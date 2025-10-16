Cabal destaca la apertura democrática de Uribe ante la oposición en posibles injerencias en el Centro Democrático: “Hasta los mamertos quieren ir donde Uribe”

La senadora María Fernanda Cabal sorprendió al señalar que sectores tradicionalmente contrarios al expresidente ahora intentan dialogar con él, resaltando su influencia y capacidad de convocatoria en la política nacional - crédito Colprensa

En medio de la precampaña presidencial de 2026, María Fernanda Cabal, senadora y precandidata del Centro Democrático, sorprendió al afirmar que incluso los sectores tradicionalmente opositores, a quienes denominó “mamertos”, buscan acercarse a Álvaro Uribe.

Durante la “gran conversación” del partido transmitida por Caracol Radio, Cabal subrayó la centralidad de Uribe en el panorama político colombiano y la influencia que ejerce, incluso sobre quienes históricamente han sido sus detractores.

Según relató Cabal a Caracol Radio, la figura del expresidente Uribe trasciende las divisiones ideológicas, al punto de que “hasta los mamertos quieren ir donde Uribe”. La senadora atribuyó este fenómeno a la capacidad de Uribe para recibir a todos con generosidad, describiéndolo como “un hombre demócrata”.

Para Cabal, la actitud de quienes buscan distanciar al Centro Democrático de la candidatura presidencial responde a la lógica de la competencia política, donde “Ellos quieren dar codo para que no seamos nosotros, pero por su puesto, es natural, como lo dije al principio, en el deseo de poder avasallan a muchas personas”.

Cabal profundizó en su visión sobre el liderazgo de Uribe dentro del partido.

Destacó que, pese a las tensiones internas y la ambición de poder que, según citó a Winston Churchill, es inherente a la naturaleza humana, Uribe mantiene una postura abierta y democrática.

La senadora enfatizó que el expresidente no solo es un referente para la base electoral del Centro Democrático, sino también un punto de encuentro para sectores que antes se mostraban adversos.

Respecto a la dinámica interna del partido, Cabal explicó en Caracol Radio que la preselección del candidato único se desarrolla bajo reglas claras y que, aunque la competencia nunca resulta sencilla, los cinco precandidatos aceptaron someterse a este proceso.

La senadora resaltó la importancia de la unidad tras la elección, señalando que quien resulte ganador debe contar con el respaldo de todos.

Además, compartió su experiencia de trabajo conjunto con Paloma Valencia en el Senado, describiendo cómo la colaboración frente a la oposición ha fortalecido los lazos internos y la estrategia del partido. Cabal también mencionó la meta de recuperar la fuerza parlamentaria, aspirando a obtener 50 curules en las próximas elecciones, tras haber perdido 23 de las 52 que tenían anteriormente.

En cuanto a las herramientas de medición política, Cabal expresó su desconfianza hacia las encuestas, especialmente las nacionales, a las que calificó de “muy mentirosas”. Según la senadora, las encuestadoras se han transformado en un “arma de guerra en campaña”, distorsionando la percepción pública y dificultando la recolección de fondos para los candidatos. Además, señaló que las amenazas y restricciones han complicado la labor proselitista en las calles, aunque percibe entre la ciudadanía un sentimiento de reconocimiento y apego hacia la figura de Uribe.

Al cierre de la entrevista, Cabal reiteró en Caracol Radio que la política permite mantener un vínculo directo con la ciudadanía, destacando la importancia de la responsabilidad y el compromiso en el ejercicio público.