Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá este 15 de octubre

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

Por Infobae Noticias

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este miércoles 15 de octubre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Santa Fe.Barrios: La Peña, Los Laches, El Rocío.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Los Mártires y Santa Fe.Barrios: Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés.Lugar: De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar.Lugar: De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Villemar.Lugar: De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Cambio de Hidrante

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis.Lugar: De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Castellana, Rio Negro.Lugar: De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Santa Fe.Barrios: Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero.Lugar: De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

Localidad: Municipio de Mosquera.Barrios: Municipio de Mosquera.Lugar: Municipio de Mosquera.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Trabajos de mantenimiento, instalación y
Trabajos de mantenimiento, instalación y reparación son los que causan los cortes de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Pico y Placa 15 de octubre 2025: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

Cuáles son los autos que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa 15 de

Iris Marín advierte que el presupuesto 2026, de aprobarse, reduciría 47,3% la inversión de la Defensoría del Pueblo

La defensora cuestionó la prioridad del Gobierno y el Congreso hacia la protección de los derechos humanos

Iris Marín advierte que el

Super Astro Sol y Luna resultados 14 de octubre: números ganadores del último sorteo

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Super Astro Sol y Luna

Lotería de la Cruz Roja resultados 14 de octubre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Además del premio mayor, esta popular lotería entrega 50 secos millonarios principales

Lotería de la Cruz Roja

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Número de cédula, del celular

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Westcol reveló la razón por la que compartió un video de Aida Victoria que desató rumores de reconciliación: “Me sentí bonito”

Ranking Disney+ Colombia: “Tron: Ares | A Special Look” lidera el top 10 de las producciones más vistas del momento

Así puede ver a Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′: hora y dónde ver en Colombia

Deportes

Atlético Nacional se empezaría a

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

⁠Un colombiano fue elegido como el mejor novato de la Fórmula 4 italiana: Juan Pablo Montoya es su mentor

Los memes y reacciones que dejó el empate sin goles entre Colombia y Canadá

La selección Colombia se quedó sin ritmo ante Canadá: empate sin goles en amistoso en Nueva Jersey

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026