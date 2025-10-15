Niña murió asfixiada tras accidente doméstico en el sur de Bogotá: esto se sabe

El tráfico en el sur de Bogotá impidió el traslado urgente de una niña que falleció por asfixia tras atragantarse con un fríjol en su vivienda de Kennedy - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de una niña de 3 años de edad por asfixia por atragantarse con un fríjol, generó conmoción y angustia entre los habitantes del sur de Bogotá.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado 11 de octubre en el barrio San Andrés, de la localidad de Kennedy, y fue registrado por cámaras de seguridad, que muestran el esfuerzo desesperado de sus familiares por salvarla.

“Ella estaba jugando en la cama, saltando, y tenía el frijol en la boca. Como que se cayó y se le quedó atorado. Ahí ya no podía respirar, ya estaba convulsionando”, relató Ronaldo Urzola, padre de la menor, en declaraciones a Citytv.

Tras percatarse de la emergencia, Urzola bajó de un vehículo particular con su hija inconsciente e intentó buscar asistencia médica entrando a una droguería, pero, al no recibir ayuda inmediata, salió apurado en busca de otros medios.

La menor fue llevada a la Clínica del Occidente, pero llegó sin signos vitales pese a los intentos de reanimación - crédito Captura video City TV

De acuerdo con el testimonio de Urzola, la congestión vehicular le impidió avanzar en automóvil: “Un señor en carro me dijo que me montara, que me iba a llevar, pero no podía salir del trancón. Entonces me bajé y corrí hasta la vía principal a buscar una moto. Ahí un joven me ayudó y me llevó”, explicó el padre a City TV.

La niña fue llevada a la Clínica del Occidente, donde los equipos médicos intentaron sin éxito reanimarla. La frustración y el dolor en la comunidad se agudizaron ante la convicción de que los retrasos provocados por el tráfico diario incidieron en el desenlace.

Gloria Ramírez, representante del frente de seguridad, manifestó al mismo medio: “Para nosotros es muy complicado ver que no pudimos darle los primeros auxilios que la niña necesitaba. El tráfico aquí todos los días es terrible”.

Ante la tragedia, la familia de la menor anunció su intención de trasladar el cuerpo a Sincelejo, su ciudad de origen, para realizar el sepelio, y solicitaron apoyo económico a través del número Nequi 3125138473 para cubrir los costos de traslado y funeral.

La comunidad de Kennedy denunció que la congestión vehicular habitual dificultó la atención oportuna en la emergencia - crédito Carlos Ortega/EFE

Muerte de niña de 3 años tras caer de un décimo piso en Bogotá

La familia de la menor que perdió la vida tras caer de un décimo piso en el barrio Engativá, en el occidente de Bogotá, se encontraba cumpliendo su rutina matutina cuando se produjo el trágico incidente.

El fatídico suceso ocurrió hacia las 6:00 a. m del lunes 6 de octubre, cuando la niña de 3 años y 10 meses quedó sola en el apartamento por un corto período, según relatos de allegados recopilados por el mismo medio.

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que la menor recibió atención médica de emergencia tras ser trasladada en estado grave al Hospital de Engativá, donde el equipo médico aplicó los protocolos de urgencia y llevó a cabo procedimientos de reanimación.

Pese a los esfuerzos, la niña falleció debido a las lesiones derivadas de la caída, según el comunicado de la Secretaría, el cual indicó que la causa inmediata de la emergencia fue “al parecer posterior a una caída desde gran altura”.

La menor de edad falleció luego de precipitarse desde la ventana de un edificio en la localidad de Engativá, en donde estaba sola porque su madre había salido del apartamento- crédito Freepik

Según versiones proporcionadas por conocidos de la familia, la madre habría salido pocos minutos antes del apartamento con el fin de comprar el desayuno. Durante esa breve ausencia se habría dado el despertar de la menor y, en circunstancias que permanecen bajo investigación, la caída mortal se produjo.

La Policía llegó al lugar en cuestión de minutos y dio inicio a la investigación para esclarecer el contexto del accidente, recurriendo tanto a la inspección minuciosa del apartamento como a la toma de declaraciones a familiares y residentes.

Miembros de la comunidad describieron la rutina familiar como predecible y centrada en los desplazamientos diarios al jardín infantil. “La señora llevaba la niña al colegio, uno la veía corriendo, era el diario vivir, salía corriendo con su hija al colegio y se iba al trabajo”, relató un vecino en declaraciones a City TV.