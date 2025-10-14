⁠La Valdiri expuso que Yina Calderón quería prohibirle la entrada a La Jesuu a Stream Fighters: “Bájate de esa nube”

La bailarina barranquillera aseguró que La Jesuu estará en el publicó durante la pelea, situación con la que Yina amenazó para no presentarse en el combate - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La creadora de contenido y empresaria Andrea Valdiri confirmó que La Jesuu la acompañará en la cuarta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo que la enfrentará contra Yina Calderón.

Durante una transmisión en vivo realizada en Kick, Valdiri aseguró la presencia de la influencer y reconoció la expectativa que esto genera respecto a la posible reacción de Calderón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el live, Andrea Valdiri estuvo acompañada de su entrenador Jacobo Crismatt, su madre y su pareja Juan Daniel Sepúlveda. En respuesta a las preguntas de sus seguidores, afirmó: “¿Tú crees que yo voy a dejar que esta mujer venga y se la monte? ¡No, mi amor! Para eso tiene su amiga, quien la defienda…“.

La declaración llega poco después de que Yina Calderón advirtiera estar dispuesta a cancelar su participación si La Jesuu se presenta en el recinto el día del combate. Yina Calderón, en una entrevista reciente con Escándalo TV, sostuvo: “No estoy obligada a tolerar comentarios ofensivos o amenazas en mi contra“.

Calderón, de momento, no se ha pronunciado nuevamente sobre la asistencia de La Jesuu al evento. Paralelamente, La Jesuu publicó en redes sociales una fotografía de una demanda interpuesta contra Calderón y afirmó haber sido víctima de ofensas desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

Andrea Valdiri le pidió a Yina que no se haga ilusiones con las peticiones que le está haciendo al equipo de Stream Fighters - crédito @natatelocuenta/ TikTok

También como respuesta a las palabras de Calderón, La Valdiri añadió en su transmisión por Kick: “Por eso me parece una injusticia que a La Jesuu no la dejen entrar, porque ella es una persona normal que puede ver el show, ese cuento de que eres peleadora y le vas a restringir la entrada a ella, mami, bájate de esa nube mi amor, que todo lo que tú pidas no se te va a conceder”.

En la misma transmisión, Andrea Valdiri ofreció detalles sobre su preparación física para el encuentro. Explicó que, por contrato, debió bajar varios kilos para alcanzar el peso requerido, que es de 63 kilogramos. “Mi propósito no es enfrentarme a Yina Calderón, sino vivir esta experiencia como una lucha personal. Después de esto, nada me quedará grande”, expresó Valdiri. Además, mostró las cicatrices de su entrenamiento y las lesiones en sus pies, subrayando su empeño para afrontar el reto.

“Como anhelo que llegue ese día, lo anhelo por mí, lo anhelo, porque yo estoy mirando de qué estoy hecha”, añadió la bailarina barranquillera entre risas.

El evento Stream Fighters está previsto para el próximo 18 de octubre en Bogotá. Por el momento, Valdiri señaló que no está confirmado si sus dos hijas la acompañarán, aunque es más probable que solo Isabella asista al combate.

Andrea Valdiri habló de su interés por ver a La Jesuu entre el público ante la pelea con Yina - crédito composición fotográfica Infobae

Ante las palabras de Andrea contra Yina, las redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas arremetieron contra la empresaria de fajas. “La Valdiri tiene que hacer justicia por la Jesuu”, “Andre tiene en sus manos el placer de millones de colombianos”, “Yina tiene esa boca muy grande, toca que La Valdiri se la arregle”, dicen algunos comentarios.

Andrea Valdiri presume su cambio físico antes de Stream Fighters

La Valdiri exhibió ante sus seguidores el resultado de su transformación física lograda durante los meses de preparación para su enfrentamiento con Yina.

La preparación para el evento, promovido por Westcol y que reunirá a otras reconocidas creadoras de contenido como Karina García y Karely Ruiz, ha supuesto un desafío adicional para Valdiri debido a la intensidad de los entrenamientos. Los participantes del cartel recibieron un periodo de cuatro meses para alcanzar el peso pactado y perfeccionar sus técnicas de boxeo.

Se siente preparada para llegar a la pelea con Yina Calderón - crédito @enlamovidacol/Ig

El ambiente digital previo a la pelea estuvo marcado por declaraciones cruzadas y comentarios polémicos. En una de sus publicaciones, Andrea Valdiri mencionó: “Yo no sé si levantarme feliz o preocupada, porque qué responsabilidad tan hujueputa la que tengo por Colombia. Entró octubre y Yina no le ha pegado a ni una. Esto parece un partido de la selección Colombia. Bueno machi, no te preocupes, por los 52 millones de colombianos, ese día le pegamos la pela”, refiriéndose a su contrincante y utilizando referencias musicales de Ryan Castro para subrayar el momento.