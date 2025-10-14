Karina García destapó los delitos que cometió en su juventud y que hoy la avergüenzan: “Era una niña y no tenía platica”

Aseguró que era porque no tenía dinero y le gustaba mucho comer este dulce - crédito @teamkarinagarciaoficiall1/TikTok

Durante una reciente transmisión en vivo en una de sus redes sociales, Karina García confesó públicamente los pequeños delitos que cometió en su infancia y que, según sus declaraciones, hoy le generan vergüenza.

La creadora de contenido paisa, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, compartió estos recuerdos mientras realizaba compras en un supermercado a través de su cuenta de TikTok.

Adicionalmente, dejó una reflexión a sus más de cuatro millones de seguidores más jóvenes para que no incurran en este tipo de actos.

En ese espacio, Karina García relató que, durante su niñez, su familia enfrentaba dificultades económicas, lo que limitaba la posibilidad de adquirir los dulces que tanto deseaba.

Aprovechando las visitas al supermercado junto a su abuela, la modelo antioqueña admitió que solía consumir yogures a escondidas y luego devolvía los envases vacíos a su lugar, simulando que nada había ocurrido.

Además, reveló que empleaba una táctica similar con las chocolatinas: las abría, las comía y después envolvía nuevamente el papel interno para dejar el dulce en el estante, aparentando que estaba intacto.

La propia Karina García expresó: “Ay, pero entiendan, es mi pasado, todos tenemos derecho a equivocarnos, yo era una niña inocente, no tenía platica y me antojaba un montón de esos dulces y mi abuelita no le gustaba alcahuetearme con esos dulces”, según relató durante la transmisión recogida por diferentes cuentas de entretenimiento.

A pesar de que nunca fue descubierta en el acto, la exparticipante del reality del Canal RCN prefirió no mencionar el nombre del supermercado donde ocurrieron estos hechos, argumentando que podrían iniciar acciones legales en su contra, a pesar de que ya hubieran pasado muchos años.

Durante la misma transmisión, Karina García aprovechó para dirigirse especialmente a los niños que la seguían, advirtiendo sobre la gravedad de este tipo de comportamientos. Destacó que, aunque en su caso se trató de una travesura infantil, esas acciones constituyen un delito y no deben ser replicadas.

Este mensaje preventivo fue bien recibido por parte de su audiencia, que manifestó su apoyo en los comentarios. Varios seguidores admitieron haber incurrido en conductas similares durante su infancia, asegurándole que no debía sentirse avergonzada por su pasado.

La confesión de Karina García no solo generó empatía entre sus seguidores, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre las experiencias de la niñez, con mensajes de los cuales destacan: “Todos hemos hecho ese tipo de cositas Kari, tranquila”; “mi hermana comía pollo gratis en el Éxito, que peligro”; “jajaja que tierna, que no dice el nombre del supermercado porque la demandan”, entre otros.