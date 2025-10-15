Colombia

Yina Calderón arremetió contra Melissa Gate por atacar a RCN tras perder ‘La casa de los famosos’: “Supéralo ya, el canal no te ha hecho nada”

La exfinalista de un popular ‘reality’ lanzó fuertes señalamientos en redes sociales por perder el programa, mientras la DJ le pidió que no culpara a nadie más que a ella misma por “relajarse”

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La DJ aseguró que la paisa es una “resentida” porque prefieren a Karina García por encima de ella - crédito @emfuror_/IG

La controversia en torno a la final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Melissa Gate, quien expresó públicamente su inconformidad con el resultado y cuestionó la legitimidad del concurso organizado por Canal RCN.

Una de las figuras con mayor exposición del programa fue Melissa Gate, favorita entre los seguidores del formato televisivio y que vivió un intercambio con la edición All Stars de Telemundo fue Melissa Gate.

Recientemente, difundió a través de sus redes un mensaje en el que plasmó su malestar y aseguró sentirse perjudicada tras la disputa por el gran premio.

Melissa Gate arremetió contra el
Melissa Gate arremetió contra el Canal RCN por perder 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito Cortesía Canal RCN

En su comunicado, la paisa fue enfática al manifestar su descontento con la producción y con el canal: “No me tengan en cuenta para nada. Y sí les quiero pedir un favor, que no me vuelvan a mencionar ni para bien ni para mal. Yo con ustedes no me meto. Ya me robaron el premio. Ya me hicieron quedar mal ante todo el mundo. O sea, ¿qué más quieren de mí?”.

Adicionalmente, la propia finalista señaló que, desde la conclusión de la competencia, no había emitido juicios severos sobre el medio, aunque sí denunció haber recibido cobertura negativa:

“Nunca he salido a hablar mal de ese canal, ni a dar una mala declaración, ni a decir de lo mal que me trataron, de todo al hambre que aguanté. Nunca dije nada. Pero de mí sí salen a hablar cuánta mierda y cuánta porquería les da... Para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, una clara indirecta para Karina García.

La empresaria fue señalada de
La empresaria fue señalada de manipular un proceso legal relacionado con la compra de una finca, según el periodista Javier Ceriani - crédito cortesía del Canal RCN

Además, aseguró que le gustaría trabajar en la competencia, lo que generó eco inmediato en redes sociales, donde seguidores debatieron sobre la transparencia del reality que lidera Canal RCN.

Las reacciones no tardaron en aparecer, entre ellas la de Yina Calderón, exintegrante del recordado programa Protagonistas de Nuestra Tele y quien también desarrolló parte de su carrera en redes gracias a la exposición que tuvo en ese formato en una casa estudio.

Qué le respondió Yina Calderón

Calderón defendió la labor del canal que de nuevo le abrió las puertas para La casa de los famosos Colombia y criticó los comentarios emitidos por Gate.

En uno de los videos compartidos, la DJ afirmó: “Yo sí te quiero decir algo, Melissa, y no de lambona con el canal RCN... Pero yo sí te voy a decir, Melissa, uno, que te la estás fumando todos los días. Te eschabetaste, te la fumaste marica. Ahora sí te hizo daño. Ahora sí la propia maracachafa...”.

