medio del fuego cruzado institucional que, según Bolívar, busca impedir el avance de la izquierda en las urnas.