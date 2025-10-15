Colombia

Jota Pe Hernández lanzó dura advertencia a Guillermo Alfonso Jaramillo, por campaña de Gustavo Petro en 2022: “El país tiene derecho a saber”

El senador por el partido Alianza Verde, que tendría intereses en ser candidato presidencial en los próximos comicios, se despachó en contra del hoy ministro de Salud, que hizo parte del comité logístico de la aspiración que llevó al jefe de Estado al primer cargo de la nación

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Jota Pe Hernández exigió que
Jota Pe Hernández exigió que se avance en las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro - crédito @JOTAPEHERNANDEZ/Instagram

Al igual que otros miembros de los partidos de oposición, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, ha denunciado las aparentes irregularidades frente a la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, en 2022. En un expediente que reposa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin mayor avance.

Durante su intervención en la Comisión Primera del Senado, Hernández reiteró sus denuncias públicas respecto a supuestas irregularidades financieras que, según sus palabras, “aún deben esclarecer las autoridades judiciales del país”. Este episodio, detallado por Infobae y otros medios nacionales, ha impulsado investigaciones que continúan generando repercusiones en el ámbito político colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador de la Alianza Verde fue enfático en defender sus argumentos frente a lo que sería la presunta financiación ilegal de la campaña del jefe de Estado - crédito @JotaPeHernandez/X

La grave denuncia de Jota Pe Hernández por financiamiento presuntamente ilícito

Ante la Comisión Primera, Hernández expuso la que considera una de las irregularidades más sensibles de la contienda electoral pasada: la presunta recepción de recursos de origen dudoso en la campaña de Petro. El senador presentó como fuente central las afirmaciones de Nicolás Petro, hijo del mandatario, ante la Fiscalía General y la prensa, y advirtió sobre presunta financiación ilícita.

El legislador oficializó la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, órgano responsable de investigar a los presidentes por posibles actos ilícitos antes o después de su elección, y solicitó la apertura de un expediente que incluyera el testimonio del primogénito del mandatario y el de otros testigos que participaron en los eventos electorales descritos en detalle por diferentes fuentes de información.

El senador centró también su intervención en otra denuncia relevante: el posible uso indebido de recursos por parte de senadores afines al Pacto Histórico para apoyar la campaña presidencial. De hecho, detalló que en octubre de 2023 interpuso una queja ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas por lo que sería fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Guillermo Alfonso Jaramillo es uno
Guillermo Alfonso Jaramillo es uno de los principales aliados del presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En denuncia, adjuntó documentos que constatan cómo se declararon gastos personales de vuelos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) que, en realidad, habrían sido destinados a actividades proselitistas. A su vez, indicó que “el país tiene derecho a saber si la máxima autoridad incurrió en una falta tan grave”, tratándose -ni más ni menos- que del jefe de Estado y su investidura.

Jota Pe hizo urgente llamado a la justicia y dura advertencia a Guillermo Alfonso Jaramillo

Y aseguró que aportó material probatorio, incluyendo extractos de planillas de vuelos y contratos de transporte, para sustentar su acusación sobre el supuesto reporte de $1.215 millones de pesos por trayectos que, según él, nunca fueron utilizados por los legisladores. La denuncia también involucró a Jaramillo, actual ministro de Salud, por su rol como exgerente de la campaña del Pacto Histórico.

Durante su intervención, el congresista enfatizó la importancia de que la justicia actúe y entregó un mensaje directo al ministro. “Jaramillo tendrá que responder ante la justicia y el Pacto Histórico tendrá que regresar ese dinero que es de los colombianos”, expresó Hernández. Y añadió que junto a su abogado Holman Ibáñez seguirán el proceso hasta que existan consecuencias para los responsables.

El presidente ha denunciado que
El presidente ha denunciado que las investigaciones en su contra son una amenaza a los derechos políticos de los votantes colombianos - crédito Jesús Aviles/Infobae

Frente a este caso, es oportuno decir que dirigencia del Pacto Histórico ha respondido a las afirmaciones de Hernández, calificándolas como una maniobra política, y defendió la legalidad de los gastos reportados. A pesar de ello, el caso permanece en etapa preliminar y la Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de avanzar hacia una investigación formal sobre los hechos denunciados.

El que aún no se ha pronunciado sobre el particular es, justamente, el primer mandatario: al que le restan 296 días en el poder, pero que en ocasiones anteriores ha insistido en su defensa, al considerar que las inconsistencias evidenciadas, entre otros, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), están relacionadas con una especie de persecución contra su proyecto político.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezGustavo PetroCampaña PetroPetro presidenteAlianza VerdeCampaña Petro 2022Consejo Nacional ElectoralComisión de AcusacionesGuillermo Alfonso JaramilloColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados martes 14 de octubre: números ganadores de ambos sorteos de hoy

Esta lotería efectúa dos sorteos al día en sus respectivos horarios

Sinuano Día y Noche resultados

Petro ordena investigar a los operadores de 5G por presuntas irregularidades: “Hay que proceder”

Petro solicitó una investigación sobre los operadores móviles de 5G tras un informe de la SuperIndustria que alertó sobre prácticas irregulares en el proceso de reposición de tarjetas SIM

Petro ordena investigar a los

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 9:00 a.m., 7:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 10:00 a.m., 8:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 a.m.

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

Estos son los turnos de

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 15 de octubre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cali este miércoles

Pico y Placa Cali evita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Número de cédula, del celular

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Westcol reveló la razón por la que compartió un video de Aida Victoria que desató rumores de reconciliación: “Me sentí bonito”

Ranking Disney+ Colombia: “Tron: Ares | A Special Look” lidera el top 10 de las producciones más vistas del momento

Así puede ver a Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′: hora y dónde ver en Colombia

Deportes

Atlético Nacional se empezaría a

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

⁠Un colombiano fue elegido como el mejor novato de la Fórmula 4 italiana: Juan Pablo Montoya es su mentor

Los memes y reacciones que dejó el empate sin goles entre Colombia y Canadá

La selección Colombia se quedó sin ritmo ante Canadá: empate sin goles en amistoso en Nueva Jersey

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026