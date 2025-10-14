Colombia

Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri sobre la presencia de La Jesuu en el ‘Stream Fighters 4’: “No la quiero cerca mío”

La creadora de contenido niega haber pedido el bloqueo de Valentina Ruiz en el evento deportivo y señala que solo solicitó distancia en los camerinos, contrario a la versión de la bailarina barranquillera

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La DJ aseguró que es mentira que no quiera en el evento a la vallecaucana, lo único que quiere es no tenerla cerca - crédito @letengoelchisme/IG

La participación de Andrea Valdiri y Yina Calderón en el evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, generó controversia luego de que la bailarina barranquillera calificó como injusta la supuesta petición de la empresaria de fajas de restringir el ingreso de Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, al sitio donde se desarrollará el encuentro.

Las razones de esta petición, de acuerdo con lo divulgado en redes sociales, se origina debido a diferencias surgidas tras el paso por La casa de los famosos Colombia de las dos influencers donde protagonizaron varios encuentros desafortunados.

Estos roces llevó a que Valdiri expresara su rechazo y calificara de “injusta” esta petición de la DJ de guaracha.

Andrea Valdiri no está de
Andrea Valdiri no está de acuerdo con que Calderón pida que no dejen entrar a La Jesuu al evento - crédito @stream_fighters/ Instagram

Adicionalmente, afirmó que las discrepancias en redes sociales deben manejarse aparte y no afectar la participación de los creadores de contenido en escenarios públicos. “Me parece una injusticia que a La Jesuu no la dejen entrar. No veo el motivo porque ella es una persona normal que puede ver el show, compartió Valdiri con sus seguidores.

Ante la difusión de estos señalamientos, Yina Calderón publicó una respuesta en Instagram. En sus historias, negó haber solicitado el bloqueo de Valentina Ruiz para el evento.

“Yo les voy a decir una cosa, yo jamás he dicho que esta niña, la Jesuu, no puede ingresar al Stream Fighter. ¿Es que acaso yo soy la dueña? El dueño se llama Westcol, yo simplemente soy contratada para pelear, ¿sí? Soy la pelea estelar junto a Andrea Valdiri, pero ya”, afirmó inicialmente la empresaria de fajas.

La Jesuu dijo que demandaría
La Jesuu dijo que demandaría a Calderón por sus acusaciones racistas - crédito Canal RCN

Por otro lado, Calderón aclaró que la única solicitud realizada a la organización consistió en pedir que La Jesuu no estuviera cerca de su familia ni de los camerinos a fin de evitar desencuentros antes del combate.

Y explicó: “Yo lo que le pedí a la organización de Stream Fighter es que no la quiero cerca de mí porque he recibido amenazas de ella. Entonces, no la quiero cerca a mis palcos, no la quiero cerca a mis camerinos, no la quiero cerca de mí, porque me conozco y conozco a mis hermanas y no quiero dañar el evento porque me encantaría que todo saliera superbién”.

La creadora de contenido resaltó que busca evitar que la confrontación entre ambas se traslade al evento, ya que desea que el encuentro se mantenga como un espacio deportivo. Calderón enfatizó que su objetivo es cumplir su compromiso profesional sin generar altercados adicionales.

Yina dijo que no quería
Yina dijo que no quería cerca a La Jesuu en su pelea con Andrea Valdiri porque conoce a sus hermanas - crédito cortesía Canal RCN

