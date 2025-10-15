Colombia

Personería le pone la lupa a bares que operan bajo la figura de sindicatos en Bogotá

El personero Andrés Castro alertó sobre la proliferación de establecimientos que, amparados en esa figura, evaden controles y facilitan delitos, generando quejas y problemas de seguridad

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Los bares no cumplían con
Los bares no cumplían con la documentación legal estipulada y operaban bajo la figura de sindicatos - crédito Policía Bogotá

Se ha convertido en paisaje que, en medio de operativos policiales en Bogotá principalmente, las autoridades encuentren bares que funcionan irregularmente bajo la figura de sindicato, lo que ha puesto en el centro del debate la falta de control a este tipo de beneficios a esas asociaciones de trabajadores.

A propósito, las autoridades distritales y nacionales de la capital colombiana se reunieron en la tarde del martes 14 de octubre para abordar las dificultades en la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio que operan amparados bajo la figura de sindicatos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria fue realizada por el personero de Bogotá, Andrés Castro, que explicó que el encuentro busca coordinar acciones que permitan intervenir estos negocios, dado el incremento de situaciones irregulares en varias localidades de la ciudad.

Radio Estrella es uno de
Radio Estrella es uno de los clubes nocturnos ubicados en la carrera 15 con calle 99, en Chapinero, investigado por su presunto uso de un sindicato para evadir la restricción de horarios - crédito Google Maps

Durante la mesa de trabajo, Castro señaló la identificación de al menos 20 establecimientos en dos localidades donde se evidenció la presencia de menores de edad, tenencia de sustancias psicoactivas y armas blancas.

El personero destacó que estos casos ilustran los problemas derivados del funcionamiento sin controles adecuados. El pasado 24 de agosto, por ejemplo, se encontró a 20 menores de edad dentro de un “bar sindicato” ubicado en la zona de Primera de Mayo, hecho que alertó a las autoridades.

Según el relato de Castro recogido por El Espectador, la principal preocupación radica en el uso irregular de la figura sindical. Los sindicatos, definidos legalmente como asociaciones de trabajadores que promueven y defienden derechos laborales, poseen sedes bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, la ausencia de operativos sistemáticos por parte de las autoridades locales ha permitido que estos lugares realicen actividades comerciales —prohibidas por la ley para las sedes sindicales— sin cumplir con horarios, regulaciones ni restricciones, lo que facilita la comisión de ilícitos.

En estos establecimientos han hallado
En estos establecimientos han hallado menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas - crédito Policía Bogotá

Las localidades que concentran el mayor número de bares ilegales relacionados con sindicatos son Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo. Residentes de estos sectores han elevado reiteradas denuncias por problemas derivados del ruido, expendio y consumo de alcohol y drogas, además de reportar casos de prostitución.

El fenómeno ha generado un cruce de responsabilidades entre entidades distritales y nacionales, lo que, según la concejala Diana Diago, se traduce en quejas no resueltas.

“La Secretaría de Ambiente hace las mediciones de ruido, pero la licencia la otorga Planeación; las inspecciones corresponden a la Secretaría de Gobierno, y los sindicatos dependen del Ministerio de Trabajo”, señaló la cabildante, citada por el medio, al detallar la fragmentación institucional que dificulta el abordaje eficiente del problema.

De acuerdo con datos respaldados por la concejala Diago, del Centro Democrático, se han presentado al menos 26 quejas formales contra estos bares, sin respuesta efectiva hasta la fecha.

La concejala afirmó que la estrategia jurídica y legal impulsada junto con la comunidad de Chapinero busca que se tomen medidas que garanticen tranquilidad a los residentes. No obstante, resaltó que actualmente no existe normativa distrital que ampare a las comunidades frente a las vibraciones y otras afectaciones generadas por bares y discotecas.

El ministro Sanguino afirmó que
El ministro Sanguino afirmó que la fuerza pública puede actuar sin restricciones en estos casos - crédito @AntonioSanguino/X

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró, en declaraciones consignadas durante el encuentro, que han precisado a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana que “ninguna figura legal, ni siquiera la sindical, puede ser utilizada para impedir que la fuerza pública cumpla con su deber de inspeccionar y garantizar el cumplimiento de la normativa en los establecimientos de comercio”.

Sanguino añadió que la Oficina de Archivo Sindical de la entidad custodia la documentación de los sindicatos, pero no certifica las actividades económicas que se realicen bajo la figura sindical, en virtud de la libertad de asociación. El ministro también expresó su disposición para respaldar futuras intervenciones y fortalecer la inspección sobre organizaciones sindicales que no cumplan la reglamentación laboral.

Temas Relacionados

Bares sindicatos Sindicatos BogotáMinisterio de TrabajoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: siga el minuto a minuto del partido en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

María Elvira Salazar, congresista republicana, lanzó pulla a Petro: “Por su pasado guerrillero, tiende a justificar la violencia”

La representante estadounidense, del estado de Florida, emitió el pronunciamiento a propósito de la quema de un vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella

María Elvira Salazar, congresista republicana,

Karina García reveló la millonaria cifra que llegó a ganar en OnlyFans: “Lo hice por necesidad”

La creadora de contenido antioqueña detalló los motivos que la llevaron a incursionar en la plataforma, explicó por qué no volvería y compartió el monto exacto que obtuvo en el período más exitoso

Karina García reveló la millonaria

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por creciente del río Magdalena: estas son las recomendaciones

El incremento sostenido del río Magdalena y la continuidad de la temporada de lluvias mantienen en alerta a la ciudad, que habilitó líneas de emergencia y refuerza la coordinación con organismos de rescate

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja

Millonarios vuelve a sonreír en la Liga BetPlay: anhelado regreso para enfrentar al Deportivo Pereira

El equipo de Hernán Torres va sumando jugadores a la plantilla que se recuperaron de lesiones o estaban sancionados, con el objetivo de seguir en la pelea por los cuadrangulares

Millonarios vuelve a sonreír en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

ENTRETENIMIENTO

Hijas de Luis Díaz sorprendieron

Hijas de Luis Díaz sorprendieron con fotos en famoso lugar de Paris: “Las amo, mis princesas, dueñas de mi vida”

El partido de Colombia y Canadá tendrá show de medio tiempo con sabor colombiano: estos son los artistas elegidos

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: siga el minuto a minuto del partido en Nueva Jersey

Millonarios vuelve a sonreír en la Liga BetPlay: anhelado regreso para enfrentar al Deportivo Pereira

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, patearía el tablero y haría particular cambio en la portería en el duelo contra Canadá

Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria entró en polémica: esto pasó con los africanos en las eliminatorias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales