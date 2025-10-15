Colombia

Paola Holguín recordó cuando Gustavo Bolívar le dijo “te amo” a Gustavo Petro y lo calificó como “el momento más romántico” de la política colombiana

La precandidata presidencial utilizó un episodio entre Bolívar y Petro para poner en duda la objetividad en la administración actual, y sugirió que las emociones influyen en las políticas públicas del país

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático criticó en redes sociales el episodio en el que Gustavo Bolívar expresó su afecto a Gustavo Petro, señalando que refleja la influencia de vínculos personales en la política nacional- crédito @SenadoGovCo/X

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Pola Holguín se ha consolidado como una férrea opositora de Gustavo Petro y su gobierno así como de funcionarios de su administración y algunos funcionarios y personalidades políticas cercanas a él.

Desde el Senado y en declaraciones públicas, ha mantenido una postura crítica frente a las políticas impulsadas por el actual presidente, cuestionando tanto sus reformas como la gestión en áreas clave como la economía y la seguridad.

Recientemente, en sus redes sociales hizo referencia en una publicación a un episodio ocurrido durante un controversial consejo de ministros, protagonizado por el excandidato presidencial y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar. Holguín recordó el momento en que Bolívar le expresó a Gustavo Petro: “te amo”, calificándolo como “el momento más romántico de la política colombiana”.

La senadora Paola Holguín publicó en su cuenta de X una reflexión irónica sobre un episodio protagonizado por Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, aludiendo al tono emocional que, según ella, caracteriza ciertas decisiones en el actual gobierno. Holguín resaltó el carácter inusual de la escena y cuestionó el trasfondo de las relaciones de poder en la política nacional.

Paola Holguín recordó el curioso
Paola Holguín recordó el curioso momento entre Gustavo Bolívar y Paola Holguín - crédito @PaolaHolguin

“Si a mí me preguntan cuál ha sido el momento más romántico en la política colombiana… la respuesta es clarísima: el día que Bolívar le dijo a Petro ‘¡yo a usted lo amo, presidente!’. 💘 Un poema, una serenata, un acto de sumisión total al poder. No sé si llorar de la risa o de miedo… porque así se toman decisiones en el país: con amores peligrosos”, escribió por medio de su cuenta en la red social X, la legisladora perteneciente a la Comisión Segunda del Senado de la República.

Además, acompañando su publicación, la senadora Paola Holguín difundió un video en el que le preguntan: “Paola, para vos, ¿cuál ha sido el momento más romántico de los partidos colombianos?”. Ante esto, Holguín respondió: “Cuando Bolívar le dice a Petro: presidente, yo a usted lo amo, lo amo”.

En el mismo video, la senadora recordó literalmente las controvertidas declaraciones de Gustavo Bolívar durante aquel consejo de ministros: “Pero lo hemos hecho porque le apostamos a este proyecto, porque si sacrificamos tanto es solo porque amamos este proyecto, lo amamos a usted, presidente, y a usted lo amo (ríe). Se lo digo con toda sinceridad”.

La publicación de Paola Holguín provocó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales, reflejando tanto apoyo como críticas a su postura y al episodio citado.

Entre los mensajes en respuesta, el usuario @johnjg31 comentó la publicación de Holguín y expresó que, aunque suele discrepar, en esta ocasión coincidía con su apreciación al considerar que refleja la llamada “política del amor”.

Subrayó que no solo Bolívar comparte ese sentimiento, sino también una parte importante de la ciudadanía que apoya el proyecto liderado por Gustavo Petro. Además, agradeció irónicamente a la senadora por dar visibilidad al tema.

“Por fin estoy de acuerdo con usted, es coherente con la política del amor y no sólo Bolívar, es un sentimiento del pueblo que lo votó y seguirá votando por un proyecto político, social, económico, cultural disruptivo y revolucionario. Gracias por la publicidad”, comentó el usuario.

Paola Holguín se fue en contra de Daniel Quintero y lo comparó con el presidente

Por otra parte, Gustavo Bolívar no ha sido la única figura política cercana al Gobierno que ha recibido críticas recientemente. La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, Paola Holguín, también se refirió al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aspira a la presidencia como precandidato del Pacto Histórico, colectividad que elegirá su candidato único el 26 de octubre.

Paola Holguín publicó un video en su cuenta de X donde señaló de manera directa al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que compite por la candidatura presidencial del Pacto Histórico. En la grabación, Holguín afirmó: “Quintero es Petro recargado”, marcando distancia entre el proyecto político que representa el exalcalde y su propio enfoque como precandidata del Centro Democrático.

Paola Holguín se fue en
Paola Holguín se fue en contra de Daniel Quintero - crédito @PaolaHolguin

De igual manera, recordó las declaraciones Daniel Quintero en las que este defendía su autonomía económica durante sus campañas electorales. Holguín citó su afirmación: “Yo he financiado mis propias campañas, eh, y eso me ha dado independencia para poder hacer la política como se debe”, y planteó interrogantes sobre la veracidad de estos planteamientos.

Al respecto, la precandidata del Centro Democrático expresó sus dudas acerca del origen de los fondos utilizados por Quintero en sus aspiraciones políticas, sugiriendo que sus explicaciones sobre el financiamiento generan inquietud.

