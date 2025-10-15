Colombia

Exconsejera de Petro Sandra Ortiz seguirá en prisión: juez ratificó medida de aseguramiento contra la funcionaria involucrada en el escándalo de la Ungrd

El ente investigador recordó la fecha en la que se dictó medida de aseguramiento y explicó las razones por las que la petición fue denegada

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
La exconsejera para las Regiones
La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova - crédito Colprensa

El Juzgado 48 Penal Municipal de Control de Garantías, en la mañana del 15 de octubre de 2025, negó la solicitud de la defensa de Sandra Liliana Ortiz Novoa, exconsejera para las Regiones salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por la medida de aseguramiento que había sido impuesta.

La decisión fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que explicó que la decisión seguirá vigente mientras se adelantan las respectivas diligencias en su proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre la integrante del partido Alianza Verde, que llegó a desempeñarse como representante de la Cámara por el departamento de Boyacá, se comunicó que: “La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público”.

El ente investigador recordó la fecha en la que se dictó medida de aseguramiento y explicó las razones por las que la petición fue denegada.

“Un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a la exfuncionaria el 18 de diciembre de 2024, rechazó los argumentos presentados por la defensa, con los que buscaba revocar dicha determinación, y señaló que la Fiscalía ha demostrado que la procesada todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”, comentó la entidad.

Fiscalía ratificó medida de aseguramiento
Fiscalía ratificó medida de aseguramiento a Sandra Ortiz - crédito Fiscalía General de la Nación

Vinculación al caso de Sandra Ortiz

Según el comunicado oficial, el 12 de octubre de 2023, la exfuncionaria habría transportado 1.500 millones de pesos en una maleta desde un apartamento ubicado en el centro de Bogotá hasta el norte de la ciudad, utilizando un vehículo oficial, con el objetivo de entregarlos a Iván Name Vásquez.

Este episodio se da en medio de la macroinvestigación que conduce un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Los investigadores sostienen que la entrega se realizó tras recibir el dinero de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, involucrando directamente a la exfuncionaria que figura como presunta responsable.

La Fiscalía calificó de insuficiente
La Fiscalía calificó de insuficiente la colaboración de Ortiz en las investigaciones en el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito Fiscalía General de la Nación

La exfuncionaria, y mujer que se posesionó como consejera de las Regiones bajo el Gobierno de Gustavo Petro, paso a enfrentar cargos desde el mes de septiembre por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según lo reseña la Fiscalía, su actuación se habría desarrollado dentro del entramado de irregularidades de contratación detectadas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La defensa de Ortiz cuestionó
La defensa de Ortiz cuestionó la medida de aseguramiento y resalta su condición de madre cabeza de hogar - crédito Colprensa

“Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la Ungrd, explicó que, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, señala textualmente el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, en el momento en que se confirmó el vínculo de Ortiz con este proceso.

Estas actuaciones refuerzan las sospechas sobre una red estructurada para el desvío de recursos públicos en puntos específicos del país, mientras que Sandra permanece bajo investigación formal por su presunto rol en el esquema de corrupción detectado en la gestión de la entidad.

Temas Relacionados

Sandra OrtizRatificar medida de aseguramientoUngrdEscandalo de corrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

Uno de los activistas venezolanos atentados en Bogotá ya fue sometido a cirugía: este es su pronóstico

Yendri Ómar Velásquez fue intervenido luego de ser atacado, junto a Luis Peche, en el barrio Cedritos, mientras las autoridades avanzan en la investigación y refuerzan medidas de protección para ambos afectados

Uno de los activistas venezolanos

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Gustavo Bolívar sobre la crisis en el Pacto Histórico tras la salida de Daniel Quintero: “dinamitó la consulta de la izquierda”

La salida de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico ha profundizado la crisis interna de la principal coalición de izquierda en Colombia, según advirtió el senador Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar sobre la crisis

Reconocido músico murió en tarima “tocando su último porro” en un tradicional fandango en Sucre

El músico estaba tocando con la banda Renovación de Sampués, cuando se fue de bruces con su instrumento, mientras sus compañeros de equipo intentaban auxiliarlo sin éxito

Reconocido músico murió en tarima

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscarán la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Colombia vs. Argentina EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director del medio alternativo ‘Desigual’

Director del medio alternativo ‘Desigual’ denunció amenaza de muerte, tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira, alias Kaloy: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló sobre el

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La Liendra habló abiertamente sobre su enemistad con Westcol y revela si superaron o no esos desacuerdos: “Con que nos respetemos está bien”

Camilo reveló la experiencia con la comida que le dejaron en el ‘catering’ de su concierto en Japón: “Se parece a las cosas que comen los personajes de ánime”

Karina García le dio un “puño” a Laura G de ‘La casa de los famosos’ y le envió contundente mensaje: “Fuiste poco inteligente”

Goyo revivió su paso por el desfile de Victoria’s Secret y celebró la presentación de Karol G: “Tomará ese lugar con toda su fuerza”

Deportes

Así está el historial de

Así está el historial de duelos entre Colombia vs. Argentina en la Copa Mundial Sub-20

Esta sería la nómina de la selección Colombia para el partido contra Argentina en el Mundial Sub-20: este delantero reemplazaría a Neiser Villarreal

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia tras el empate ante Canadá y destacó a un jugador: “Aprovechó”