La Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

Andrea Valdiri lanza dura crítica a Juliana Calderón: “Eso tiene cárcel”, en defensa de La Jesuu - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri generó revuelo entre sus seguidores luego de realizar una transmisión en vivo donde dirigió duras críticas hacia Juliana Calderón, hermana de la empresaria Yina Calderón.

El comentario de Valdiri surge a pocos días del esperado enfrentamiento en el ring entre Andrea y Yina, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el evento Stream Fighters 4.

Durante la transmisión, Andrea Valdiri no solo defendió a su amiga La Jesuu, sino que cuestionó abiertamente la actuación y el profesionalismo de la abogada Juliana Calderón.

“A la abogada de Temu esa que tiene al lado... Yo no entiendo cómo una abogada, estudiada, profesional en un programa va a venir a estar amenazando. Yo siento que ese cartón, mami, te lo dieron en la caja de un cereal. Nada profesional, mi linda”, fue una de las frases con las que la barranquillera arremetió contra Calderón.

Valdiri fue enfática al referirse a la manera en que Juliana hizo advertencias hacia La Jesuu, asegurando que la hermana de Yina no quería verla en Bogotá y realizaría acciones para impedir su presencia. “Que se note que al menos leíste un libro... Para terminar, no estoy de acuerdo con ese tema del racismo, ahí sí, mami, eso tiene cárcel. Siempre lo he dicho: la gente tiene que respetar, no todo tiene que ser polémico y hay cosas que uno se tiene que reservar”, sentenció Valdiri ante los miles de usuarios conectados.

La Valdiri aseguró que Juliana es una "abogada de Temu" y que su diploma profesional fue regalado - crédito @elchismosocol/ Instagram

La barranquillera también expresó su rechazo a cualquier comentario de tinte discriminatorio y señaló que esas posturas no solo carecen de ética profesional, sino que pueden tener consecuencias legales. “La gente tiene que respetar, no todo tiene que ser polémico y hay cosas que uno se tiene que reservar”, reiteró en otro momento de la emisión en vivo.

Finalmente, Andrea Valdiri argumentó que es posible generar contenido entretenido y de alta audiencia sin necesidad de traspasar límites o de incurrir en controversias que afecten la dignidad de otros. Recalcó que, si bien los programas pueden ser atractivos para el público, no es necesario recurrir a la confrontación ni pasar por encima de nadie para obtener visualizaciones o viralidad en redes sociales.

La discusión entre las figuras públicas mantiene latente el clima de tensión previo al evento de boxeo, donde la rivalidad entre Andrea Valdiri y Yina Calderón suma nuevos episodios y despierta debate sobre los límites del entretenimiento digital.