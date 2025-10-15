⁠Miguel Polo Polo cuestionó a Petro por querer enviar oro incautado a Palestina: “¿Qué hace Petro metido en Gaza?”

El representante criticó al presidente por disponer del oro colombiano mientras hay un déficit de recursos - crédito @MiguelPoloP/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se unió a las críticas que surgieron en contra del presidente Gustavo Petro por anunciar que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) enviará a la Franja de Gaza oro incautado a narcotraficantes. Esto, luego de que el Gobierno de Israel y el grupo terrorista palestino Hamas acordaran el cese de hostilidades y la liberación de rehenes y presos.

“Está es la Gaza que espera a los rehenes palestinos que serán entregados por Israel en el intercambio de rehenes pactado. Colombia presentará resolución a Naciones Unidos para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza. De inmediato la SAE enviara oro inacautado (sic)”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Su decisión generó malestar entre algunos políticos colombianos, que cuestionan la destinación de recursos para ayuda humanitaria en el extranjero, mientras que en el país hay problemas graves en materia de seguridad, salud y economía que deben ser resueltos con urgencia. Así lo expuso el congresista Polo Polo, uno de los opositores al Gobierno, en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el legislador, la decisión del presidente carecería de lógica, teniendo en cuenta que Petro lleva meses advirtiendo sobre un déficit fiscal, la necesidad incrementar el Presupuesto General de la Nación (PGN) y la importancia de aplicar una ley de financiamiento (reforma tributaria) para completar el presupuesto.

“Petro regalando el oro de todos los colombianos. Si tanto oro y tanto dinero hay aquí en este país, entonces, ¿por qué este Gobierno nefasto nos quiere clavar una reforma tributaria de más de 26 billones de pesos, colocándole impuestos a la gasolina, afectando esto a los más pobres de este país?”, cuestionó el representante a la Cámara.

De igual manera, hizo énfasis en la crisis que hay en el país en materia de salud. La ciudadanía está denunciando trabas para acceder a sus citas médicas, procedimientos, exámenes y medicamentos, situación que, según han reportado algunos medios de comunicación y los mismos pacientes, se ha agravado en algunas EPS que están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El congresista atribuyó el deterioro del sistema de salud al Gobierno nacional por la presunta falta de pago de deudas a las entidades promotoras de salud –aunque el Ministerio de Salud afirma que ha cumplido con todas sus obligaciones– y por la intervención de ciertas EPS.

“Todo este caos fue causado por su obsesión ideológica y por su incompetencia, el famoso chu, chu, chu. Porque desfinanciaron las EPS, no les pagaron, las endeudaron y después las intervinieron. Y hoy los colombianos no tienen medicamentos y se están muriendo en la puerta de los hospitales”, aseveró Polo Polo.

Por otro lado, el representante recordó unas declaraciones que dio Gustavo Petro cuando era candidato a la Presidencia en 2022, las cuales dirigió al entonces jefe de Estado de Colombia, Iván Duque Márquez. En su intervención, cuestionó al exmandatario por centrar su atención un conflicto ajeno y no en las problemáticas que aquejaban al país.

“¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca?”, preguntó Petro en su momento.

En consecuencia, orientó ese mismo cuestionamiento al presidente, por sus constantes pronunciamientos sobre el conflicto entre Israel y Hamas y por el respaldo económico que quiere aportar para la población palestina.

“¿Qué hace Petro metido en Gaza cuando tiene que resolver la guerra que hay aquí en Colombia?”, indicó.

Recordó que en Colombia la situación de inseguridad no da tregua. En Bogotá atentaron contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche y asesinaron al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Atentados y carrobombas en el suroccidente del país. Y aun así, nos quieren vender que este gobierno es la potencia mundial de la vida. Incompetentes”, señaló.