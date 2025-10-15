Colombia

Gustavo Bolívar recomendó a Iván Cepeda y Carolina Corcho evaluar su permanencia en la consulta del Pacto Histórico

El exsenador también aseguró en una reciente entrevista que la renuncia de Daniel Quintero obedece a barreras legales impuestas por el Consejo Nacional Electoral y a una caída en el respaldo electoral

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Gustavo Bolívar envío contundente mensaje
Gustavo Bolívar envío contundente mensaje a Iván Cepeda y Carolina Corcho - crédito Montaje Infobae

La coyuntura interna del Pacto Histórico se ha intensificado por la renuncia de Daniel Quintero a la consulta presidencial, decisión que, según reveló Gustavo Bolívar, responde a una combinación de obstáculos jurídicos y dificultades políticas.

Bolívar planteó dos factores principales: por un lado, la compleja postura asumida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y por el otro, los resultados de una encuesta privada reciente donde la precandidatura de Quintero quedaba desplazada por debajo de sus contendores.

De acuerdo con lo expresado a Semana, Bolívar sostuvo que “el CNE está enredando las cosas para que el candidato que gane la consulta no vaya a marzo”, considerando que, por la negación de la personería jurídica del Pacto Histórico y la negativa a inscribir el logo del movimiento, el proceso dejó de ser una consulta partidista para convertirse en interpartidista.

Este ajuste en la tipología de la consulta llevaría, según las reglas electorales, a que los ganadores no puedan participar en la consulta de marzo de 2026 del Frente Amplio, viéndose obligados a presentarse directamente en primera vuelta.

En referencia al segundo factor, Bolívar confirmó que una encuesta privada, promovida por el Centro Nacional de Consultoría, ubicó a Quintero en la tercera posición de intención de voto, un resultado que “seguramente por los escándalos que ha habido últimamente y que le ha bajado la votación”, motivó en parte su decisión de abandonar la contienda.

“Daniel Quintero va de tercero en la encuesta”, afirmó Bolívar, quien además se refirió a la gravedad del escenario jurídico y político interno.

La situación generó incertidumbre sobre la viabilidad de que los otros precandidatos, Iván Cepeda y Carolina Corcho, continúen el proceso.

Para Bolívar, “hay un riesgo jurídico muy alto, muy, muy alto”, pues la inscripción condicionada del Pacto Histórico, junto con la imposibilidad de registrar el logo, hace que “la intención política es que apenas pase esta consulta no permitan que estos candidatos participen en la consulta de marzo de 2026”.

