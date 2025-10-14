Revelaron plan para atentar contra contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao: esto se sabe

Autoridades aumentaron el esquema de seguridad de varias figuras políticas por planes para asesinarlos - crédito Colprensa

El reciente refuerzo de los esquemas de protección para Carlos Hernán Rodríguez, Paloma Valencia y Catherine Juvinao responde a una alerta de inteligencia que apunta a la existencia de un plan para atentar contra estos altos funcionarios.

Blu Radio reveló que las autoridades colombianas investigan la posible participación de exintegrantes de la fuerza pública en estos hechos, cuyo objetivo sería atribuir la responsabilidad de los ataques a la administración del presidente de la República, Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En reacción, el jefe de Estado, que recibió información directa sobre estas amenazas, convocó urgente a los tres funcionarios a reuniones privadas, donde se les entregaron detalles específicos sobre los posibles atentados. Como resultado de estas advertencias, la Unidad Nacional de Protección (UNP) determinó incrementar las medidas de seguridad para los afectados.

La información de inteligencia proporcionada por altas instancias del Estado a Rodríguez, Valencia y Juvinao advierte que los ataques tendrían como finalidad generar un clima de inestabilidad política, responsabilizando al Gobierno nacional. No se descarta la implicación de algunos miembros retirados de la fuerza pública, de acuerdo con los datos preliminares publicados en el medio citado.

La información de inteligencia proporcionada por altas instancias del Estado sostiene que los ataques tendrían como finalidad generar un clima de inestabilidad política, responsabilizando al Gobierno nacional - crédito UNP

El Gobierno nacional, junto con el ministro del Interior Armando Benedetti, el director de la Policía general Carlos Triana y la directora encargada de la UNP, adoptó la decisión inmediata de fortalecer los dispositivos de protección para el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y la senadora Paloma Valencia. Mientras que las autoridades continúan en la búsqueda de información adicional que permita desactivar estos planes y esclarecer su origen.

Atentados contra líderes políticos en 2025

El precandidato presidencial falleció a causa de las heridas propinadas con un arma de fuego -Luisa Gonzalez/Reuters

Sumado al plan para atentar contra Juvinao, Valencia y Rodriguez, en 2025 se ha registrado múltiples hostigamientos a líderes políticos como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un ataque en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

El 22 de julio de 2025, Noticias RCN expuso audios inéditos sobre el supuesto plan para atentar contra el alcalde Carlos Fernando Galán, que se habrían registrado dos días después del ataque a Uribe Turbay.

El mandatario de la capital fue mencionado en la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Alcaldía de Bogotá

En la grabación, el que menciona al alcalde de Bogotá es alias Mono, que habla con un individuo que estaría en Bucaramanga, capital de Santander, señalando la participación de un menor de edad en lo planificado.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, para que me ayude a sacarlo”, es parte de la conversación expuesta.

Por otra parte, el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció en un video que fue víctima de un ataque armado junto con su comitiva en el departamento de Huila, cuando se desplazaba en una camioneta.

La denuncia pública de Triana, realizada a través de su cuenta de X, detalla que el vehículo oficial en el que se desplazaba junto a su equipo fue atacado con pistolas y fusiles al salir de La Plata, Huila. - crédito captura de video @TrianaCongreso/X

La denuncia pública de Triana, realizada a través de su cuenta de X, detalla que el vehículo oficial en el que se desplazaba junto a su equipo fue atacado con pistolas y fusiles al salir de La Plata, Huila. El congresista subrayó la ausencia total de la fuerza pública en la carretera donde ocurrió el atentado, lo que, según su testimonio, incrementó el riesgo para todos los ocupantes.

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo: nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol; la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la Fuerza Pública”, relató el congresista Triana.