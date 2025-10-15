Colombia

Registraduría Nacional suspende temporalmente servicios de registro civil e identificación en todo el país: conozca los horario y los motivos

La medida corresponde a la garantía de transparencia de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el domingo 19 de octubre de 2025

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La suspensión de servicios rige
La suspensión de servicios rige desde el 15 de octubre al mediodía y busca prevenir irregularidades en los comicios de los Consejos de Juventud. Más de medio millón de documentos de identidad siguen sin ser reclamados en todo el país - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspende de manera temporal los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país a partir del miércoles 15 de octubre, desde el mediodía.

Esta medida responde a la necesidad de garantizar transparencia y seguridad durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se llevarán a cabo el domingo 19 de octubre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Adicionamente, según la entidad, la entrega de documentos de identidad estará disponible únicamente hasta las 3:00 p. m. del viernes 17 de octubre. El servicio se retomará el martes 21 de octubre en el horario habitual. Durante este periodo, no se tramitarán nuevos registros civiles ni identificaciones.

Actualmente, 585.771 documentos de identidad permanecen pendientes por ser reclamados en las diferentes sedes a nivel nacional.

La Registraduría hizo también un llamado a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes habilitados para votar en los Consejos de Juventud, para que consulten el estado de sus documentos y acudan a reclamarlos antes de las fechas indicadas.

Boletín en el que la
Boletín en el que la Registraduría confirmó suspensión de servicios de registro civil e identificación - crédito Registraduría

Más de 11 millones de jóvenes podrán votar en los Consejos de Juventud en Colombia

Un total de 11.702.436 jóvenes están habilitados para votar en los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Colombia, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, para las elecciones que se realizarán el domingo 19 de octubre.

Esta cita electoral representa la segunda ocasión en que se implementa este mecanismo de participación juvenil en el país, de acuerdo con datos oficiales emitidos por la Registraduría.

La entidad detalló que del total de jóvenes aptos para ejercer el derecho al voto, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres. Estos podrán acudir a 19.869 mesas de votación, ubicadas en 6.372 puestos distribuidos en todo el territorio colombiano. La información fue confirmada durante la publicación oficial del censo electoral.

El proceso, que involucra a ciudadanos de entre 14 y 28 años, busca fortalecer la representación y participación política de la juventud en el ámbito local y nacional. La votación de los Consejos de Juventud constituye un hito dentro del sistema democrático colombiano.

Jóvenes sufragan durante la elección
Jóvenes sufragan durante la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud el domingo 19 de octubre de 2025 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Para consultar el lugar de votación correspondiente, la autoridad habilitó la aplicación ‘aVotar’, disponible para descarga gratuita en Google Play, App Store y en su versión web https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/.

Los menores de 14 y 17 años que figuran en el censo electoral oficial podrán votar en el puesto asignado más cercano. La entidad recomendó revisar la plataforma antes de la jornada electoral para estar informados sobre la logística y horarios.

La Registraduría destacó que la información desglosada por departamento junto al número de puestos y mesas habilitadas puede consultarse en los canales oficiales y redes sociales del organismo.

Jurados de votación que no asistan pueden ser multados

La Registraduría también ha designado a los ciudadanos que deberán cumplir funciones como jurados de votación, una labor de aceptación obligatoria según la normativa vigente.

Quienes sean seleccionados y no asistan sin una justificación válida enfrentarán sanciones severas. La multa para quienes no sean servidores públicos puede llegar hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que los funcionarios públicos que incumplan serán destituidos de sus cargos.

En el caso de los menores de edad designados como jurados, la consecuencia por no cumplir con esta responsabilidad será la obligación de realizar 40 horas de servicio social orientadas a la socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, bajo la verificación del rector de la entidad educativa correspondiente.

Jóvenes entre los 14 y
Jóvenes entre los 14 y los 28 años salen a votar hoy en Colombia para elegir los consejos locales y municipales de juventud - crédito Colprensa

La entidad precisó: “El joven menor de edad que sin justa causa no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación, deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas, el rector de la entidad educativa al que pertenece el designado verificará el cumplimiento de esta disposición”. Como compensación, los ciudadanos que ejerzan como jurados de votación recibirán un día de descanso compensatorio, y los menores de edad obtendrán 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.

Temas Relacionados

RegistraduríaSuspensión de dnetrega de documentosEleccionesConsejos Municipales JuventudColombia-Noticias

Más Noticias

Técnico de Argentina Sub-20 habló sobre Colombia previo a la semifinal del Mundial de Chile: “Durísimo”

Diego Placente apuesta por la fortaleza colectiva y la experiencia reciente ante Colombia, pese a la ausencia de Maher Carrizo por suspensión, en la semifinal del Mundial sub 20

Técnico de Argentina Sub-20 habló

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La modelo paisa abordó los rumores sobre el blanquimiento de su piel y habló de los costosos procedimientos que al parecer le han ayudado

Karina García habló sobre el

Colombiano fue condenado a cadena perpetua en Chile: acuchilló 40 veces a su víctima en la habitación de un motel para robarlo

Jesús David Londoño Astaiza se valió de una invitación para que pasara la noche con René Márquez Arismendi, el ciudadano chileno de 45 años que recibió el brutal ataque, en Punta Arenas

Colombiano fue condenado a cadena

Enrique Peñalosa propuso modificar la Constitución para ‘controlar’ a minorías que protesten y afecten vías: “Sin asamblea constituyente”

El precandidato presidencial aseguró que los pequeños grupos están afectando la democracia del país, mientras las autoridades suelen permanecer inactivas ante bloqueos en vías del país

Enrique Peñalosa propuso modificar la

Registraduría desmintió a Alirio Uribe y negó habilitación de puestos de votación en el exterior para consulta del Pacto Histórico

La entidad electoral informó que no pondrá a disposición plataformas, y atribuyó a los partidos cualquier tipo de alternativa digital que decidieran implementar en el extranjero

Registraduría desmintió a Alirio Uribe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director del medio alternativo ‘Desigual’

Director del medio alternativo ‘Desigual’ denunció amenaza de muerte, tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira, alias Kaloy: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló sobre el

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La Liendra habló abiertamente sobre su enemistad con Westcol y revela si superaron o no esos desacuerdos: “Con que nos respetemos está bien”

Camilo reveló la experiencia con la comida que le dejaron en el ‘catering’ de su concierto en Japón: “Se parece a las cosas que comen los personajes de ánime”

Karina García le dio un “puño” a Laura G de ‘La casa de los famosos’ y le envió contundente mensaje: “Fuiste poco inteligente”

Goyo revivió su paso por el desfile de Victoria’s Secret y celebró la presentación de Karol G: “Tomará ese lugar con toda su fuerza”

Deportes

Así está el historial de

Así está el historial de duelos entre Colombia vs. Argentina en la Copa Mundial Sub-20

Esta sería la nómina de la selección Colombia para el partido contra Argentina en el Mundial Sub-20: este delantero reemplazaría a Neiser Villarreal

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia tras el empate ante Canadá y destacó a un jugador: “Aprovechó”