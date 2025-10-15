Efraín Cepeda desmintió a Petro; negó haber hecho un acuerdo con él sobre la reforma a la salud: “Corrigiéndole sus mentiras”

El expresidente del Senado Efraín Cepeda pidió al presidente Petro no "tergiversar la realidad" - crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sigue esperando una decisión favorable del Congreso de la República con respecto al proyecto de reforma a la salud, que está en manos de la Comisión Séptima del Senado.

En la sesión del 14 de octubre de 2025, los legisladores de la comisión no definieron si avalan o no la iniciativa, presentada por segunda vez por la administración, por lo que la incertidumbre del Gobierno persiste.

Angie Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, habría citado a los miembros de la Comisión Séptima del Senado, sin contar con el aval de Gustavo Petro - crédito @DapreCol/X

La reunión que Petro no citó

Previo a la realización del debate, algunos partidos políticos, como el Conservador, se pronunciaron de manera negativa ante una reunión que fue citada desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para conversar sobre la propuesta oficialista en la Casa de Nariño.

El presidente aclaró que nunca solicitó la reunión, pero desligó de cualquier responsabilidad a la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez. Asimismo, aclaró que existió un acuerdo sobre la reforma a la salud, el cual, al parecer, estableció con el expresidente del Senado Efraín Cepeda.

“Un desajuste institucional suave que no es culpa de la directora. Pero nunca propuse esa reunión. Mi acuerdo lo hice con Efraín Cepeda y Dilian, como presidentes de partidos hace dos años para la reforma a la salud; cumplí con las normas que me pidieron transformar del proyecto inicial y me incumplieron y pasamos a otra fase”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aclaró que no citó ninguna reunión con integrantes de la Comisión Séptima del Senado - crédito @petrogustavo/X

Efraín Cepeda desmintió al presidente

No obstante, el senador desmintió al primer mandatario, asegurando que nunca pactó nada con el jefe de Estado con respecto al proyecto de reforma –al cual se ha opuesto en varias oportunidades–. En ese sentido, advirtió que el presidente Gustavo Petro estaría tratando de desinformar y confundir a la ciudadanía.

“Presidente, se nos va el tiempo a diario corrigiéndole sus mentiras, que no cesan. Es absolutamente falso que haya existido algún acuerdo conmigo, como usted insiste en afirmar con esta nueva invención. Basta de relatos ficticios que solo buscan confundir a la opinión pública”, precisó Cepeda en su cuenta de X.

El congresista insistió en que en ningún momento hizo acuerdos con políticos sobre la iniciativa. Afirmó, incluso, que jamás habló con líderes de colectividades al respecto para establecer pactos que determinaran el futuro de la propuesta.

Efraín Cepeda aseguró que el Congreso ha debatido la reforma a la salud con argumentos - crédito Colprensa

“Hablemos con claridad: no hubo pacto alguno, ni con presidentes de partidos ni con nadie”, detalló.

Asimismo, explicó que los debates que se han llevado a cabo en el Congreso de la República sobre el proyecto de reforma a la salud se han basado en argumentos sólidos. En ese sentido, negó que los congresistas hayan implementado estrategias de sabotaje para impedir el progreso de la iniciativa en el Legislativo.

Sus aclaraciones surgieron ante varios señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro contra el Senado, sobre todo, contra la Comisión Séptima, que se convirtió en el espacio más difícil para el Gobierno en materia de trámites legislativos. En esa sección se cayó por primera vez la reforma y es donde ahora no ha podido avanzar el proyecto, en el segundo intento de la administración por lograr su aprobación.

El congresista Efraín Cepeda negó haber hecho acuerdos con el presidente Petro - crédito @EfrainCepeda/X

Así las cosas, Cepeda pidió al primer mandatario no “tergiversar la realidad” y asumir con responsabilidad sus declaraciones. Asimismo, recordó que en las elecciones presidenciales de 2026, la población definirá qué tipo de Gobierno continuará en el poder, indicando que, a su juicio y al de una parte de la ciudadanía, su gestión no cumplió con las expectativas de los votantes.

“Un pueblo que, hace tiempo, comprendió que usted frustró sus ilusiones con promesas incumplidas. En todo sentido, el país merece transparencia y seriedad, aunque eso, al parecer, es pedirle peras al olmo”, concluyó.