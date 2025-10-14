Colombia

Lidio García hizo fuerte regaño por inasistencia de los ministros de Educación y Hacienda a un debate: “El Senado se respeta”

Daniel Rojas Medellín y Germán Ávila fueron citados a un debate de control político relacionado con irregularidades que se han evidenciado en el Icetex. Ninguno estuvo presente y enviaron delegados para representarlos

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Lidio García, presidente del Senado,
Lidio García, presidente del Senado, advirtió que hará respetar la corporación si los ministros se vuelven a ausentar en debates de control político - crédito @SenadoGovCo/X

El presidente del Senado de la República, Lidio García, mostró su descontento en la sesión ordinaria de la plenaria del Senado que se llevó a cabo el 14 de octubre de 2025 por la inasistencia de los ministros de Educación, Daniel Rojas Medellín, y de Hacienda, Germán Ávila. Los jefes de cartera fueron citados a un debate de control político, pero no estuvieron presentes, lo que causó malestar entre los congresistas.

“Quiero aprovechar el rosario de quejas de los senadores con la no asistencia de los ministros (…). No podemos malacostumbrarnos a que las citaciones, los debates de control político que haga el Senado de la República no sean importantes para los ministros titulares. El Senado de la República se respeta”, señaló el funcionario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El debate de control político fue citado por la senadora Soledad Tamayo debido a una crisis que se evidencia en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), que también se ha visto envuelto en denuncias públicas por presuntas irregularidades. No obstante, los jefes de las carteras no asistieron al espacio donde responderían inquietudes de los senadores y enviaron delegados en su representación de los ministerios.

“Quiero dejar claro la posición del Senado de la República. Las citaciones que haga este cuerpo legislativo deben respetarse, deben ser tenidas en cuenta con la mayor responsabilidad que amerita el cargo de un ministerio o de cualquier tipo de instituto que representa un funcionario”, señaló el presidente de la corporación.

Asimismo, aclaró que, en caso de que una situación similar se repita, aplicará lo establecido en la normativa colombiana para “hacer respetar” el Senado.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Presidente del SenadoLidio GarcíaMinistro de EducaciónMinistro de HaciendaDaniel Rojas MedellínGermán ÁvilaDebate de control políticoIcetexColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno reveló los ejes principales de la primera fase del diálogo con el Clan del Golfo

El jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, dio a conocer los componentes centrales del proceso de diálogo con el grupo armado

Gobierno reveló los ejes principales

Piden aplazar el debate de la reforma a la salud hasta que se tenga claridad sobre el presupuesto de 2026

La senadora Nadia Blel aseguró que el documento entregado por el Ministerio de Salud carece del concepto de la cartera de Hacienda

Piden aplazar el debate de

Oposición culpó a Gobierno Petro del ataque al carro de campaña de Abelardo de la Espriella: “No atiende los llamados”

El abogado aseguró que hay una estrategia para sacarlo de la contienda electoral, por miedo a que se convierta en presidente de Colombia

Oposición culpó a Gobierno Petro

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El segundo encuentro amistoso en la fecha Fifa de octubre se jugará desde las 7:00 p. m. el estadio Sports Illustrated, de Nueva York

Colombia vs. Canadá - EN

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Un operativo sin precedentes permitió la destrucción de complejos clandestinos en varias regiones, debilitando las finanzas de organizaciones criminales y afectando la producción de estupefacientes con impacto internacional

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

ENTRETENIMIENTO

El partido de Colombia y

El partido de Colombia y Canadá tendrá show de medio tiempo con sabor colombiano: estos son los artistas elegidos

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Karina García destapó los delitos que cometió en su juventud y que hoy la avergüenzan: “Era una niña y no tenía platica”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, patearía el tablero y haría particular cambio en la portería en el duelo contra Canadá

Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria entró en polémica: esto pasó con los africanos en las eliminatorias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay: así está la pelea por la Libertadores y Sudamericana luego de la goleada de Independiente Medellín