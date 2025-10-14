Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Cosechar éxitos es sinónimo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada La Plena (W Sound 05), debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. top diesel

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que top diesel debuta en el ranking directamente en el segundo lugar.

3. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. COMO OREO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la cuarta posición.

5. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se mantiene en quinto lugar.

6. quédate

Beéle

quédatede Beéle está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. Moscow Mule

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Moscow Mule, entra directamente a la séptima posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno lugar, lo que apunta a que va de salida.

10. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

En décimo lugar, continúa PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.