Petro negó haber citado a senadores de la Comisión Séptima a la Casa de Nariño y lanzó pullas a Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro: “Me incumplieron”

El debate sobre la reforma a la salud, en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, desató el martes 14 de octubre de 2025 un cruce de declaraciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro y la presidente del partido Conservador, Nadia Blel, que presidió la Comisión Séptima del Senado y que propuso que se aplace la discusión del proyecto hasta que se apruebe el presupuesto del 2026.

La controversia surgió luego de que Blel denunciara en su perfil de X lo que sería un “corto circuito” entre el mandatario y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, respecto al trámite legislativo de la reforma. En ese sentido, el jefe de Estado negó haber solicitado una reunión con los senadores y cuestionando la coherencia de los partidos de oposición.

La respuesta de Petro se dio a un mensaje previo de Blel, que acusó de forma directa al jefe de Estado y puso en duda la coordinación interna del Ejecutivo. “Respetado Presidente, su trino nos revela que la cordial invitación de la Directora del Dapre a la Comisión Séptima fue, por decirlo suavemente, un ‘desajuste institucional’“, una especie de pulla que no pasó desapercibida en redes.

“Así es. Un desajuste institucional suave que no es culpa de la directora. Pero nunca propuse esa reunión. Mi acuerdo lo hice con Efraín Cepeda y Dilian (Francisca Toro) como presidentes de partidos (Conservador y la U) hace dos años para la reforma a la salud; cumplí con las normas que me pidieron transformar del proyecto inicial y me incumplieron y pasamos a otra fase”, afirmó Petro en X.

El presidente remarcó que, tras modificar el proyecto conforme a las exigencias de los líderes partidistas, estos no cumplieron con lo pactado, lo que llevó a un cambio de estrategia en el trámite de la reforma; que, a juzgar por su mensaje, empezó y seguirá ejecutándose a través de decretos, como se ha visto, frente a lo que ha denominado sería un “bloqueo legislativo” a sus proposiciones.

La arremetida de la presidenta del partido Conservador a Gustavo Petro

En su duro mensaje, Blel precisó que sería un hito memorable que, antes de que concluya el Gobierno, se lograra presenciar una decisión en la que las distintas voces del Ejecutivo no se contradigan, como según ella suele ser la norma. “¡Solo por curiosidad, para ver si tal armonía es posible alguna vez!”, expresó la congresista, que añadió que la invitación a la reunión, en todo caso, fue rechazada.

“Siendo la reforma a la salud un debate tan importante, debe hacerse en el seno de la comisión, de cara al país y no en reuniones privadas”, afirmó la senadora bolivarense, que en la vigencia anterior fue la titular de la Comisión Séptima, y que se ha opuesto a la iniciativa del Ejecutivo, al considerarla perjudicial para los intereses del país, cuando se necesita un sistema robusto y resolutivo.

En su anterior réplica, Petro insistió en que no solicitó ningún encuentro con la Comisión Séptima y cuestionó la legitimidad de las mayorías que han bloqueado la reforma. Incluso insistió en que, más allá de los bloqueos, se está cumpliendo con la reforma: la que prometió en la campaña y que sería la única que faltaría por aprobarse, aunque la pensional aún está estancada en su implementación.

“Primera noticia. Yo no he pedido reunirme con la Comisión Séptima del Senado, sus mayorías ya demostraron lo que son, ya sabemos lo que pasa, las mayorías no pueden romper sus compromisos pactados; la oportunidad la tendrá la plenaria del senado o será el poder constituyente. La reforma a la salud ya la estamos haciendo”, dijo el primer mandatario en su mensaje en la red social.

