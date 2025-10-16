Dólar en Colombia cerró el 16 de octubre con buenas noticias: así está el precio de compra y vende en las casas de cambio

El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.840,00 en la jornada del 16 de octubre - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 16 de octubre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.877,08, lo que representó una caída de $25,08 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.902,16 . Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.693 millones (el nivel más alto desde el 2 de octubre) en 2.126 transacciones , con un precio de apertura de $3.885,00, un mínimo de $3.840,00 y un máximo de $3.888,10.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 2,23%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 7,4%. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 8,87%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,08%), de manera que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el dólar se debilitó a nivel global por tercera jornada consecutiva, en medio de la intensificación de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. El gobierno del país asiático acusó al gigante norteamericano de generar pánico en torno a la decisión de China de aumentar los controles sobre las exportaciones de tierras raras.

El dólar es una de las monedas más fuertes del mundo - crédito Luis Martínez/Infobae México

Presupuesto de 2026

A nivel local, la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por 546,9 billones.

“Destacamos que el monto negociado durante la jornada alcanzó USD1.693 millones, el nivel más alto desde el 2 de octubre. Este comportamiento pudo estar asociado a una entrada significativade divisas en el mercado cambiario a causa de las monetizaciones en el marco de las operaciones de Crédito Público”, indicó la entidad.

Dólar en casas de cambio

Aunque bajó de precio de manera considerable en septiembre y octubre de 2025, el valor del dólar sigue alto en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $4.000. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 16 de octubre de 2025 fue de $3.795,76, mientras que el de venta resultó de $3.913,44.

Lo hacen de la siguiente manera:

Nutifinanzas: compra: $3.750. Venta: $3.900.

El Cóndor: compra: $3.800. Venta: $3.900.

Money Max: compra: $3.750. Venta: $3.900.

Cambios Kapital: compra: $3.800. Venta: $3.900.

Smart Exchange: compra: $3.800. Venta: $3.900.

Cambios Vancouver: compra: $3.780. Venta: $3.930.

GrabrFi: compra: $3.777,61. Venta: $3.904,43.

Alliance Trade: compra: $3.800. Venta: $3.920.

Latin Cambios: compra: $3.830. Venta: $3.920.

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.850. Venta: $3.990.

El dólar en Colombia cerró septiembre por debajo de los $4.000 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.810 para compra y en $3.920 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra: $3.820. Venta: $3.930.

Medellín: compra: $3.770. Venta: $3.910.

Cali: compra: $3.850. Venta; $3.990.

Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.

Cúcuta: compra: $3.840. Venta: $3.870.

Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.