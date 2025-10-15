Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá este 15 de octubre

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este miércoles 15 de octubre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Santa Fe.Barrios: La Peña, Los Laches, El Rocío.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Los Mártires y Santa Fe.Barrios: Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés.Lugar: De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar.Lugar: De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Villemar.Lugar: De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Cambio de Hidrante

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis.Lugar: De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Castellana, Rio Negro.Lugar: De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Santa Fe.Barrios: Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero.Lugar: De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

Localidad: Municipio de Mosquera.Barrios: Municipio de Mosquera.Lugar: Municipio de Mosquera.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.