Colombia

Chontico Día resultados 16 de octubre 2025: números ganadores del jueves

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Por Armando Montes

Guardar
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La lotería del Chontico día es popular al sur de Colombia y es uno de los juegos con mayor tradición dentro del país, su formato sencillo y las múltiples oportunidades que tienen las personas para ganar dinero la convirtieron en una de las opciones preferidas. Los sorteos se llevan a cabo todos los días alrededor de las 13:00 horas locales.

Uno de los aspectos que vuelve atractivo a este sorteo es la diversidad de opciones de jugar, es muy flexible y las personas que participan tienen varias oportunidades tanto para acertar las últimas tres cifras hasta acertar las cuatro cifras exactas.

A continuación le presentamos los resultados del sorteo realizado este 15 de octubre. Recuerde que en caso de ser uno de los afortunados ganadores debe de cuidar muy bien su boleto, ya que es su prueba que lo acredita para recibir su premio.

Números ganadores del sorteo de hoy

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 16 de octubre de 2025 en el sorteo de Chontico Día. Crédito: Jovani Pérez/Infobae
  • Número ganador: 1135
  • Quinta: 9

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

La historia de Valentina Castro, la modelo colombiana que debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La historia de esfuerzo y perseverancia de la joven nariñense nacida en Tumaco, inspira a nuevas generaciones en Colombia

La historia de Valentina Castro,

Colombia habilita prórroga voluntaria del servicio militar hasta por un año

Una nueva reglamentación permite que quienes finalicen su periodo de servicio puedan optar por una prórroga voluntaria de hasta doce meses, con los mismos beneficios, derechos y obligaciones

Colombia habilita prórroga voluntaria del

La teoría de Luquitas Rodríguez, el ‘streamer argentino’, tras la caída de la Selección Colombia, sobre la mentalidad del jugador cafetero: “Hasta en un Mundial Sub-20”

El ‘influencer’ argentino volvió a dar de qué hablar en Colombia, luego de la caída de la Tricolor ante la selección Argentina 1 a 0 en el juego que definía el paso a la final

La teoría de Luquitas Rodríguez,

Icfes respondió a orden judicial sobre los registros académicos de Juliana Guerrero: esto dijo la entidad

La controversia que involucra a la exfuncionaria del Ministerio del Interior se centra en la ausencia de un requisito legal para graduarse y en las decisiones que buscan esclarecer si su diploma fue otorgado irregularmente

Icfes respondió a orden judicial

Sismo hoy: se registró un temblor en Santander

El país se ubica en una zona sísmica muy activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Sismo hoy: se registró un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

La Liendra mostró su gigantesca

La Liendra mostró su gigantesca colección de zapatos y reveló por qué la comenzó: “El trauma del pobre”

Jhonny Rivera compartió emotivas palabras por el concierto de Andy Rivera en Bogotá: habló sobre el proceso de recuperación en la salud de su hijo

Andrea Valdiri habría lanzado indirecta a una de sus exparejas y redes sociales aseguran que se trata de Felipe Saruma

Este fue el millonario regalo de aniversario que le dio Carolina Gómez a Yeferson Cossio: “Ahí hay literalmente un Corvette”

Hijo de “la Gorda” Fabiola reveló cuál fue la canción que le dedicó cuando ella estaba en la UCI: “Murió cuando la canción terminó”

Deportes

La teoría de Luquitas Rodríguez,

La teoría de Luquitas Rodríguez, el ‘streamer argentino’, tras la caída de la Selección Colombia, sobre la mentalidad del jugador cafetero: “Hasta en un Mundial Sub-20”

Iván Mejía le echa flores a la hinchada de Millonarios y ataca a sus dirigentes: “Demasiada afición para tan paupérrima dirigencia”

Daniel Muñoz podría salir del Crystal Palace: gigante del fútbol mundial estaría detrás de la figura de la selección Colombia

Los dos torneos de FIFA a los que podría clasificar el Deportivo Cali Femenino en caso de ganar la Copa Libertadores

Técnico del Club León dio reporte de salud de James Rodríguez después de los amistosos con la selección Colombia: “Se siente un poco cargado”