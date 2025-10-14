Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

Así lo contó la empresaria en sus redes sociales - crédito @yinacalderontv/IG

La participación de Andrea Valdiri y Yina Calderón en el evento Stream Fighters 4 organizado por Westcol, generó controversia desde el primer día en el que se reveló el encuentro deportivo.

Y es que se perfila como uno de los duelos más comentados en la escena de boxeo aficionado colombiano.

El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá y contará con la participación de otros influencers, pero la pelea de Calderón y Valdiri es una de las más nombradas de la noche. La atención se centra no solo en el enfrentamiento deportivo, sino en los retos y condiciones que la organización impuso a ambas participantes.

Yina Calderón reconsideró su participación tras mostrar incomodidad por declaraciones públicas de Westcol, quien puso en duda su posición como creadora de contenido digital.

Esto llevó a que en repetidas ocasiones la DJ de guaracha anunciara su retiro, pero finalmente terminaba retractándose de esa decisión.

Luego de anunciar que se retiraría, la empresaria confirmó que cumpliría con el contrato firmado, afirmando: “Yo no me le arrugo a nada”. Un componente relevante de la preparación ha sido el control del peso.

En recientes publicaciones, Yina Calderón compartió detalles sobre los cambios físicos que vivió antes del combate durante su preparación física.

Explicó que originalmente pesaba 64 kilos al salir de su casa, pero con lo estricto de su proceso de entrenamiento, llegó a bajar hasta cincuenta y siete kilos por la intensidad de la rutina.

Ya cerca de la fecha de la pelea, Calderón tuvo que revertir esa pérdida y recuperar masa corporal. Relató que logró subir nuevamente hasta alcanzar los 62 kilos, el peso fijado por los organizadores como requisito.

Según Calderón, la regla fue igual para ambas: “Ese es el peso que nos pidieron a las dos, o sea, el precio promedio. Es decir, yo tuve que subir y Andrea tiene que bajar para llegar a los sesenta y dos kilos que se exige en la pelea”.

Esta exigencia impactó de forma diferente a cada participante. Mientras Calderón tuvo que aumentar varios kilogramos en pocas semanas, su rival se vio forzada a perder peso para cumplir el acuerdo.

El combate estará compuesto por tres asaltos. Calderón remarcó la importancia de usar casco durante el encuentro debido a que tiene una prótesis en el mentón y busca evitar cualquier riesgo a su salud.

Por otro lado, cabe mencionar que el pago acordado por participar se ha conocido en redes sociales. Yina Calderón obtendrá 70 millones de pesos colombianos (cerca de 17.000 dólares) por presentarse en el combate. Esta cifra, sumada a la expectativa generada en plataformas digitales, ha provocado múltiples reacciones entre sus seguidores.

Andrea Valdiri arremetió contra la DJ

La bailarina barranquillera recibió una petición en sus redes sociales de parte de algunos de sus seguidores, que esperan que Valdiri deje sin aliento y con algunos golpes en el cuerpo.

Andrea Valdiri compartió su posición sobre las polémicas de Calderón a través de sus historias personales en redes, en un mensaje dirigido a sus millones de seguidores.

“Yo no sé si levantarme feliz o preocupada, porque qué responsabilidad tan hujueput* la que tengo por Colombia. Entró octubre y Yina no le ha pegado a ni una. Esto parece un partido de la selección Colombia. Bueno machi, no te preocupes, por los 52 millones de colombianos, ese día le pegamos la pela”, manifestó Valdiri, refiriéndose a la DJ y anticipando su próximo encuentro y utilizando una de las canciones de Ryan Castro para burlarse de la situación.