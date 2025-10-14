Hallan sin vida a turista antioqueño en playas de Coveñas, tras rescatar a su padre: esto se sabe

El hallazgo del cuerpo de Reymon Alexander Ossa en Coveñas pone fin a una intensa búsqueda tras su desaparición en el mar - crédito Booking

La muerte por inmersión de un joven de 24 años, oriundo de Bello, Antioquia, marcó con dolor el fin de semana festivo del Día de la Raza en el balneario de Coveñas (Sucre).

Reymon Alexánder Ossa perdió la vida el sábado 11 de octubre tras lanzarse al mar para rescatar a su padre, quien era arrastrado por una fuerte corriente en la zona de La Marta, Segunda Ensenada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho ocurrió en horas de la tarde, mientras la familia disfrutaba de un baño en una de las playas más concurridas durante el fin de semana de octubre.

Testigos detallaron que el padre del joven, sorprendido por el oleaje, comenzó a ser llevado mar adentro. Sin dudarlo, Reymon se sumergió para socorrerlo y logró ponerlo a salvo. Pero quedó atrapado por la corriente, y desapareció en medio de la angustia de familiares y bañistas presentes.

El operativo de búsqueda involucró a Bomberos, Guardacostas, Policía, Defensa Civil y la Capitanía de Puerto de Coveñas - crédito Alcaldía Coveñas

Desde ese momento, equipos de rescate de la Defensa Civil, la Armada Nacional, la Policía, los Bomberos Voluntarios y la Capitanía de Puerto desplegaron un operativo de búsqueda que se prolongó durante toda la noche.

De acuerdo con un reporte de la Alcaldía de Coveñas, fue en la mañana del domingo 12 de octubre, hacia las 6:00 a. m., cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del joven y lo trasladaron a la morgue local para los procedimientos forenses.

“La Administración Municipal lamenta profundamente este hecho y expresa sus condolencias a la familia de la víctima”, indicó la Alcaldía.

Ante estos hechos, las autoridades han reiterado el llamado “a habitantes, visitantes y turistas para extremar las medidas de precaución en las zonas de baño, atender las indicaciones de los organismos de socorro y evitar conductas que pongan en riesgo la vida”.

El joven de 24 años, oriundo de Bello, Antioquia, desapareció al rescatar a su padre de una fuerte corriente en la Segunda Ensenada - crédito Alcaldía Coveñas

La partida de Reymon Alexander, descrito por allegados como alegre, trabajador y muy unido a su familia, ha causado conmoción tanto entre los habitantes de Coveñas como en su municipio de origen en Antioquia.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la seguridad en las playas del Caribe colombiano, particularmente en la Segunda Ensenada, un sector conocido por las corrientes peligrosas que cada año afectan a turistas poco familiarizados con las condiciones del mar.