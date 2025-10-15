Colombia

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este miércoles 15 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los automóviles que no pueden transitar en Medellín hoy 15 de octubre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no circulan este miércoles.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 1, 8,.

Particulares: 1, 8,.

Taxis: 9,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las pautas sobre cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del 2025.

La nueva rotación de la restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaMedellinPico y placa MedellínRestricciones de movilidadcarroscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Pico y Placa 15 de octubre 2025: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

Cuáles son los autos que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa 15 de

Iris Marín advierte que el presupuesto 2026, de aprobarse, reduciría 47,3% la inversión de la Defensoría del Pueblo

La defensora cuestionó la prioridad del Gobierno y el Congreso hacia la protección de los derechos humanos

Iris Marín advierte que el

Super Astro Sol y Luna resultados 14 de octubre: números ganadores del último sorteo

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Super Astro Sol y Luna

Lotería de la Cruz Roja resultados 14 de octubre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Además del premio mayor, esta popular lotería entrega 50 secos millonarios principales

Lotería de la Cruz Roja

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Número de cédula, del celular

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Westcol reveló la razón por la que compartió un video de Aida Victoria que desató rumores de reconciliación: “Me sentí bonito”

Ranking Disney+ Colombia: “Tron: Ares | A Special Look” lidera el top 10 de las producciones más vistas del momento

Así puede ver a Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′: hora y dónde ver en Colombia

Deportes

Atlético Nacional se empezaría a

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

⁠Un colombiano fue elegido como el mejor novato de la Fórmula 4 italiana: Juan Pablo Montoya es su mentor

Los memes y reacciones que dejó el empate sin goles entre Colombia y Canadá

La selección Colombia se quedó sin ritmo ante Canadá: empate sin goles en amistoso en Nueva Jersey

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026