Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

El conocido "Cachorro" Rendón, originario de Cali, dejó en pausa su carrera musical durante 14 años que vivió en Europa, aunque nunca abandonó los escenarios latinos

Luis Alberto Rendón, conocido también como El Cachorro, es el padre de la popular cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón.

Su reciente detención por presunta participación en secuestro y tortura ha puesto de nuevo en el centro del debate público la vida y el recorrido de este personaje, quien hasta hace pocos años construía un perfil musical en ascenso apoyado por su hija y el entorno familiar.

Originario de Cali, Luis Alberto Rendón creció en un ambiente donde la música popular era parte fundamental de la vida cotidiana. Según relató en diferentes entrevistas, la pasión por el canto la heredó de su padre, que también se dedicó a la música.

El artista caleño vivió más de una década en Europa y regresó al país impulsado por su familia para cumplir el sueño de grabar sus propias canciones

Sin embargo, las obligaciones familiares y una vida marcada por la migración lo alejaron temporalmente del estrellato artístico. Durante catorce años vivió en Europa, donde trabajó en diferentes oficios y, aunque no pudo lanzar una carrera profesional en ese momento, nunca dejó de presentarse en escenarios latinos ni de aferrarse a su sueño musical.

El regreso a Colombia y el éxito ascendente de Greeicy cambiaron el rumbo personal y profesional de Rendón. La cantante y su pareja, el también artista Mike Bahía, lo impulsaron a lanzarse al ruedo musical a sus 58 años.

En 2021, lanzó su primer sencillo titulado Ese disco, una canción de autoría propia que aborda el tema del despecho, y cuyo videoclip fue grabado en Rionegro, Antioquia. Meses después, presentó el sencillo Entre los dos, con participación activa de su hija y Mike Bahía, quienes se involucraron en los arreglos y los coros.

El padre de la cantante caleña estuvo en una temporada de La Voz Senior

En una entrevista para Caracol Televisión en el año 2021 reveló que Mike y Greiccy también fueron un apoyo fundamental para dar inicio de nuevo a su sueño de ser un cantante.

“Crecí escuchando música popular porque a mi padre le gustaba, entonces mi oído se fue adaptando a ese tipo de música .Me casé muy joven, me dedique a la familia, los hijos y mira nunca es tarde para lograr un anhelo”, reveló el cantante y compositor en su diálogo con Caracol Televisión.

“Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy estudiando y ya después me dicen Mike y Greeicy: ¿por qué no te compones una canción? Me dio risa porque yo no sé cómo se hace eso", relató Luis Alberto.

Mike Bahía y Greeicy Rendón participaron en el proyecto musícal del papá de la caleña

En ese mismo periodo, Luis Alberto participó en el popular programa televisivo colombiano La Voz Senior, interpretando Aventurero de Yeison Jiménez. Aunque no avanzó a las etapas finales, su presentación fue destacada entre el público y los jurados, y consolidó la faceta artística con la que buscaba catapultarse en la escena nacional.

El año 2023 marcó otro hito en su carrera: presentó el álbum Flor de París, conformado por seis canciones inéditas que exploran matices de la música popular colombiana, el género con el que se identifica y desde el cual busca extender un mensaje de cotidianidad y emociones al público. Durante toda esta etapa, Greeicy participó activamente como corista y apoyo creativo, convirtiendo la música en un puente sólido entre padre e hija. Él mismo reconoció públicamente: “Siempre ha sido mi apoyo. Me llena de orgullo verla triunfar y poder compartir este amor por la música con ella”.

En 2025, el nombre de Luis Alberto Rendón volvió a la opinión pública debido al proceso judicial que enfrenta por presunta participación en secuestro y tortura

No obstante, en octubre de 2025, la vida de Luis Alberto Rendón se ve envuelta en un proceso judicial tras la orden de captura emitida por un juzgado de Rionegro, Antioquia. La Fiscalía lo señala por presuntamente haber coordinado, en 2023, la retención y agresión de dos empleados en una finca familiar de Llanogrande, en un caso derivado del robo de una caja fuerte en la residencia de Greeicy Rendón. Según la acusación, las víctimas habrían sido golpeadas y amenazadas como forma de presión para obtener información sobre el dinero sustraído.

El escándalo judicial contrasta con el perfil musical de Rendón y el respaldo constante que ha tenido de su núcleo familiar, principalmente de Greeicy y Mike Bahía, quienes han procurado mantener lazos artísticos y afectivos sólidos. Hasta el momento, ni él ni su hija han dado declaraciones públicas sobre el proceso en curso.