Crecen tensiones entre Justicia y Procuraduría por acusaciones de corrupción: Gregorio Eljach le responde al ministerio de Justicia

Las acusaciones cruzadas entre el ministro de Justicia y el procurador intensifican el debate sobre autonomía y competencias, dejando a la opinión pública con información limitada y a la espera de posibles repercusiones judiciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las tensiones institucionales entre el Ministerio de Justicia y la Procuraduría han escalado recientemente luego de las severas acusaciones dirigidas al procurador Gregorio Eljach.

Eduardo Montealegre, titular de la cartera de Justicia, afirmó públicamente que Eljach habría incurrido en prevaricato, participando supuestamente en un “acto de corrupción” y que, además, intentaba “amordazarlo”.

Frente a este escenario cargado de acusaciones, la respuesta de Gregorio Eljach no apuntó a una confrontación directa ni detalló elementos de los señalamientos, pero dejó una advertencia.

“Sobre temas de mi competencia, no acostumbro a dar pronunciamientos. En su momento, Colombia sabrá lo que hay detrás de esto”, señaló el procurador, como recoge el medio.

La disputa entre ambos funcionarios se desarrolla en un contexto en el cual las competencias y la autonomía institucional están bajo creciente escrutinio, mientras los actores involucrados mantienen bajo reserva los elementos sustanciales de fondo del caso.

Las declaraciones públicas realizadas hasta ahora otorgan a la opinión pública apenas una visión parcial de la controversia, con las consecuencias eventuales aún por determinar en el plano judicial y político.