Colombia

María Fernanda Cabal aseguró que Gustavo Petro participó en política por defender a Daniel Quintero: “Está prohibido”

La congresista del Centro Democrático recordó un mensaje que publicó el jefe de Estado colombiano una vez se conoció que el exalcalde de Medellín no participará de la consulta del Pacto Histórico

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

La renuncia de Daniel Quintero
La renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico ha generado una ola de reacciones en todo el país- crédito Jesús Avilés/ Infobae

María Fernanda Cabal se fue en contra del presidente de la República, Gustavo Petro. Todo está basado en una publicación del jefe de Estado colombiano en su cuenta de X, como es habitual, en la que aseguró que la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico no representa una derrota para él.

Fue el periodista Ricardo Ospina de Blu Radio el que explicó, en medio de una transmisión en la cadena radial, que el gesto del exalcalde de Medellín era una “dura derrota política” para el máximo líder del Pacto Histórico.

Frente a ello, Gustavo Petro no se quedó callado y replicó una publicación en la que se mostraban las palabras del periodista, escribiendo además un mensaje directo hacia Ospina.

“Qué derrota ni que ocho cuartos. No me invente derrotas que no existen sino en su mente. La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre”, explicó el jefe de Estado colombiano, que ha afrontado múltiples críticas por sus reiterados ataques contra la prensa en redes sociales.

Las palabras del mandatario generaron una ola de reacciones en el mundo político, desde el que, por ejemplo, María Fernanda Cabal, una de sus más grandes opositoras, y precandidata del Centro Democrático, aseguró que el dirigente estaba participando en política.

Fue en la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025 que la senadora del Centro Democrático replicó el mensaje de Gustavo Petro, publicando además estas palabras: “Petro participando en política, lo que le está prohibido y defendiendo a su candidato“.

Noticia en desarrollo...

