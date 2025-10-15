Registraduría Nacional suspende temporalmente servicios de registro civil e identificación en todo el país: conozca los horario y los motivos

La suspensión de servicios rige desde el 15 de octubre al mediodía y busca prevenir irregularidades en los comicios de los Consejos de Juventud. Más de medio millón de documentos de identidad siguen sin ser reclamados en todo el país - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspende de manera temporal los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país a partir del miércoles 15 de octubre, desde el mediodía.

Esta medida responde a la necesidad de garantizar transparencia y seguridad durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se llevarán a cabo el domingo 19 de octubre de 2025.

Adicionamente, según la entidad, la entrega de documentos de identidad estará disponible únicamente hasta las 3:00 p. m. del viernes 17 de octubre. El servicio se retomará el martes 21 de octubre en el horario habitual. Durante este periodo, no se tramitarán nuevos registros civiles ni identificaciones.

Actualmente, 585.771 documentos de identidad permanecen pendientes por ser reclamados en las diferentes sedes a nivel nacional.

La Registraduría hizo también un llamado a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes habilitados para votar en los Consejos de Juventud, para que consulten el estado de sus documentos y acudan a reclamarlos antes de las fechas indicadas.

Boletín en el que la Registraduría confirmó suspensión de servicios de registro civil e identificación - crédito Registraduría

Más de 11 millones de jóvenes podrán votar en los Consejos de Juventud en Colombia

Un total de 11.702.436 jóvenes están habilitados para votar en los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Colombia, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, para las elecciones que se realizarán el domingo 19 de octubre.

Esta cita electoral representa la segunda ocasión en que se implementa este mecanismo de participación juvenil en el país, de acuerdo con datos oficiales emitidos por la Registraduría.

La entidad detalló que del total de jóvenes aptos para ejercer el derecho al voto, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres. Estos podrán acudir a 19.869 mesas de votación, ubicadas en 6.372 puestos distribuidos en todo el territorio colombiano. La información fue confirmada durante la publicación oficial del censo electoral.

El proceso, que involucra a ciudadanos de entre 14 y 28 años, busca fortalecer la representación y participación política de la juventud en el ámbito local y nacional. La votación de los Consejos de Juventud constituye un hito dentro del sistema democrático colombiano.

Jóvenes sufragan durante la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud el domingo 19 de octubre de 2025 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Para consultar el lugar de votación correspondiente, la autoridad habilitó la aplicación ‘aVotar’, disponible para descarga gratuita en Google Play, App Store y en su versión web https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/.

Los menores de 14 y 17 años que figuran en el censo electoral oficial podrán votar en el puesto asignado más cercano. La entidad recomendó revisar la plataforma antes de la jornada electoral para estar informados sobre la logística y horarios.

La Registraduría destacó que la información desglosada por departamento junto al número de puestos y mesas habilitadas puede consultarse en los canales oficiales y redes sociales del organismo.

Jurados de votación que no asistan pueden ser multados

La Registraduría también ha designado a los ciudadanos que deberán cumplir funciones como jurados de votación, una labor de aceptación obligatoria según la normativa vigente.

Quienes sean seleccionados y no asistan sin una justificación válida enfrentarán sanciones severas. La multa para quienes no sean servidores públicos puede llegar hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que los funcionarios públicos que incumplan serán destituidos de sus cargos.

En el caso de los menores de edad designados como jurados, la consecuencia por no cumplir con esta responsabilidad será la obligación de realizar 40 horas de servicio social orientadas a la socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, bajo la verificación del rector de la entidad educativa correspondiente.

Jóvenes entre los 14 y los 28 años salen a votar hoy en Colombia para elegir los consejos locales y municipales de juventud - crédito Colprensa

La entidad precisó: “El joven menor de edad que sin justa causa no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación, deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas, el rector de la entidad educativa al que pertenece el designado verificará el cumplimiento de esta disposición”. Como compensación, los ciudadanos que ejerzan como jurados de votación recibirán un día de descanso compensatorio, y los menores de edad obtendrán 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.