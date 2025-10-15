Colombia

Efraín Cepeda desmintió a Petro; negó haber hecho un acuerdo con él sobre la reforma a la salud: “Corrigiéndole sus mentiras”

El expresidente del Senado aseguró que nunca estableció ningún pacto ni con el jefe de Estado, ni con líderes de partidos políticos

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El expresidente del Senado Efraín
El expresidente del Senado Efraín Cepeda pidió al presidente Petro no "tergiversar la realidad" - crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sigue esperando una decisión favorable del Congreso de la República con respecto al proyecto de reforma a la salud, que está en manos de la Comisión Séptima del Senado.

En la sesión del 14 de octubre de 2025, los legisladores de la comisión no definieron si avalan o no la iniciativa, presentada por segunda vez por la administración, por lo que la incertidumbre del Gobierno persiste.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Angie Lizeth Rodríguez, directora del
Angie Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, habría citado a los miembros de la Comisión Séptima del Senado, sin contar con el aval de Gustavo Petro - crédito @DapreCol/X

La reunión que Petro no citó

Previo a la realización del debate, algunos partidos políticos, como el Conservador, se pronunciaron de manera negativa ante una reunión que fue citada desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para conversar sobre la propuesta oficialista en la Casa de Nariño.

El presidente aclaró que nunca solicitó la reunión, pero desligó de cualquier responsabilidad a la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez. Asimismo, aclaró que existió un acuerdo sobre la reforma a la salud, el cual, al parecer, estableció con el expresidente del Senado Efraín Cepeda.

Un desajuste institucional suave que no es culpa de la directora. Pero nunca propuse esa reunión. Mi acuerdo lo hice con Efraín Cepeda y Dilian, como presidentes de partidos hace dos años para la reforma a la salud; cumplí con las normas que me pidieron transformar del proyecto inicial y me incumplieron y pasamos a otra fase”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aclaró
El presidente Gustavo Petro aclaró que no citó ninguna reunión con integrantes de la Comisión Séptima del Senado - crédito @petrogustavo/X

Efraín Cepeda desmintió al presidente

No obstante, el senador desmintió al primer mandatario, asegurando que nunca pactó nada con el jefe de Estado con respecto al proyecto de reforma –al cual se ha opuesto en varias oportunidades–. En ese sentido, advirtió que el presidente Gustavo Petro estaría tratando de desinformar y confundir a la ciudadanía.

“Presidente, se nos va el tiempo a diario corrigiéndole sus mentiras, que no cesan. Es absolutamente falso que haya existido algún acuerdo conmigo, como usted insiste en afirmar con esta nueva invención. Basta de relatos ficticios que solo buscan confundir a la opinión pública”, precisó Cepeda en su cuenta de X.

El congresista insistió en que en ningún momento hizo acuerdos con políticos sobre la iniciativa. Afirmó, incluso, que jamás habló con líderes de colectividades al respecto para establecer pactos que determinaran el futuro de la propuesta.

Efraín Cepeda aseguró que el
Efraín Cepeda aseguró que el Congreso ha debatido la reforma a la salud con argumentos - crédito Colprensa

Hablemos con claridad: no hubo pacto alguno, ni con presidentes de partidos ni con nadie”, detalló.

Asimismo, explicó que los debates que se han llevado a cabo en el Congreso de la República sobre el proyecto de reforma a la salud se han basado en argumentos sólidos. En ese sentido, negó que los congresistas hayan implementado estrategias de sabotaje para impedir el progreso de la iniciativa en el Legislativo.

Sus aclaraciones surgieron ante varios señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro contra el Senado, sobre todo, contra la Comisión Séptima, que se convirtió en el espacio más difícil para el Gobierno en materia de trámites legislativos. En esa sección se cayó por primera vez la reforma y es donde ahora no ha podido avanzar el proyecto, en el segundo intento de la administración por lograr su aprobación.

El congresista Efraín Cepeda negó
El congresista Efraín Cepeda negó haber hecho acuerdos con el presidente Petro - crédito @EfrainCepeda/X

Así las cosas, Cepeda pidió al primer mandatario no “tergiversar la realidad” y asumir con responsabilidad sus declaraciones. Asimismo, recordó que en las elecciones presidenciales de 2026, la población definirá qué tipo de Gobierno continuará en el poder, indicando que, a su juicio y al de una parte de la ciudadanía, su gestión no cumplió con las expectativas de los votantes.

Un pueblo que, hace tiempo, comprendió que usted frustró sus ilusiones con promesas incumplidas. En todo sentido, el país merece transparencia y seriedad, aunque eso, al parecer, es pedirle peras al olmo”, concluyó.

Temas Relacionados

Efraín CepedaGustavo PetroAcuerdoReforma a la saludCongreso de la RepúblicaComisión Séptima del SenadoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Siete participantes se juegan su última oportunidad de entrar a los diez mejores de la competencia. Un error podría costarles ser el siguiente eliminado

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá

Parque Nacional Tayrona suspende temporalmente la prestación de servicios: indígenas liderarán rituales de sanación durante el cierre

La medida fomenta la recuperación de hábitats, la protección de especies y la diversificación de destinos turísticos, contribuyendo al reconocimiento del valor espiritual y ecológico de la región

Parque Nacional Tayrona suspende temporalmente

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts más escuchados

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Ranking Spotify en Colombia: top

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: próximo rival en duelo amistoso rumbo al mundial de 2026

El combinado nacional terminó su preparación de octubre en Estados Unidos y ahora se enfocará en los últimos encuentros de 2025, que serán determinantes para el sorteo del certamen de la FIFA

Cuándo volverá a jugar la

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: James Rodríguez entró para el segundo tiempo en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate armado entre el Ejército

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

ENTRETENIMIENTO

Presentador de televisión fue víctima

Presentador de televisión fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá: “Se me acerca y me saca un cuchillo”

Karen Sevillano se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “No hay nada más patético que un payaso sin público”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ decidirá su Top 10 de la temporada con un nuevo reto de eliminación

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Protagonistas de ‘Las muñecas de la mafia’ revivieron sus personajes para un video en redes sociales

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: James Rodríguez entró para el segundo tiempo en Nueva Jersey

Este sería el plan de la selección Colombia para reemplazar a Nigeria en el amistoso de noviembre: habría una opción fuerte

Boca Juniors tendría decidido el futuro de Frank Fabra: su contrato vence en diciembre de 2025

Deportivo Cali no solo va por la gloria en la Copa Libertadores Femenina: este sería el millonario premio por subirse al podio

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo