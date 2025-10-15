Fatal riña familiar: hijo acabó con la vida de su padre tras una fuerte discusión

El sospechoso fue localizado y arrestado horas después del crimen, enfrentando cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas - crédito Policía Nacional/Montaje Infobae

La captura de José Enrique Rondón Martínez, un hombre de 29 años de nacionalidad extranjera, en medio de un episodio de violencia intrafamiliar sacudió a la comunidad del barrio La Concordia en Cúcuta, pues el sujeto es señalado de matar a su propio padre.

De acuerdo con el reporte del caso, los hechos ocurrieron el sábado 11 de octubre de 2025, en medio de una discusión entre padre e hijo que terminó en tragedia cuando, según el informe oficial, Rondón Martínez disparó varias veces contra su progenitor, Simón Rondón Zambrano, de 57 años, frente a la vivienda que compartían en la manzana R1, casa número 1 del sector.

El medio local Vanguardia, indicó que el altercado, que se originó en horas de la tarde, escaló hasta que el hijo, cegado por la ira, utilizó un arma de fuego para atacar a su padre, impactándolo en el pecho. Ante la impactante escena, los vecinos se mostraron alarmados por los disparos, acudieron en auxilio de la víctima y lo trasladaron en taxi al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

A pesar de los esfuerzos médicos, Rondón Zambrano falleció debido a la gravedad de las heridas, por lo que se inició de inmediato la respectiva investigación.

El operativo policial requirió la intervención de la Fiscalía y el Ejército - crédito Colprensa

Tras el homicidio, José Enrique Rondón Martínez intentó huir por la vía que conduce a Puerto Santander, pero su idea de fuga se vio frustrada. Un operativo conjunto de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional permitió su localización y captura pocas horas después.

Tras las labores de búsqueda, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, detalló que el capturado “es el hijo de la persona asesinada. Fue judicializado y presentado ante un juez de control de garantías, quien determinó enviarlo a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural”.

La Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Vida imputó a Rondón Martínez los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Testigos relataron que, minutos antes del crimen, la víctima, que se dedicaba a la albañilería, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones de su domicilio.

Debido a esta fatal situación, las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de violencia intrafamiliar o hechos delictivos a través de la línea 123, garantizando la reserva total de la información.

La rápida acción de las autoridades permitió la detención del presunto responsable - crédito Colprensa

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión

Una riña familiar que se presentó en el barrio Tulio Varón de Ibagué (Tolima) causó sorpresa entre la comunidad, luego de que se registrara la muerte de Víctor Alfonso Aguilar Vásquez a manos de su propio hermano, identificado como Miguel Ángel Aguilar Vásquez, de 39 años.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, en el momento en el que la convivencia en el hogar se vio interrumpida por una discusión que, según la información preliminar, se intensificó bajo los efectos del alcohol y terminó en una agresión fatal.

La cantidad de actos de violencia intrafamiliar preocupan a la Policía - crédito Colprensa

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Ibagué, citado por el medio local El Nuevo Día, el suceso se presentó alrededor de las 3:45 a. m., cuando varios integrantes de la familia se encontraban reunidos en la vivienda. La confrontación verbal entre los hermanos escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física.

Sin embargo, todo empeoró en el momento en el que Miguel Ángel Aguilar Vásquez utilizó un arma cortopunzante para atacar a su hermano en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.