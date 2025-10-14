Este es el cartel de los fugados de la estación de Policía de Apartadó

La difusión de un cartel con los nombres y rostros de los evadidos ha intensificado la preocupación en Antioquia, mientras la Policía ofrece recompensa y refuerza operativos para lograr la recaptura de los implicados en delitos graves - crédito Policía Nacional

La publicación de un cartel de “Se Busca” con los rostros y nombres de 18 hombres que escaparon de la estación de Policía de Apartadó ha generado alarma entre las autoridades y la ciudadanía de la subregión de Urabá, en Antioquia.

La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita la recaptura de los fugados, quienes están sindicados de delitos graves como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El llamado a la colaboración ciudadana es urgente, mientras el operativo de búsqueda continúa y la preocupación por la seguridad pública aumenta en la región.

El cartel, difundido por la Policía Nacional exhibe los nombres completos de los 18 hombres que lograron evadirse de la estación el 13 de octubre de 2025. Entre los identificados figuran:

La publicación de los datos de los fugitivos, sindicados de feminicidio y otros delitos, ha generado alerta en la región, mientras la ciudadanía es llamada a aportar información bajo estricta confidencialidad - crédito Policía Nacional de Colombia

Jhoan Sebastián Naranjo Pérez.

Luis Alejandro Jaramillo Salas.

Jhon Jáder Moreno Panesso.

Jhon Alberto Leudo Murillo.

Kevin Enrique Ayala Copete.

Luis Fernando Murillo Neiro.

Jesus Alberto Pérez Peña.

Carlos Alberto Guaitoto Alvarado.

Isaías Cogollo Salas.

Roberto José Abache Mora.

Eliécer Miranda Cardales.

Yonathan Andrés Negrete Contreras.

Juan Esteban Flórez Bello.

Yonni Alexánder Sanmartín Zapata.

Derlin Palacios Pino.

Edwar Hurtado Romaña.

Breiner Valencia Gaviria.

El cartel resalta la recompensa de hasta cinco millones de pesos y proporciona líneas telefónicas y un correo electrónico para recibir información bajo absoluta reserva. Además, incluye el mensaje: “Gracias a ustedes, los recapturaremos”, con el objetivo de motivar la participación ciudadana.

La fuga, reportada por Blu Radio, ocurrió en la madrugada del lunes 13 de octubre, cuando los internos, sindicados de delitos de alto impacto, abrieron un hueco de gran tamaño en una de las paredes de la estación y salieron por un local comercial contiguo.

La evasión se produjo hacia las 2:30 a.m., sin que los uniformados detectaran la maniobra en ese momento. Las autoridades presumen que los fugados usaron colchones y mantas para amortiguar el ruido y evitar ser descubiertos por la guardia policial.

Tras la fuga, uno de los hombres, identificado con el alias de “Vaca”, se entregó voluntariamente, mientras que los otros 17 permanecen prófugos.

En respuesta al escape, la Policía Nacional activó un plan candado en toda la subregión de Urabá, con el objetivo de cerrar posibles rutas de huida y facilitar la recaptura de los evadidos.

La reciente evasión de 18 detenidos en Antioquia expone deficiencias persistentes en la infraestructura policial y plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para garantizar la seguridad ciudadana en contextos vulnerables - crédito Colprensa

El coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía en Urabá, declaró a Blu Radio: “Desde ese momento, hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura a la investigación disciplinaria correspondiente con el fin de esclarecer los hechos ocurridos”.

Además, la institución solicitó a la ciudadanía que cualquier dato relevante sea comunicado a las líneas oficiales, garantizando absoluta reserva.

El contexto de la fuga revela problemas estructurales en la estación de Policía de Apartadó. Blu Radio señala que el hacinamiento y la falta de condiciones adecuadas han sido denunciados en repetidas ocasiones por organismos de derechos humanos y líderes sociales.

El Colombiano destaca que la vulnerabilidad de las instalaciones se agrava durante los fines de semana y días festivos, cuando la presencia de visitantes y las celebraciones dificultan el control policial.

Además, la estación no está diseñada para albergar detenidos de manera prolongada, lo que incrementa los riesgos de incidentes como el ocurrido.

La historia de la estación de Apartadó ya incluye antecedentes de fugas masivas. Hace tres años, nueve detenidos escaparon en medio de un enfrentamiento armado que dejó heridos a dos retenidos, un episodio que evidenció la fragilidad de las instalaciones y la recurrencia de este tipo de incidentes en la región.