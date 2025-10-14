Colombia

La Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

La bailarina defendió a La Jesuu y dirigió fuertes palabras a la abogada, y le advirtió que sus actitudes, según Valdiri, contradicen la ética y podrían tener consecuencias legales en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Andrea Valdiri lanza dura crítica
Andrea Valdiri lanza dura crítica a Juliana Calderón: “Eso tiene cárcel”, en defensa de La Jesuu - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri generó revuelo entre sus seguidores luego de realizar una transmisión en vivo donde dirigió duras críticas hacia Juliana Calderón, hermana de la empresaria Yina Calderón.

El comentario de Valdiri surge a pocos días del esperado enfrentamiento en el ring entre Andrea y Yina, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el evento Stream Fighters 4.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la transmisión, Andrea Valdiri no solo defendió a su amiga La Jesuu, sino que cuestionó abiertamente la actuación y el profesionalismo de la abogada Juliana Calderón.

“A la abogada de Temu esa que tiene al lado... Yo no entiendo cómo una abogada, estudiada, profesional en un programa va a venir a estar amenazando. Yo siento que ese cartón, mami, te lo dieron en la caja de un cereal. Nada profesional, mi linda”, fue una de las frases con las que la barranquillera arremetió contra Calderón.

Valdiri fue enfática al referirse a la manera en que Juliana hizo advertencias hacia La Jesuu, asegurando que la hermana de Yina no quería verla en Bogotá y realizaría acciones para impedir su presencia. “Que se note que al menos leíste un libro... Para terminar, no estoy de acuerdo con ese tema del racismo, ahí sí, mami, eso tiene cárcel. Siempre lo he dicho: la gente tiene que respetar, no todo tiene que ser polémico y hay cosas que uno se tiene que reservar”, sentenció Valdiri ante los miles de usuarios conectados.

La Valdiri aseguró que Juliana es una "abogada de Temu" y que su diploma profesional fue regalado - crédito @elchismosocol/ Instagram

La barranquillera también expresó su rechazo a cualquier comentario de tinte discriminatorio y señaló que esas posturas no solo carecen de ética profesional, sino que pueden tener consecuencias legales. “La gente tiene que respetar, no todo tiene que ser polémico y hay cosas que uno se tiene que reservar”, reiteró en otro momento de la emisión en vivo.

Finalmente, Andrea Valdiri argumentó que es posible generar contenido entretenido y de alta audiencia sin necesidad de traspasar límites o de incurrir en controversias que afecten la dignidad de otros. Recalcó que, si bien los programas pueden ser atractivos para el público, no es necesario recurrir a la confrontación ni pasar por encima de nadie para obtener visualizaciones o viralidad en redes sociales.

La discusión entre las figuras públicas mantiene latente el clima de tensión previo al evento de boxeo, donde la rivalidad entre Andrea Valdiri y Yina Calderón suma nuevos episodios y despierta debate sobre los límites del entretenimiento digital.

Temas Relacionados

La ValdiriYina CalderónLa JesuuJuliana CalderónLa Valdiri y Juliana CalderónColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

La SAE se pronunció tras solicitud de Gustavo Petro enviar oro incautado para reconstrucción de Gaza: no descartó la viabilidad de la orden

La Sociedad de Activos Especiales comenzó evaluaciones técnicas y legales para determinar si el oro bajo su administración puede destinarse a la reconstrucción en Gaza

La SAE se pronunció tras

Procuraduría abre acción preventiva contra CRC por requerir información de medios; alerta sobre posible censura y vulneración de prensa

La entidad advierte sobre posibles riesgos para la libertad de prensa, la autonomía editorial y la confidencialidad de las fuentes, y exige aclaraciones sobre la voluntariedad y el uso de los datos solicitados

Procuraduría abre acción preventiva contra

Denuncia de violento asalto que destruyó puesto de arepas en Bogotá: víctima pide justicia por pérdida total de su negocio

La joven relató que fue golpeada y amenazada por una deuda ajena, lo que resultó en la destrucción de su emprendimiento en la localidad de Bosa

Denuncia de violento asalto que

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La Tricolor quiere superar la histórica participación en el Mundial 2003, cuando de la mano de Reinaldo Rueda y una generación dorada de futbolistas colombianos terminaron en el tercer puesto

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El segundo encuentro amistoso en la fecha Fifa de octubre se jugará desde las 7:00 p. m. el estadio Sports Illustrated, de Nueva York

Colombia vs. Canadá - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Luis Alberto Rendón,

Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

Karina García contó cuánto dinero pagó por cada una de las carillas de su nuevo diseño de sonrisa: más de un salario mínimo por diente

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

Deportes

Elogios provenientes desde Europa a

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia