Dólar en Colombia hoy 16 de octubre: cuánto cuesta en pesos

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano

El dólar mantiene cambios marginales frente al peso colombiano en el mercado Dow Jones tras la apertura de mercados de este jueves 15 de octubre, a la parte de que los mercados globales se mantienen a la expectativa de la situación macroeconómica tras la decisión de Donald Trump de cancelar su próximas reunión con su homólogo Xi Jinping.

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 3.892,85 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0% con respecto a los 3.892,85 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,78%, por lo que en el último año mantiene aún una bajada del 6,03%.

Con respecto a días pasados, da la vuelta al resultado de la sesión previa en el que experimentó un descenso del 0,02%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual en este contexto.

Conozca cuáles son los factores globales que influyen en el precio del dólar (Infobae)

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

