Colombia

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 16 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

Tras la apertura el euro se negocia al inicio del día a 4.527,13 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,96% comparado con los 4.483,90 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un incremento 1,21%; por el contrario en el último año mantiene aún un descenso del 0,7%.

Si comparamos el valor con días pasados, invierte el resultado de la jornada previa, en el que acabó con una disminución del 1,11%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia estable. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es manifiestamente superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

El país político también reaccionó a la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret: “¡Qué orgullo!”

La cantante paisa no fue la única que se robó el ‘show’, pues una modelo originaria de Tumaco, Valentina Castro, tuvo su momento de gloria en el evento donde el talento colombiano dijo “presente”

El país político también reaccionó

Siete perros fueron rescatados en Pasto tras denuncias de maltrato animal, por el “Monstruo del Bosque”: comunidad denunció el caso

Las autoridades intervinieron en una vivienda señalada por reiterados abusos contra animales, y lograron la liberación de siete caninos en condiciones críticas

Siete perros fueron rescatados en

ONU exige proteger a defensores venezolanos heridos en atentado armado en Bogotá y pide una investigación urgente

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó el ataque contra Yendri Velásquez y Luis Peche, y reclamó al Estado colombiano medidas inmediatas de protección y justicia

ONU exige proteger a defensores

Padre de niña que murió por comerse un frijol, afirmó que la congestión vehícular no les permitió llegar a tiempo al hospital: “No podía salir del trancón”

La demora causada por el intenso tráfico en el barrio San Andrés, en Bogotá, impidió que la familia lograra atención médica urgente para su hija, que sufrió asfixia accidental mientras jugaba en casa

Padre de niña que murió

Dólar en Colombia hoy 16 de octubre: cuánto cuesta en pesos

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en Colombia hoy 16
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Con emotivo mensaje, Valentina Castro

Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón por llamarla ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

Influenciadora Mariam Obregón divide opiniones en las redes sociales por el uso de la copa menstrual

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Karol G brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show y dejó un emotivo mensaje: “Latina Foreva”

Deportes

Periodista deportivo se enojó tras

Periodista deportivo se enojó tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 de la final del Mundial: “Nunca tuvimos proceso ganador”

Esta fue la declaración de jugador de la selección Colombia que los argentinos tomaron como una provocación

Carlos Antonio Vélez reaccionó tras la eliminación de la selección Colombia en el Mundial Sub-20: “Otra vez en el casi”

En video: Argentina celebró su pase a la final del Mundial Sub-20 burlándose de Colombia con canción de Ryan Castro

América de Cali es semifinalista de la Copa Colombia: eliminó al Junior en serie de penales por 8-7