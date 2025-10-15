Colombia

Niña murió asfixiada tras accidente doméstico en el sur de Bogotá: esto se sabe

Una menor de 3 años de edad perdió la vida luego de atragantarse con un fríjol mientras jugaba en su casa en Kennedy

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
El tráfico en el sur
El tráfico en el sur de Bogotá impidió el traslado urgente de una niña que falleció por asfixia tras atragantarse con un fríjol en su vivienda de Kennedy - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de una niña de 3 años de edad por asfixia por atragantarse con un fríjol, generó conmoción y angustia entre los habitantes del sur de Bogotá.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado 11 de octubre en el barrio San Andrés, de la localidad de Kennedy, y fue registrado por cámaras de seguridad, que muestran el esfuerzo desesperado de sus familiares por salvarla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Ella estaba jugando en la cama, saltando, y tenía el frijol en la boca. Como que se cayó y se le quedó atorado. Ahí ya no podía respirar, ya estaba convulsionando”, relató Ronaldo Urzola, padre de la menor, en declaraciones a Citytv.

Tras percatarse de la emergencia, Urzola bajó de un vehículo particular con su hija inconsciente e intentó buscar asistencia médica entrando a una droguería, pero, al no recibir ayuda inmediata, salió apurado en busca de otros medios.

La menor fue llevada a
La menor fue llevada a la Clínica del Occidente, pero llegó sin signos vitales pese a los intentos de reanimación - crédito Captura video City TV

De acuerdo con el testimonio de Urzola, la congestión vehicular le impidió avanzar en automóvil: “Un señor en carro me dijo que me montara, que me iba a llevar, pero no podía salir del trancón. Entonces me bajé y corrí hasta la vía principal a buscar una moto. Ahí un joven me ayudó y me llevó”, explicó el padre a City TV.

La niña fue llevada a la Clínica del Occidente, donde los equipos médicos intentaron sin éxito reanimarla. La frustración y el dolor en la comunidad se agudizaron ante la convicción de que los retrasos provocados por el tráfico diario incidieron en el desenlace.

Gloria Ramírez, representante del frente de seguridad, manifestó al mismo medio: “Para nosotros es muy complicado ver que no pudimos darle los primeros auxilios que la niña necesitaba. El tráfico aquí todos los días es terrible”.

Ante la tragedia, la familia de la menor anunció su intención de trasladar el cuerpo a Sincelejo, su ciudad de origen, para realizar el sepelio, y solicitaron apoyo económico a través del número Nequi 3125138473 para cubrir los costos de traslado y funeral.

La comunidad de Kennedy denunció
La comunidad de Kennedy denunció que la congestión vehicular habitual dificultó la atención oportuna en la emergencia - crédito Carlos Ortega/EFE

Muerte de niña de 3 años tras caer de un décimo piso en Bogotá

La familia de la menor que perdió la vida tras caer de un décimo piso en el barrio Engativá, en el occidente de Bogotá, se encontraba cumpliendo su rutina matutina cuando se produjo el trágico incidente.

El fatídico suceso ocurrió hacia las 6:00 a. m del lunes 6 de octubre, cuando la niña de 3 años y 10 meses quedó sola en el apartamento por un corto período, según relatos de allegados recopilados por el mismo medio.

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que la menor recibió atención médica de emergencia tras ser trasladada en estado grave al Hospital de Engativá, donde el equipo médico aplicó los protocolos de urgencia y llevó a cabo procedimientos de reanimación.

Pese a los esfuerzos, la niña falleció debido a las lesiones derivadas de la caída, según el comunicado de la Secretaría, el cual indicó que la causa inmediata de la emergencia fue “al parecer posterior a una caída desde gran altura”.

La menor de edad falleció
La menor de edad falleció luego de precipitarse desde la ventana de un edificio en la localidad de Engativá, en donde estaba sola porque su madre había salido del apartamento- crédito Freepik

Según versiones proporcionadas por conocidos de la familia, la madre habría salido pocos minutos antes del apartamento con el fin de comprar el desayuno. Durante esa breve ausencia se habría dado el despertar de la menor y, en circunstancias que permanecen bajo investigación, la caída mortal se produjo.

La Policía llegó al lugar en cuestión de minutos y dio inicio a la investigación para esclarecer el contexto del accidente, recurriendo tanto a la inspección minuciosa del apartamento como a la toma de declaraciones a familiares y residentes.

Miembros de la comunidad describieron la rutina familiar como predecible y centrada en los desplazamientos diarios al jardín infantil. “La señora llevaba la niña al colegio, uno la veía corriendo, era el diario vivir, salía corriendo con su hija al colegio y se iba al trabajo”, relató un vecino en declaraciones a City TV.

Temas Relacionados

Muerte niña BogotáAccidente domésticoJuego fríjolNiñla muerte asfixiaLocalidad KennedyBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Hombre de 29 años fue capturado como presunto responsable de asesinar a su propio padre en una discusión familiar en Cúcuta: le propinó varios impactos de bala

José Enrique Rondón Martínez, presuntamente, mató a su padre, de 57 años, porque maltrataba física y mentalmente a su mamá, en hechos ocurridos en el barrio La Concordia

Hombre de 29 años fue

Gustavo Petro reaccionó a palabras de Donald Trump sobre Javier Milei: “El voto argentino como el de cualquier país latinoamericano debe ser libre de chantajes”

El presidente colombiano criticó las declaraciones de Donald Trump sobre la ayuda financiera a Argentina, porque la voluntad popular debe respetarse sin presiones externas

Gustavo Petro reaccionó a palabras

Se conocen impactantes testimonios de las víctimas y autoridades sobre el caso del papá de Greeicy Rendón: “Me metieron una manguera en la boca y abrían la llave del agua”

Ante la Fiscalía las víctimas narraron palizas, asfixia y encierros a la fuerza, mientras los investigadores constataron rastros de sangre, heridas y signos de tortura

Se conocen impactantes testimonios de

Lotería de Cundinamarca últimos resultados 14 de octubre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Esta popular lotería entrega cada semana más de 50 premios principales

Lotería de Cundinamarca últimos resultados

Esto tiene que pagar en caso de no presentarse como jurado en las elecciones de Consejos de Juventud del 19 de octubre

Los servidores públicos que incumplan serán destituidos de sus cargos, mientras que los particulares enfrentarán multas millonarias si no asumen sus obligaciones

Esto tiene que pagar en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Se conocen impactantes testimonios de

Se conocen impactantes testimonios de las víctimas y autoridades sobre el caso del papá de Greeicy Rendón: “Me metieron una manguera en la boca y abrían la llave del agua”

Melissa Gate arremetió contra RCN por supuesta explotación laboral y ahora busca trabajo en Caracol Televisión: “Me robaron el premio”

Yina Calderón se despachó contra el novio de Karen Sevillano: “Es la mujer de la relación”

Le robaron una millonada a reconocida creadora de contenido colombiana en un hotel de Miami: pidió ayuda para recuperar sus pertenencias

Hermana de B King compartió video musical que habría grabado el artista antes de su muerte: “El duelo es un proceso largo”

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Duras críticas a jugador de la selección Colombia por parte del Tino Asprilla tras el empate Canadá: “Es algo que no le perdono”

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Estos serán los puntos que perdería Colombia en el ranking FIFA por empatar contra Canadá: se complicó ser cabeza de grupo

Así reaccionó la prensa internacional al empate entre Canadá y Colombia por la fecha FIFA: “Ni bonito, ni fluido”