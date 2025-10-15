Colombia

Gustavo Petro anunció que votará la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre: “Qué derrota ni que ocho cuartos”

En su pronunciamiento, el presidente Petro aseguró que la consulta de la colectividad para escoger un precandidato a la presidencia sigue su marcha para realizarse el 26 de octubre

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Yves Herman/REUTERS

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que votará en la consulta del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre de 2025.

El pronunciamiento del jefe de Estado responde a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, que afirmó que la decisión de Daniel Quintero de retirarse de la consulta representa una “derrota” para Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el mandatario colombiano pidió que no se inventen derrotas, porque para él, solo existen en la mente del periodista.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la consulta de la colectividad sigue su marcha para realizarse el 26 de octubre y que votará en ella.

Qué derrota ni que ocho cuartos. No me invente derrotas que no existen, sino en su mente. La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre”, puntualizó Gustavo Petro.

Gustavo Petro aseguró que votará
Gustavo Petro aseguró que votará en la consulta del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

De hecho, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de Daniel Quintero de retirarse de la consulta del Pacto Histórico.

Según el jefe de Estado, el CNE no ha dado las garantías para que el Pacto Histórico pueda llevar a cabo la consulta el 26 de octubre.

El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico”, puntualizó Gustavo Petro.

Por tal motivo, acusó al CNE de supuestamente “desbaratar a la fuerza” la consulta de la colectividad, motivo por el cual calificó lo sucedido como “un golpe antidemocrático”.

Gustavo Petro acusó al CNE
Gustavo Petro acusó al CNE de no brindar las garantías electorales para la consulta del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo ocurrido

El Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptó la determinación de excluir el logo del Pacto Histórico del tarjetón electoral, permitiendo únicamente la presencia de los símbolos de las agrupaciones que conforman esta coalición: Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Unión Patriótica.

En paralelo, el CNE prohibió la participación de Colombia Humana —el movimiento político del presidente Gustavo Petro— dentro de la consulta, debido a investigaciones administrativas en curso contra dicha organización.

Estas decisiones provocaron una crisis interna en el Pacto Histórico. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se distanció del proceso al renunciar a la consulta. Mientras tanto, Iván Cepeda y Carolina Corcho anunciaron su permanencia, aunque puntualizaron que existen condiciones que consideran necesarias.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero habían firmado en la Casa de Nariño su compromiso de seguir firmes en la consulta interna del Pacto Histórico - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero expuso fuertes cuestionamientos hacia el CNE y la Registraduría, responsabilizándolos de la situación: “Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, declaró.

En su opinión, la conversión de la consulta de un proceso partidista a uno interpartidista constituye una alteración sustancial que debilita la estructura de la coalición. Quintero sostiene que este giro responde a una estrategia que pone en riesgo la participación y cohesión del Pacto Histórico.

Carolina Corcho detalló que entre las exigencias para continuar se cuentan la reimpresión del tarjetón electoral, asegurando la especificidad de la consulta.

Carolina Corcho sobre su participación
Carolina Corcho sobre su participación en la consulta del Pacto Histórico - crédito @carolinacorcho/X

“Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta”, puntualizó.

Agregó que resulta fundamental salvaguardar los tarjetones y garantizar la inscripción de testigos electorales, con el fin de brindar transparencia y confianza en el proceso.

Por su parte, Iván Cepeda informó que solicitará al CNE una certificación oficial que establezca el carácter partidista de la consulta, buscando así despejar cualquier ambigüedad.

“Y para ese fin, para que no haya dudas sobre ese particular, anuncio que le vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos certifique por escrito esa circunstancia, para que en eso no tengamos el día de mañana sorpresas ni ninguna clase de situaciones que puedan malograr que nosotros podamos seguir adelante en este proceso electoral, que debe ser para todas las fuerzas igualmente garantista”, manifestó el senador.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsulta del Pacto HistóricoPacto HistóricoConsulta internaParticipación del Pacto HistóricoElecciones presidencialesColombia.Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal aseguró que Gustavo Petro participó en política por defender a Daniel Quintero: “Está prohibido”

La congresista del Centro Democrático recordó un mensaje que publicó el jefe de Estado colombiano una vez se conoció que el exalcalde de Medellín no participará de la consulta del Pacto Histórico

María Fernanda Cabal aseguró que

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

EN VIVO: Cali vs. Colo

Ni Colombia Humana ni Progresistas pueden formar parte del Pacto Histórico: el CNE confirmó la decisión

El Consejo Nacional Electoral concluyó que únicamente tres fuerzas políticas cumplen por ahora los requisitos para integrarse en un mismo partido

Ni Colombia Humana ni Progresistas

Argentina vs. Colombia EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscará la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Argentina vs. Colombia EN VIVO:

Comusión de Regulación de Comunicaciones retiró polémico requerimiento a la prensa y propuso “espacio colaborativo”

La decisión de la CRC se produjo tras varios pronunciamientos de organismos de control, que advirtieron posibles riesgos para la libertad de prensa

Comusión de Regulación de Comunicaciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Vivian de la Torre rompe

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

Karina García abrió su corazón y contó lo que piensa de Emiro Navarro: “Tiene un alma muy bonita”

Karen Sevillano reveló que tien planes de ser madre y casarse con Neider: “Queremos tener una hija”

Deportes

EN VIVO: Cali vs. Colo

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Argentina vs. Colombia EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

James Rodríguez tras el partido de Colombia vs. Canadá se acercó a récord de David Ospina

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo