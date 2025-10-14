Margarita Rosa de Francisco salió en defensa de Carolina Corcho tras ataques recibidos: “Matoneo bestial desde las mismas huestes del Pacto”

Margarita Rosa de Francisco vuelve a mostrar su apoyo a Carolina Corcho - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @la_Biennale/X

La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco expresó su respaldo público a la exministra de Salud, Carolina Corcho, al pronunciarse sobre la serie de críticas que ha enfrentado Corcho en redes sociales y espacios políticos.

A través de un mensaje en X, Margarita Rosa compartió una reflexión de Mauricio Marulanda, columnista y activista digital, quien denunció la magnitud del hostigamiento que sufre Corcho, incluso, por parte de miembros y simpatizantes del Pacto Histórico.

“Aquí Mauricio Marulanda @EscribidorMao hace una muy oportuna reflexión sobre el matoneo bestial que le están haciendo a @carolinacorcho desde las mismas huestes del Pacto”, escribió la artista.

El respaldo de Margarita Rosa pone de relieve la tensión en el interior del Pacto Histórico en medio de debates sobre la reforma a la salud y otras políticas públicas.