Colombia

Gustavo Petro solicitó que la ONU aborde el ataque de una lancha cerca de Venezuela tras presunto desacato de EE. UU. a resolución impulsada por Colombia

Tras un nuevo incidente en aguas cercanas a Venezuela, Gustavo Petro llamó a que la ONU analice el caso por considerar que Estados Unidos incumplió la resolución colombiana que exige supeditar las políticas antidrogas

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el martes 14 de octubre de 2025 la realización de una operación militar que, según afirmó, terminó con la muerte de seis personas durante un ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico cerca de la costa de Venezuela.

Trump señaló que la acción, autorizada bajo su papel de Comandante en Jefe, se llevó a cabo bajo órdenes del Secretario de Defensa y tuvo lugar en aguas internacionales bajo el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro denunció que Estados Unidos habría incumplido una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, impulsada por Colombia, que exige supeditar las políticas sobre drogas al respeto de los derechos humanos.

Petro señaló que, tras la aprobación de esta resolución, 27 latinoamericanos han sido asesinados, incluidos seis en el incidente más reciente.

“Asesinato de 27 latinoamericanos, estos últimos seis después de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya aprobado la resolución presentada por Colombia de supeditar toda política sobre drogas al respeto de los derechos humanos”, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre el ataque
Gustavo Petro sobre el ataque a una quinta lancha por parte de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Mediante una declaración pública, el mandatario insistió en que los hechos representan una transgresión de los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos.

Indicó que el caso debe ser presentado tanto ante el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de la ONU para que se evalúe el supuesto desacato a las normas adoptadas en el seno multilateral.

“EE. UU. acaba de incumplir la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el caso debe ser llevado al Consejo de Seguridad y a la Asamblea de las Naciones Unidas”, aseveró el presidente Petro.

El presidente colombiano remarcó que los operativos no pueden realizarse al margen del respeto a la vida y los derechos fundamentales, según lo establecido por la reciente resolución de la ONU.

Qué resolución hace referencia Gustavo Petro

El Gobierno de Colombia comunicó el 8 de octubre de 2025 que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas logró la adopción por consenso de la resolución “Las implicaciones de las políticas de drogas en los derechos humanos”, impulsada por Colombia junto a 40 naciones copatrocinadoras.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro calificó el anuncio como uno de los mayores logros de Colombia en temas diplomáticos.

“Este es uno de los mayores triunfos diplomáticos de Colombia. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de determinar por resolución, que las políticas públicas sobre drogas tienen implicaciones sobre los derechos humanos”, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro sobre la resolución
Gustavo Petro sobre la resolución aprobada por la ONU - crédito @petrogustavo/X

Según el jefe de Estado, la decisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implicaría que no se ataque a personas en aguas internacionales.

“Esto implica que no se debe bajo una política de drogas asesinar civiles en aguas internacionales, perjudicar los derechos humanos de consumidores o campesinos productores”, expresó el mandatario colombiano.

Asimismo, catalogó lo sucedido como una victoria “del progresismo colombiano para la humanidad”.

El Gobierno de Colombia afirmó que esta medida representa una señal relevante sobre el direccionamiento de las políticas internacionales en drogas y derechos humanos.

“El consenso alcanzado hoy en el Consejo de Derechos Humanos envía un mensaje claro: las políticas de drogas deben respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales”, sostiene la posición oficial de Colombia, que además agradeció el respaldo de los países al acompañar la declaración.

La aprobación ocurrió durante el
La aprobación ocurrió durante el 60º período de sesiones del órgano de Naciones Unidas - crédito @MisionColUNOG/X

La aprobación ocurrió durante el 60º período de sesiones del órgano de Naciones Unidas, donde Colombia ratificó su “compromiso con políticas de drogas centradas en la dignidad humana, con perspectiva de género, salud pública y evidencia científica”.

De acuerdo con el Gobierno nacional, la resolución reconoce los “impactos profundos que tienen las políticas de drogas en derechos como la salud, la vida, la igualdad y la no discriminación”, elementos que se consideran determinantes en el debate internacional.

La resolución presentada promueve también la construcción de respuestas “más humanas y eficaces”, en palabras del Ejecutivo colombiano, a los desafíos originados por el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Este enfoque da pie a una nueva etapa en la discusión sobre alternativas a los modelos punitivos.

