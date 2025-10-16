Colombia

Dólar en Colombia cerró el 16 de octubre con buenas noticias: así está el precio de compra y vende en las casas de cambio

La divisa norteamericana perdió de más de $25 en la jornada y se ubica por debajo de la línea de los $3.900, según reportó la plataforma Set-FX

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El dólar en Colombia registró
El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.840,00 en la jornada del 16 de octubre - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 16 de octubre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.877,08, lo que representó una caída de $25,08 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.902,16 . Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.693 millones (el nivel más alto desde el 2 de octubre) en 2.126 transacciones , con un precio de apertura de $3.885,00, un mínimo de $3.840,00 y un máximo de $3.888,10.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 2,23%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 7,4%. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 8,87%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,08%), de manera que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el dólar se debilitó a nivel global por tercera jornada consecutiva, en medio de la intensificación de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. El gobierno del país asiático acusó al gigante norteamericano de generar pánico en torno a la decisión de China de aumentar los controles sobre las exportaciones de tierras raras.

El dólar es una de las monedas más fuertes del mundo - crédito Luis Martínez/Infobae México

Presupuesto de 2026

A nivel local, la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por 546,9 billones.

“Destacamos que el monto negociado durante la jornada alcanzó USD1.693 millones, el nivel más alto desde el 2 de octubre. Este comportamiento pudo estar asociado a una entrada significativade divisas en el mercado cambiario a causa de las monetizaciones en el marco de las operaciones de Crédito Público”, indicó la entidad.

Dólar en casas de cambio

Aunque bajó de precio de manera considerable en septiembre y octubre de 2025, el valor del dólar sigue alto en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $4.000. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 16 de octubre de 2025 fue de $3.795,76, mientras que el de venta resultó de $3.913,44.

Lo hacen de la siguiente manera:

  • Nutifinanzas: compra: $3.750. Venta: $3.900.
  • El Cóndor: compra: $3.800. Venta: $3.900.
  • Money Max: compra: $3.750. Venta: $3.900.
  • Cambios Kapital: compra: $3.800. Venta: $3.900.
  • Smart Exchange: compra: $3.800. Venta: $3.900.
  • Cambios Vancouver: compra: $3.780. Venta: $3.930.
  • GrabrFi: compra: $3.777,61. Venta: $3.904,43.
  • Alliance Trade: compra: $3.800. Venta: $3.920.
  • Latin Cambios: compra: $3.830. Venta: $3.920.
  • Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.850. Venta: $3.990.
El dólar en Colombia cerró
El dólar en Colombia cerró septiembre por debajo de los $4.000 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.810 para compra y en $3.920 para venta. Exactamente estuvo así:

  • Bogotá D.C.: compra: $3.820. Venta: $3.930.
  • Medellín: compra: $3.770. Venta: $3.910.
  • Cali: compra: $3.850. Venta; $3.990.
  • Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.
  • Cúcuta: compra: $3.840. Venta: $3.870.
  • Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de
La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiaNoticiasDólar HoyPeso ColombianoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

El sistema de salud podría colapsar con la asignación del presupuesto para 2026, advierten congresistas: “Pone en riesgo la vida”

La senadora Norma Hurtado señaló el monto aprobado podría afectar la atención de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, así como la sostenibilidad financiera de hospitales públicos y privados

El sistema de salud podría

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

El colombiano asistió a la revelación de la decoración del monoplaza que se utilizará el fin de semana en el circuito de Austin por parte de Carlos Sainz Jr. y Alex Albon

La era de Juan Pablo

UNP rechazó las palabras del gobernador del Guaviare sobre solicitudes de protección: “Cuenta con un esquema robusto”

Para el alcalde de Calamar las amenazas, que recibe desde que llegó al cargo, no han sido tomadas con seriedad

UNP rechazó las palabras del

Colombia vive una “fiebre” de maestrías: crecen 205% en diez años, pero los doctorados aún van a paso lento

El auge del posgrado refleja el interés por la especialización profesional, pero las brechas regionales y la escasa financiación limitan el crecimiento de los doctorados

Colombia vive una “fiebre” de

Petro podrá utilizar el dinero de las pensiones para que su gobierno funcione: denuncian “mico” que le metieron al Congreso

El PGN de 2026 aprobado en la corporación le permite al mandatario redirigir ahorros previsionales, lo que podría generar riesgos para la estabilidad social y financiera de los jubilados

Petro podrá utilizar el dinero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón defendió a su

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

Limp Bizkit ya no se presentará en El Campín de Bogotá: se anunció cambio de escenario

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

Deportes

La era de Juan Pablo

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Linda Caicedo prendió las alarmas en la selección Colombia femenina: así fue su lesión con Real Madrid

Técnico que tuvo conflictos con James Rodríguez en Alemania será rival de Luis Díaz y Bayern Múnich

Atlético Nacional sentenció el futuro de Diego Arias como entrenador: presidente anunció decisión sobre el puesto

Deportivo Cali sufrió cambio en el horario para la final de la Copa Libertadores Femenina: esta es la programación